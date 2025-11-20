Sạt lở đất vùi lấp nhà kính ở Lâm Đồng, 1 người tử vong

(VTC News) -

Chiều 20/11, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra một vụ sạt lở đất khiến một người dân đang làm vườn tử vong.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Dân trong vườn bị sạt lở chôn vùi. Ảnh: NDCC

Thông tin ban đầu, chiều 19/11, ông Dân (ngụ đường số 10, Dốc Tình, xã Lạc Dương), làm việc trong nhà kính trồng hoa. Do trời mưa lớn, bờ taluy sau nhà kính sạt lở, vùi lấp ông Dân.

Người nhà không liên lạc được với ông Dân, khi đến nhà kính thấy cảnh sạt lở, vùi lấp tan hoang nên cầu cứu chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, đội cảnh sát cơ động khu vực 1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào hiện trường và tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ đào bới tìm kiếm, đến 11h26 ngày 20/11, lực lượng cảnh sát cơ động tìm thấy thi thể ông Dân bị chôn vùi dưới lớp đất, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chủ tịch xã Lạc Dương cho hay, sau trận mưa lớn nhiều ngày qua, trên địa bàn xã đã xảy ra sạt lở ở nhiều nơi. Đặc biệt, tình trạng sạt lở đã làm sạt đèo Khánh Lê khiến giao thông ngưng trệ.

“Lực lượng chức năng địa phương đã đến các nơi xảy ra sạt lở giăng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại đảm bảo an toàn”, ông Huân cho biết thêm.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News cũng đã thông tin, chiều 19/11 do mưa lớn, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi một chủ trang trại nuôi cá tầm ở xã Lạc Dương, đến chiều 20/11 vẫn chưa tìm thấy người mất tích.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đến chiều 20/11, trên địa bàn xã Lạc Dương có 10 người bị nước lũ cô lập và mất liên lạc nên chưa xác định được vị trí để cứu nạn cứu hộ.

Đêm 19/11, đèo Mimosa cũng bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông ngưng trệ hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h50. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.