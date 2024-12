Sát giờ diễn, vé concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' tăng giá gấp 2-3 lần

Anh trai vượt ngàn chông gai - concert mà hàng chục nghìn khán giả mong đợi sắp diễn ra. Đã có sự úp mở về concert thứ 3 nhưng không vì thế cơn sốt săn vé bớt nóng. Nhu cầu khán giả tới xem concert mỗi lúc một tăng trong khi lượng vé có hạn. Việc đó tạo điều kiện thuận lợi để cánh phe vé hét giá với những con số ngất ngưởng, cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Giá vé tăng gấp đôi, “gai con” than thở

Thời tiết Hà Nội ngày 14/12 được dự đoán là 14-17 độ C. Hà Nội đang ở những ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Thậm chí, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian 13/12 đến 15/12, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt cộng thêm khoảng cách từ trung tâm Hà Nội tới địa điểm diễn ra concert là gần 20 km không ảnh hưởng gì tới tinh thần đu thần tượng đầy nhiệt huyết của các "gai con".

Ngay lúc này, trên các hội nhóm, hàng nghìn người hâm mộ đã hào hứng với việc chuẩn bị đón chào thần tượng và trực tiếp tận hưởng những bản nhạc mà họ yêu thích suốt thời gian qua. Khán giả P.T. (27 tuổi, Hà Nội) thậm chí sẽ cùng nhóm bạn tới Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), nơi diễn ra sự kiện từ 8h sáng.

Tới tối cùng ngày, đêm nhạc mới bắt đầu nhưng P.T. muốn tới sớm để cùng tận hưởng cảm giác hứng khởi với cộng đồng gai con. Trong nhóm bạn của P.T. thậm chí có người chưa mua được vé. Nhưng khán giả này vẫn quyết định tới sân với hy vọng sẽ mua được vé tại đây dù cô đã sớm dự đoán mức giá bị tăng lên nhiều lần.

Hình ảnh các nghệ sĩ trong buổi tổng duyệt chiều 13/12. Ảnh: NSX.

Tại nơi diễn ra concert, trước giờ G, giá vé có thể sẽ vẫn tăng so với hiện tại. Điều này là khó tránh với các sự kiện hot như Anh trai vượt ngàn chông gai. Theo khảo sát, từ vài ngày trước, trên mạng xã hội, các hạng vé đã được rao bán với mức giá cao gấp 2-3 lần so với giá gốc. Thậm chí có tài khoản rao bán XVIP lên tới 30 triệu đồng một cặp hoặc 38 triệu đồng một cặp như tài khoản V.H. thông báo. Trong khi đó giá gốc của hạng ghế này chỉ là 16 triệu đồng một cặp. Tức, mức giá đã được tăng lên gấp đôi.

Khán giả khác rao bán một vé Đỉnh nóc (giá gốc 3,5 triệu đồng) lên 7 triệu đồng. Khi nhắn tin hỏi giá vé Cá lớn (giá gốc 1,8 triệu đồng một vé), tài khoản D.G. trả lời là 7 triệu đồng một cặp. Thời gian đầu vé mới được bán ra, mức giá chỉ chênh lệch khoảng 500.000 đồng tới 1 triệu đồng một vé.

Giá vé quá cao khiến không ít khán giả than thở, mệt mỏi. Khán giả P.D.L. cho biết sau khi hỏi giá của khoảng 10 người bán và đều nhận được con số cao gấp 2-3 lần giá gốc, cô quyết tâm tới sân để trực tiếp mua vé hoặc phương án cuối cùng là “quẩy” từ phía ngoài sân.

Đặc biệt, vấn nạn lừa đảo cũng vì tình trạng vé quá khan hiếm mà càng lúc càng gia tăng. Trên các hội nhóm, hàng loạt khán giả chia sẻ trải nghiệm tồi tệ khi bị lừa mất tiền vé hoặc tiền cọc. Có người mất 3, 4 triệu đồng hoặc thậm chí có khán giả chia sẻ việc bị lừa tới 3 lần.

Hàng loạt dịch vụ ăn theo

Không chỉ vé, hàng loạt dịch vụ khác đang tranh thủ cơ hội kinh doanh, phổ biến nhất là cho thuê phòng gần địa điểm diễn ra concert hay cho thuê xe, gửi đồ… với đủ mức giá khác nhau. Tài khoản M.T. thông báo share phòng với giá 200.000 đồng trong 4 tiếng đồng hồ, từ 12h ngày 14/12 tới 16h cùng ngày. Có người thậm chí đăng thông báo nhận gửi đồ với giá 50.000 đồng một túi đồ. Đây quả thực là cơ hội để không ít người tận dụng và kiếm thêm thu nhập.

Hiện tại, trên nhóm Trao đổi, Pass vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai với 65.000 thành viên, hàng chục bài viết được đăng trong vài phút với rất nhiều nội dung khác nhau như tìm mua vé, bán lại vé, nơi ở hoặc tìm người ghép xe từ Hà Nội hoặc các tỉnh khác tới concert… Không khí các hội nhóm liên quan tới concert chưa khi nào sôi nổi như hiện tại.

Tuấn Hưng biểu diễn ở concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: NSX.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai khi được tổ chức ở TP.HCM đã thu hút 20.000 khán giả. Concert diễn ra thành công với nhiều tiết mục chất lượng khiến hiệu ứng của đêm nhạc ở Hưng Yên thêm bùng nổ. Ngay khi mở bán vé, hệ thống bị sập vì quá đông người truy cập. Sức hút của concert ở Hưng Yên được đánh giá là cao hơn TP.HCM và cũng có phần nhỉnh hơn so với “đối thủ” Anh trai say hi. Một phần lý do là Anh trai say hi đã được tổ chức tới 4 concert.

Với Anh trai vượt ngàn chông gai, thời gian qua, nhiều anh tài úp mở việc sẽ có thêm concert thứ 3. Tuy nhiên, vì chưa công bố thời gian, địa điểm cụ thể nên khán giả vẫn có tâm lý “chắc ăn” muốn tận hưởng ngay concert thứ 2 vào tối 14/12 thay vì chờ đợi.

Không chỉ khán giả Hà Nội mà người hâm mộ từ nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Thái Nguyên, Quảng Ninh… đổ về Hưng Yên để theo dõi concert lần này. Điều đó chứng tỏ sức hút lớn của hơn 30 anh tài tham gia chương trình. Ngoài anh tài Tự Long, Tuấn Hưng, Cường Seven, Soobin, Tiến Luật, Đăng Khôi, Bằng Kiều, Hồng Sơn, Kay Trần, Rhymastic, Binz,.... concert còn có khách mời Đan Trường, Trúc Nhân, Ngô Kiến Huy.