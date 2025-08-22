Sập cầu ở Trung Quốc, ít nhất 12 người thiệt mạng

(VTC News) -

Sập một phần cầu ở Trung Quốc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng

Một đoạn video do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cho thấy phần vòm giữa của cây cầu bất ngờ đổ sập và rơi xuống sông Hoàng Hà bên dưới.

Nguyên nhân được xác định là do đứt cáp thép, theo Tân Hoa Xã.

Nhân dân nhật báo cho biết tại hiện trường lúc đó có 15 công nhân và 1 quản lý dự án.

Theo CCTV, ít nhất 91 phương tiện cứu hộ, bao gồm 27 thuyền, một trực thăng và 5 robot, cùng 806 nhân viên được điều động tham gia tìm kiếm và cứu hộ sau vụ sập cầu.

Cây cầu thuộc tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải được xem là cầu vòm giàn thép liên tục hai làn đường sắt có nhịp lớn nhất thế giới. Đây cũng là cây cầu vòm giàn thép đường sắt đầu tiên bắc qua sông Hoàng Hà - con sông dài thứ hai Trung Quốc.

Những hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy cây cầu đang xây dở, phần giữa đã biến mất, bên cạnh là hai tháp giàn giáo khổng lồ cùng nhiều cần cẩu. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động cho chiến dịch tìm kiếm, theo Tân Hoa Xã.

Tháng 12 năm ngoái, 13 người mất tích sau khi xảy ra sập hầm tại một công trường xây dựng tuyến đường sắt lớn ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc.