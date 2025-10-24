Sáp nhập tỉnh tạo đà bứt phá cho bất động sản Hải Phòng

(VTC News) -

Nền tảng vững chắc cho sự phát triển bứt phá

Kinh tế Việt Nam nửa đầu 2025 tăng trưởng ấn tượng với GDP 7,31% - mức cao nhất từ 2008. Trong đó, Hải Phòng nổi lên như cực tăng trưởng năng động, GRDP đạt 209.668 tỷ đồng, tăng 11,2% đứng thứ 2 cả nước, hướng tới mục tiêu cả năm trên 12,35%, đồng thời thu hút khoảng 3,5 tỷ USD vốn FDI, đứng trong top đầu cả nước.

Hệ thống hạ tầng giao thông của Hải Phòng đang được đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 1 – 1,5 giờ, trong khi Vành đai 2 đang được triển khai để giảm tải trung tâm và phát triển cận trung tâm.

Theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, 6 tháng đầu năm, có 8.875 lượt tàu biển ra vào cảng biển Hải Phòng, sản lượng hàng hóa đạt 56,1 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ, cùng cảng nước sâu Lạch Huyện là cảng biển nước sâu đầu tiên và duy nhất đến nay tại miền Bắc, đồng thời nằm trong top các cảng biển trên thế giới có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lớn… tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội cho thành phố.

Hải Phòng: Thị trường bất động sản tiềm năng đang trỗi dậy, hưởng lợi lớn từ hạ tầng đồng bộ và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ.

Đặc biệt, Hải Phòng đang trở thành tâm điểm thu hút nhiều “sếu đầu đàn” của thị trường bất động sản. Những "tên tuổi" bất động sản lớn của quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam như Vingroup, Sun Group, Geleximco, BRG,... đều tập trung về Hải Phòng để phát triển dự án.. Điều này không chỉ tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở cho chuyên gia nước ngoài với ước tính 2.000 - 3.000 căn hộ cao cấp mỗi năm, mà còn thúc đẩy nhu cầu nhà ở giá hợp lý cho lực lượng lao động công nhân viên chức ngày càng tăng.

Sáp nhập tỉnh - Cú hích lớn cho bất động sản

Đặc biệt, kế hoạch sáp nhập tỉnh đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho thị trường bất động sản Hải Phòng. Lịch sử đã chứng minh, sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội năm 2008, giá đất tại các khu vực như Hà Đông, Quốc Oai, Hoài Đức đã tăng từ 3 - 5 lần chỉ trong vòng 5 năm. Với mức giá trung bình hiện nay chỉ 30 - 55 triệu đồng/m² tại khu vực liền kề Vành đai 2, thấp hơn đáng kể so với Hà Nội (85-100 triệu đồng/m²) và TP.HCM (90-120 triệu đồng/m²), Hải Phòng đang là lựa chọn hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn người mua để ở.

Sáp nhập tỉnh mở ra cú hích chiến lược, đưa Hải Phòng trở thành “phiên bản nâng cấp” của thị trường bất động sản phía Bắc.

Đón đầu xu hướng phát triển này, The Zenith Hải Phòng - dự án căn hộ tại trung tâm Kiến An đang nổi lên như điểm sáng của thị trường. Với quy mô khoảng 8,2 ha, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động Sản HP làm chủ đầu tư, gồm hai tòa căn hộ cao tầng 20 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng cung 508 căn hộ, đang thu hút sự quan tâm lớn với mức giá chỉ từ 34 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT).

Điểm nổi bật của The Zenith Hải Phòng chính là vị trí mặt tiền đại lộ Bùi Viện, liền kề Vành đai 2, nơi được xem là cửa ngõ kết nối với trung tâm thành phố và các khu công nghiệp lớn. Dự án tập trung vào mảng xanh đa tầng từ vườn trên cao đến công viên nội khu, hệ thống lọc không khí và nước sạch, cùng công nghệ nhà thông minh giúp tối ưu hóa trải nghiệm sống của cư dân.

Dự án The Zenith Hải Phòng nổi lên như một điểm sáng của thị trường bất động sản, thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư nhờ dư địa tăng trưởng vượt trội và tiềm năng sinh lời bền vững.

Về chính sách bán hàng, khách hàng được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng. Đặc biệt khi vay qua VietinBank, được chiết khấu thêm 1,5% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 - 36 tháng. Thanh toán theo tiến độ nhận chiết khấu 6,5%, thanh toán sớm đến 12%, cùng ưu đãi cộng thêm theo lãi suất quy đổi 11%/năm. The Zenith Hải Phòng còn tri ân khách hàng bằng chương trình "Lộc Phát An Gia - Vi Vu Thả Ga" với tổng giá trị quà tặng lên đến 250 triệu đồng.

Với hạ tầng đồng bộ, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ và đặc biệt là cú hích từ kế hoạch sáp nhập tỉnh, Hải Phòng đang ở ngay trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại tiềm năng tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản trong những năm tới.