Sắp mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua TP.HCM: 'Đòn bẩy' cho bất động sản khu vực

Quốc lộ 13 là mạch giao thông chủ lực của vùng Đông Bắc TP.HCM gồm các khu vực Bình Hoà, An Phú, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao. Sau sáp nhập, khu vực này trở thành trục động lực mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.

Theo Kế hoạch của Sở Xây dựng TP.HCM, dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m, quy mô 10 làn xe, bao gồm 3,2km đường trên cao dự kiến khởi công vào 2026 và hoàn thành năm 2028, tổng vốn đầu tư hơn 20.900 tỷ đồng. Mở rộng Quốc lộ 13 là một trong 5 dự án BOT cửa ngõ đang được TP.HCM triển khai theo cơ chế Nghị quyết 98.

Khi hoàn thiện, Quốc lộ 13 đóng vai trò là tuyến vận tải liên vùng, đồng thời tạo nền tảng phát triển cho các trung tâm logistics, khu công nghiệp và chuỗi đô thị vệ tinh.

Sau khi mở rộng hoàn tất, Quốc lộ 13 sẽ trở thành mạch kết nối xuyên suốt giữa trung tâm TP.HCM và dải đô thị phía Đông Bắc, hình thành hành lang đô thị dịch vụ, tài chính liên tục trên gần 20 km.

Việc mở rộng mặt cắt, cải thiện nút giao, bổ sung kết nối metro giúp lưu thông nhanh hơn,giảm chi phí thời gian, nâng năng lực phục vụ cư dân và doanh nghiệp, từ đó củng cố nhu cầu an cư và khai thác thương mại bền vững. Trên nền hạ tầng đó, việc giá bất động sản dọc tuyến đang gia tăng rõ rệt, dài hạn, cải thiện khả năng thanh khoản là một mô hình tăng trưởng lành mạnh được nhà đầu tư chuyên nghiệp ưu tiên.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, ngay khi TP.HCM công bố tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13, nhu cầu tìm mua nhà đất quanh trục này tăng tới 32%. Báo cáo từ Avison Young và DKRA Group cũng cho thấy khu vực Quốc lộ 13 hiện dẫn đầu về biên độ tăng giá tại khu Đông, trung bình 10 - 20% mỗi năm.

Dưới góc nhìn của đơn vị đầu tư Kansas Capital, khi dự án mở rộng hoàn tất, mặt bằng giá có thể tiếp tục tăng thêm 15 - 30%, đưa trục Quốc lộ 13 trở thành “đại lộ giá trị mới”. Quốc lộ 13 không đơn thuần là một tuyến giao thông trọng điểm, mà mang ý nghĩa chuyển đổi lớn đối với các đô thị truyền thống lân cận, đơn cử như Lái Thiêu.

Sự phát triển hạ tầng này đang góp phần định hình Lái Thiêu thành một cực tăng trưởng mới, khi các tiện ích y tế, giáo dục, thương mại và giải trí tại đây được tổ chức chặt chẽ trong thời gian di chuyển ngắn, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận mọi nhu cầu thiết yếu," chuyên gia từ Kansas Capital nhận định.

Sức nóng của trục Quốc lộ 13 không chỉ thu hút các dự án bất động sản trong nước, mà còn khiến các chủ đầu tư ngoại tăng tốc tham gia thị trường. Hàng loạt dự án mang dấu ấn của các “ông lớn” quốc tế xuất hiện, và nguyên lý “đô thị 10 phút” đã được S P Setia Berhad – tập đoàn bất động sản hàng đầu châu Á ứng dụng tại Setia Edenia, dự án thành phần của khu đô thị EcoXuân hiện hữu.

Theo đại diện S P Setia, dự án này được phát triển với mục tiêu đáp ứng nhu cầu an cư bền vững của cư dân, đồng thời tận dụng lợi thế kết nối đến các tiện ích hiện hữu như Lotte Mart, Bệnh viện Quốc tế Becamex, AEON Mall, trường học, hay các khu công nghiệp lớn chỉ trong 10 phút đi bộ, đi xe. Đặc biệt, vị trí gần ga Metro tương lai tại ngã tư Cầu Ông Bố là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng kết nối công cộng của khu vực.

Mới ra mắt cuối tháng 10 vừa qua, nhưng chính điểm nhấn “10 phút” tiếp cận đa tiện ích ngoại khu đã giúp Setia Edenia được vinh danh “Best Connectivity Condo Development – Dự án căn hộ có vị trí kết nối tốt nhất”, tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025. Giải thưởng quốc tế uy tín này là minh chứng cho kỳ vọng thịnh vượng trong tầm tay của dự án, nhờ kết nối thuận tiện và hướng đến trải nghiệm sống cân bằng.

Setia Edenia khẳng định vị thế kết nối giao thương và tiện ích hàng đầu khu Đông Bắc TP.HCM với giải thưởng “Best Connectivity Condo Development”.

Khi Quốc lộ 13 chuyển mình thành đại lộ kinh tế năng động bậc nhất, khu Đông Bắc TP.HCM không chỉ mở rộng bản đồ đô thị, mà còn mở rộng biên độ cơ hội.

Trong nhịp chuyển ấy, Setia Edenia nổi bật như biểu tượng của kết nối, và phong cách sống quốc tế, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm giá trị an cư của khu vực. Đó là lợi thế thực tế, có thể đo bằng thời gian di chuyển, bằng hiệu suất khai thác, và bằng đồ thị giá đi lên theo chu kỳ hạ tầng.

