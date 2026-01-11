Sắp diễn ra Hội thảo khoa học '85 năm ngày Bác Hồ về nước'

(VTC News) -

Chiều 12/1, tại Cao Bằng, cơ quan đồng chủ trì tổ chức Hội thảo gồm UBND tỉnh Cao Bằng và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “85 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026) - sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo khoa học “85 năm ngày Bác Hồ về nước” được diễn ra vào ngày 12/1.

Thời gian diễn ra hội thảo từ13h - 17h30 ngày 12/1/2026, tại Hội trường Văn Khoa, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, địa chỉ: Số 336 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội

Hội thảo khoa học ngày 12/1 tới đây được tổ chức với mục đích, tạo diễn đàn để thúc đẩy các nghiên cứu lịch sử về sự kiện Bác Hồ về nước; Thúc đẩy công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng.

Hội thảo là cơ hội để các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhà khoa học trung ương và tỉnh Cao Bằng cùng nhau kết nối, chia sẻ và tăng cường hợp tác trong nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, giá trị di sản của các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng trong kỷ nguyên số.

Qua đó, nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng, đây là một trong những sự kiện trọng tâm nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026) của UBND tỉnh Cao Bằng.

Hội thảo khoa học mang ý nghĩa, khẳng định tầm quan trọng của sự kiện Bác Hồ về nước.

Tại Hội thảo các bài tham luận nghiên cứu và trình bày các vấn đề liên quan đến sự kiện Bác Hồ về nước; từ bối cảnh lịch sử và vai trò, vị thế của Cao Bằng với cách mạng Việt Nam; đến vai trò, dấu ấn và tác động của sự kiện này như là điểm khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập của Việt Nam trong hơn 85 năm qua.

Hội thảo đóng góp vào sự phát triển của khoa học lịch sử Việt Nam bằng các nguồn tư liệu mới, những phương pháp nghiên cứu mới và hướng tiếp cận liên ngành, liên khu vực;

Trong khuôn khổ Hội thảo còn đề xuất và bàn thảo những vấn đề liên quan đến nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Cao Bằng với bối cảnh phát triển kinh tế văn hóa trong kỷ nguyên số.

Đây là hành động thiết thực nhằm củng cố lòng tin và sự đồng thuận của cộng đồng đối với vấn đề phát huy giá trị di sản lịch sử dân tộc, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân cả nước.

Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng của tỉnh Cao Bằng và Nhân dân cả nước nhằm hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.