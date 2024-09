Sập cầu Phong Châu: Trích xuất camera để xác định số người, phương tiện gặp nạn

(VTC News) -

Chiều 9/9, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường và thăm hỏi thân nhân các nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và khẩn trương chỉ đạo lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn động viên người thân nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu.

Sau ít phút, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phong tỏa hai bên đầu cầu để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện không đi lên khu vực nguy hiểm.

“Hiện, lưu lượng nước và dòng chảy xiết, mạnh. Chúng tôi tập trung đầy đủ phương tiện và con người để triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn", Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói.

Các lực lượng công an, quân đội cũng trích xuất từ hệ thống camera của nhà dân và camera hành trình các ô tô thời điểm cầu sập để đánh giá tổng thể số lượng người và phương tiện gặp nạn.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở hai đầu cầu đang nỗ lực rà soát, cố gắng từ giờ đến đêm nay cùng với tin báo của người dân để khớp các số liệu người và phương tiện gặp nạn.

Lãnh đạo tỉnh cũng như công an tỉnh đang chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, động viên các hộ gia đình, thân nhân những người gặp nạn. Những người may mắn sống sót được chăm sóc chu đáo tại các bệnh viện, cơ sở y tế cũng như chăm lo chu đáo chế độ chính sách, động viên giúp họ sớm ổn định tinh thần, sức khỏe.

Cầu Phong Châu bị sập, nhiều phương tiện rơi xuống sông.

Hiện cầu Trung Hà có hiện tượng lở móng, xói mòn do dòng nước chảy xiết. Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị chức năng tổng kiểm tra, đánh giá, rà soát, đưa ra phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại những cây cầu này.

“Ngoài cầu Trung Hà, chúng tôi rà soát, kiểm tra tất cả các cây cầu trên địa bàn để phối hợp với Cục CSGT phân luồng, không cho các phương tiện đi qua, đảm bảo an toàn cho nhân dân”, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói.