Sao nữ 'Reply 1988' mệt mỏi, lên tiếng về ồn ào tình tay ba

(VTC News) -

Nữ diễn viên Lee Hyeri vừa đăng tải tâm thư gửi đến người hâm mộ giữa ồn ào tình cảm của bạn trai cũ Ryu Jun Yeol và Han So Hee.

Lee Hyeri lên tiếng xin lỗi khán giả về ồn ào tình cảm với bạn trai cũ và Han So Hee.

Người đẹp xin lỗi khán giả vì những đồn đoán, tranh cãi nảy sinh vì chuyện tình cảm cá nhân trong những ngày qua. "Tôi không nghĩ là mỗi hành động nhỏ nhặt của mình sẽ dẫn đến tác động như thế nào. Tôi chân thành xin lỗi bất cứ ai bị tôi làm tổn hại".

Hyeri cũng cho biết vào tháng 11/2023, cô và bạn trai cũ Ryu Jun Yeol quyết định chia tay sau 8 năm hẹn hò. Nữ diễn viên khẳng định đây không phải quyết định nóng vội, được đưa ra trong một khoảng thời gian ngắn. Cô chia sẻ rằng sau khi công bố ''đường ai nấy đi'' với công chúng, cặp đôi cũng đã trò chuyện thêm. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó đến nay, cặp sao Reply 1988 đã không có bất kỳ liên lạc hay gặp gỡ nào.

Lý giải về hình ảnh trên trang cá nhân, Hyeri cho biết: "Và sau khi đọc tin tức mới vào 4 tháng sau, có vẻ như cảm xúc của tôi được thể hiện với tư cách là một Lee Hye Ri bình thường chứ không phải nữ diễn viên Lee Hye Ri".

Cặp sao ''Reply 1988'' chia tay sau 8 năm hẹn hò vào tháng 11/2023.

Nữ diễn viên cho biết không thể nói rõ nguyên nhân hành vi của mình vì cuộc trò chuyện với Ryu Jun Yeol quá riêng tư khiến cô mệt mỏi hơn. Lee Hyeri hứa sẽ thận trọng hơn về lời nói và hành động của mình.

Lee Hyeri và Ryu Jun Yeol nên duyên sau khi đóng chung bộ phim truyền hình đình đám Reply 1988, ra mắt năm 2015. Cả hai công khai mối quan hệ vào tháng 8/2017, sau hơn một năm hẹn hò. Trong suốt 8 năm ở bên nhau, cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện chung ở sự kiện. Cả hai luôn ủng hộ nhau trong sự nghiệp, cuộc sống. Vào tháng 11/2023, cặp đôi thông báo ''đường ai nấy đi'' khiến nhiều người tiếc nuối.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol bị bắt gặp hẹn hò ở Hawaii vào ngày 16/3.

Ngày 15/3, mạng xã hội ồn ào thông tin Ryu Jun Yeol và Han So Hee hẹn hò ở Hawaii. Sau đó, Hyeri đăng dòng trạng thái khó hiểu: "Thật nực cười". Cô hủy theo dõi Ryu Jun Yeol vào cùng ngày tin tức hẹn hò của anh bị tung ra. Động thái này làm rộ lên nghi vấn Han So Hee là người thứ ba, phá vỡ mối tình 8 năm của cặp sao Reply 1988.

Phía Han So Hee và Ryu Jun Yeol phủ nhận hẹn hò. Thậm chí, Han So Hee còn đăng tải bài viết khẳng định ''không hẹn hò người đã có người yêu". Tuy nhiên 1 ngày sau đó, hai diễn viên thừa nhận chuyện tình cảm. Hiện Han So Hee và Ryu Jun Yeol đối diện với chỉ trích lớn từ khán giả.