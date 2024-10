Sao Hoa ngữ 1/10: Lý Liên Kiệt suýt chết khi tu tập, Thành Long khiêm tốn

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức sao Hoa ngữ đáng chú ý ngày 1/10.

Lý Liên Kiệt bị bệnh nhiều năm, đi theo con đường tu tập

Sohu đưa tin, trong suốt quá trình làm nghề, Lý Liên Kiệt thường xuyên bị thương khi quay phim, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Liên Kiệt đã tiết lộ rằng anh từng bị ngã từ trên cao xuống khi đang quay Hoắc Nguyên Giáp. Cú ngã đó đã khiến chức năng tim phổi của nam diễn viên bị tổn thương nghiêm trọng.

Lý Liên Kiệt gặp nhiều di chứng do chấn thương trong lúc quay phim.

Một lần khác khi đang quay phim trên cao nguyên, anh cũng từng suýt ngạt thở chết do thiếu dưỡng khí.

Ngoài những vết thương trong lúc quay phim, anh còn mắc thêm căn bệnh cường giáp. Bệnh tình ngày càng trở nặng Lý Liên Kiệt buộc phải điều trị và dùng thuốc liên tục.

Thêm vào đó, anh không muốn tên tuổi và võ thuật của mình bị gán mác với danh tiếng của Hollywood. Nên nam diễn viên, dần dần rút khỏi làng giải trí và đi theo con đường tu tập để tận hưởng cuộc sống.

Lý Liên Kiệt (trái) rất thân thiết với Thành Long (phải).

Nam diễn viên Vua kungfu tìm hiểu phật pháp từ năm 1998, đến nay đã được 26 năm. Sau khi rút lui khỏi màn ảnh, anh được nhiều thiền sư Tây Tạng hướng dẫn tu tập. Tuy nhiên, con đường tu hành của Lý Liên Kiệt gặp rất nhiều sóng gió.

Năm 2005, anh từng nguy hiểm tính mạng do say núi cấp tính lúc lên chùa ở Tứ Xuyên, độ cao 4.200m so với mực nước biển. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, Lý Liên Kiệt đã cho ra mắt cuốn sách “Vượt qua sinh tử: Lý Liên Kiệt đi tìm Lý Liên Kiệt” để kể về hành trình tu hành của bản thân.

Lý Liên Kiệt được bắt gặp tu hành tại ngôi chùa ở Nepal.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 ở Bắc Kinh, học võ từ nhỏ. Từ năm 1975 đến 1979, anh năm lần liên tiếp giành quán quân cuộc thi võ thuật toàn Trung Quốc. Năm 1980, ở tuổi 17, Lý Liên Kiệt nổi tiếng với phim Thiếu Lâm Tự, tiếp đó đóng chính trong hàng loạt phim võ thuật ăn khách như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp, Tinh Võ anh hùng.

Năm 2018, sau khi hoàn thành xong bộ phim Hoa Mộc Lan, Lý Liên Kiệt quyết định ngưng đóng phim. Toàn bộ thời gian sau đó đều dùng để tu tập, nam diễn viên thường đến các vùng đất Phật giáo như Bhutan, Nepal để tu hành. Anh cho rằng ăn và ngủ là để duy trì sự sống còn tu hành là để duy trì tinh thần, giúp anh có được niềm vui, sự thanh thản.

Thành Long khiêm tốn khi được khen

Theo Sohu, Thành Long nhận được nhiều sự yêu mến và tôn vinh từ nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới. Đối diện với những lời khen nam diễn viên thẳng thắn bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ yêu cầu ai đó phải tôn vinh mình. Tôi chỉ là một người bình thường.

Trước đây, khi chưa có hiệu ứng và công nghệ của Hollywood, tôi không thể so sánh với họ, chỉ có thể dựa vào cơ thể mình để mạo hiểm và làm việc chăm chỉ. Tôi thật sự không thể tin rằng những bộ phim của mình lại có ảnh hưởng lớn đến vậy."

Thành Long tỏ ra khiêm tốn khi được tôn vinh.

Thành Long còn chia sẻ thêm: "Khi tôi gặp James Cameron hay Steven Spielberg, họ đều xin chữ ký của tôi và nói rằng con trai họ rất thích tôi. Trong xe trang điểm của Stallone, có một cái tủ đầy những bộ phim của tôi mà tôi thậm chí còn không biết."

Đạo diễn Hollywood David Leitch đã nói rằng tất cả các bộ phim của ông đều chịu ảnh hưởng từ Thành Long. Danh tiếng và địa vị của Thành Long đã vươn ra tầm thế giới, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Thành Long sinh năm 1974, học võ, diễn kịch từ năm bảy tuổi, làm diễn viên đóng thế từ thời niên thiếu. Từ cuối thập niên 1970, ông gây tiếng vang với nhiều phim như Túy quyền, Kế hoạch A, Trái tim của rồng, loạt phim Câu chuyện cảnh sát... series Giờ cao điểm (phim tạo được tiếng vang lớn trên toàn khu vực Bắc Mỹ), Đại náo phố Bronx... Giới chuyên môn đánh giá phim Thành Long có đủ yếu tố hành động, hài, các cảnh võ thuật chân thực.

“Đả nữ” Huệ Anh Hồng bị thương nhưng vẫn quay phim

Gần đây, trong lúc quay phim hành động Đếm đến ba, Huệ Anh Hồng đã gặp chấn thương. Cô bị nứt rạn sườn, chấn thương vùng lưng, rạn xương các ngón chân nhưng vẫn nén đau thực hiện cảnh rượt đuổi.

"Đả nữ" màn ảnh Huệ Anh Hồng.

Thông tin về việc bị thương của nữ diễn viên gây nhiều bàn tán trên mạng xã hội. Người tỏ ra lo lắng, người trách móc và cho rằng cô đang coi thường sức khỏe của bản thân. Ngay sau đó, Huệ Anh Hồng đã lên tiếng giải thích ngay trong phần bình luận để trấn an mọi người.

"Hiện tại tôi đã không còn vấn đề gì lớn. Nhớ lại thời gian đó, dù có chút khó khăn, nhưng tôi không cảm thấy mình đáng thương. Bởi vì một bộ phim liên quan đến rất nhiều người, việc diễn viên bị chấn thương có thể dẫn đến việc toàn bộ đoàn phim phải ngừng quay.

Tôi tin rằng khi gặp tình huống như vậy, nhiều diễn viên cũng sẽ giống tôi, nếu có thể kiên trì thì tiếp tục kiên trì. Đây là điều mà chúng tôi, những nghệ sĩ, nên làm. Hy vọng có thể mang đến cho khán giả những tác phẩm tốt." bình luận của nữ diễn viên.

Không ngần ngại hi sinh vì nghệ thuật.

Hiện bộ phim Đếm đến ba đã đóng máy từ hồi tháng 8, nữ diễn viên đang ở nhà dưỡng thương. Huệ Anh Hồng có cuộc sống khó khăn, 13 tuổi làm vũ công, 17 tuổi may mắn vào vai diễn Mục Niệm Từ trong Anh hùng xạ điêu. Từ đây cái tên Huệ Anh được săn đón và đổi đời.

Bên cạnh diễn xuất, Huệ Anh Hồng còn tự mình tập luyện cảnh hành động, không ngại bị bầm dập, thương tích đầy mình để hoàn thành vai diễn. Vì thế cô được mọi người gọi với cái tên “đả nữ”.

Cô ghi dấu ấn với khán giả qua Võ quán, Như Lai thần chưởng, Bá vương hoa, Vô gian đạo 2,.. Diễn xuất đến năm 22 tuổi cô nhận được giải Ảnh hậu Kim Tượng đầu tiên trong lịch sử nhờ phim Trưởng Bối. Đến nay, nữ diễn viên đã có 3 lần nhận được giải thưởng này.