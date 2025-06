Sáng nay, hơn 20 du khách đuối nước ở biển Cửa Lò

(VTC News) -

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai TP Vinh (Nghệ An) cho biết, hơn 20 du khách tắm biển Cửa Lò bị đuối nước trong sáng nay (14/6). Rất may, các nạn nhân được lực lượng cứu hộ kịp thời phát hiện, đưa vào bờ an toàn.

Nhiều người dân vẫn tắm trong lúc biển động, sóng to. (Ảnh: VOV)

"Do ảnh hưởng của bão số 1, biển động nhẹ và do lượng khách quá đông nên một số du khách chủ quan, tắm xa bờ bị sóng đánh ra xa nên đuối nước.

Nhờ sự chủ động bố trí lực lượng ứng trực khắp bãi biển nên các tình huống đuối nước đều được phát hiện kịp thời. Sáng nay đã cứu được hơn 20 trường hợp đuối nước, trong đó có một người bị nặng phải nhập viện cấp cứu”, ông Trần Tuấn Anh cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành chức năng khuyến cáo người dân và du khách không nên tắm biển hoặc tổ chức các hoạt động vui chơi trên biển trong thời gian này. Mọi người cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, cảnh báo từ lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn tính mạng.