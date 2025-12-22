Sáng kiến giữ chân nhân viên độc lạ của tập đoàn có nhân sự thuộc 87 quốc tịch

(VTC News) -

Không chỉ được biết đến là một tập đoàn công nghệ tiên phong của Việt Nam, FPT còn tạo dấu ấn bằng những chương trình trải nghiệm nhân sự khác biệt, hướng đến nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, tăng cường gắn kết và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Từ các chương trình dành cho gia đình đến những sáng kiến thúc đẩy kết nối cá nhân, doanh nghiệp đang thực hành triết lý “đặt con người là trung tâm” một cách sâu sắc và thiết thực.

Quan tâm đến cả “chuyện riêng”

Gần đây, sự kiện “MAYBE: Biết đâu đó là định mệnh” - hoạt động kết nối dành cho nhân sự trẻ của FPT và Vietnam Airlines đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. MAYBE được xem là một cách tiếp cận mới nhằm tạo thêm không gian để đội ngũ trẻ của hai doanh nghiệp kết nối, làm quen, tìm sự đồng điệu, sẻ chia và xây dựng mối quan hệ trong môi trường lành mạnh, chuyên nghiệp.

“Điều khiến tôi bất ngờ là công ty lại quan tâm đến cả chuyện rất riêng như vậy”, anh Nguyễn Minh T., kỹ sư phần mềm tại FPT, chia sẻ. “Chúng tôi làm việc với cường độ cao, áp lực lớn. Việc được tạo điều kiện để kết nối, chia sẻ và cân bằng cảm xúc thực sự giúp tôi thấy mình được thấu hiểu”.

Hay Nguyễn Khánh V, phụ trách mảng quan hệ đối tác tại một đơn vị của FPT cho hay, sau những ngày làm việc mệt mỏi, ngày “hẹn hò” thực sự rất vui với những câu chuyện mới, con người mới và đặc biệt là trong không gian xanh của chính campus công ty nữa.

Nhân viên FPT và Vietnam Airlines cùng trải nghiệm hoạt động tại sự kiện MAYBE: Biết đâu đó là định mệnh.

Mời họp “phụ huynh” mỗi năm một lần

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động kết nối cá nhân, nhiều sáng kiến hướng tới gia đình cũng được doanh nghiệp triển khai rộng khắp.

Mỗi năm một lần, phụ huynh của CBNV lại được “mời” lên công ty tham gia “Ngày phụ huynh”, để hiểu rõ hơn môi trường làm việc của con, để vừa tự hào vừa an tâm trở thành hậu phương vững chắc cho con mình vững bước “vác trên vai cả thế giới ngoài kia”.

Ngày Phụ huynh do FPT năm 2024.

Hay “Ngày đi làm cùng bố mẹ”, tạo cơ hội để con trẻ trải nghiệm không gian làm việc cùng bố mẹ mình. Những trải nghiệm này không chỉ mang lại niềm vui mà còn nuôi dưỡng lòng tự hào và kết nối sâu sắc trong gia đình.

Bền bỉ trên hành trình trở thành “Nơi làm việc hạnh phúc - Happy Workplace”, FPT còn luôn tạo điều kiện để CBNV được học hỏi, phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp lâu dài và có một cuộc sống hạnh phúc “đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần” thông qua loạt chương trình, chính sách đột phá, khác biệt như: Chính sách "An cư lạc nghiệp - Gắn kết lâu dài" hỗ trợ mua nhà, mua xe cho CBNV; Chương trình, chính sách cho người thân CBNV, đặc biệt chú trọng vào nhóm FPT Small…

Những sự kiện đã trở thành nét đặc trưng nổi bật giữa trăm ngàn công ty khác tại thị trường Việt Nam. Điều này khẳng định một lần nữa, FPT lấy con người làm trọng tâm, xây dựng môi trường làm việc chất lượng, chăm sóc cuộc sống và gia đình của cán bộ nhân viên.

Đứng trong top môi trường làm việc tốt nhất tại nhiều quốc gia

Bên cạnh các hoạt động nội bộ, FPT và các công ty thành viên đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ môi trường làm việc toàn cầu. Các chi nhánh tại nước ngoài nhiều lần được Great Place to Work®, tổ chức quốc tế uy tín đánh giá môi trường làm việc, trao chứng nhận Great Place to Work – chứng nhận danh giá dựa trên khảo sát trải nghiệm nhân viên. Năm 2023–2024, FPT được vinh danh là Nơi làm việc xuất sắc, với gần 90% phản hồi tích cực từ đội ngũ nhân sự trên toàn thế giới.

CBNV FPT tại Philippines.

Tại Đức, Singapore, Philippines, FPT đã đạt chứng nhận Great Place to Work, điều này phản ánh mức độ hài lòng và sự gắn kết cao của nhân viên tại các thị trường quốc tế. Trước đó, tại Nhật Bản, FPT cũng được công nhận là “Nơi làm việc tuyệt vời” và còn đoạt nhiều giải thưởng về môi trường làm việc hướng tới đa dạng và hòa nhập.

Sự hiện diện mạnh mẽ của FPT ở hơn 30 quốc gia với hàng nghìn nhân viên quốc tế là minh chứng rõ nét cho chiến lược nhân sự toàn cầu của doanh nghiệp. Các danh hiệu quốc tế không chỉ là thước đo chất lượng môi trường lao động, mà còn cho thấy cam kết sâu sắc của FPT trong việc chăm sóc toàn diện đời sống nhân viên, từ vật chất đến tinh thần.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường lao động hiện nay, việc một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam không chỉ giữ chân nhân tài bằng đãi ngộ mà còn chú trọng tới cảm xúc, mối quan hệ và sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống đang mở ra một chuẩn mực mới cho môi trường làm việc hiện đại, nhân văn và bền vững.