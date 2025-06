Săn vé concert G-Dragon cùng VPBank – sống đam mê không phung phí

(VTC News) -

Nhưng điều đặc biệt hơn cả là cách VPBank biến concert này thành một trải nghiệm khác biệt, không chỉ song hành cùng khách hàng bằng các dịch vụ tài chính ngân hàng mà còn tặng vé theo các chương trình đặc biệt ưu đãi.

G-Dragon và một thế hệ trưởng thành giữa đam mê và trách nhiệm

Với nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu, thanh xuân không chỉ gắn với mái trường, những ngày học thêm, chiếc điện thoại nắp gập, mà còn gắn liền với một biểu tượng không thể thay thế: G-Dragon và BigBang.

Họ lớn lên cùng âm nhạc của BigBang, cùng những đêm cắm trại với bạn bè hát Haru Haru, cùng những lần chắt chiu tiền tiêu vặt chỉ để in poster, mua album hay tải nhạc chờ. Đó là một thế hệ từng đắm say trong âm nhạc, đam mê thần tượng, và sống hết mình với cảm xúc.

Rồi thời gian trôi, thế hệ ấy bước vào vòng xoáy của công việc, gia đình, trách nhiệm. Và thực ra, họ luôn cần một lý do để sống lại những cảm xúc năm xưa, theo một cách trưởng thành, tinh tế và phù hợp với nhịp sống hiện tại. Không chỉ đơn thuần tài trợ cho một sự kiện, VPBank chọn cách “chạm” vào cảm xúc khách hàng bằng một trải nghiệm khác biệt: Đưa G-Dragon trở lại sân khấu Việt Nam trong một concert đẳng cấp mang tên K-Star Spark in Vietnam 2025 – Presented by VPBank.

Sau hai lần mở bán vé Pre Sale và Public Sale, hàng chục ngàn vé đại nhạc hội đã “sold out” chỉ trong vài giờ, cho thấy sức hút của G-Dragon, đồng thời phản ánh chính xác khả năng “bắt mạch cảm xúc” của VPBank với cộng đồng khách hàng của mình.

Sống đam mê mà vẫn chi tiêu vẫn rất thông thái

Thực tế, ở thời điểm mà vé concert G-Dragon được xem là "của hiếm", VPBank đưa ra một chính sách hoàn toàn khác biệt - những tấm vé authentic quý giá sẽ được tặng trực tiếp cho khách hàng thông qua một số chương trình. Điều đáng nói là, VPBank mở ra rất nhiều chương trình phù hợp với nhu cầu tài chính của nhiều khách hàng khác nhau để xây dựng tiêu chí tặng vé phù hợp.

Dành cho những khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm an toàn, hưởng lãi cạnh tranh và muốn tìm "một tấm vé về thanh xuân", VPBank dành tặng vé mời tương ứng với các mức số dư tiền gửi.

Theo đó, khách hàng chỉ cần tăng trưởng số dư tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn bằng VND tại quầy hoặc qua kênh online, với thời hạn gửi tối thiểu 6 tháng. VPBank sẽ tặng vé CAT 2 (2,9 triệu đồng) cho những khách hàng tăng trưởng số dư từ 3 tỷ đồng và vé VIP 1 (5,5 triệu đồng) cho những khách hàng tăng trưởng số dư tiền gửi từ 8 tỷ đồng.

Với những khách hàng có tài chính vững vàng, VPBank cũng triển khai chương trình tặng vé cho những khách hàng duy trì số dư tài khoản tăng trưởng đều đặn hàng tuần, gồm cả số dư Super Sinh lời.

Cụ thể, áp dụng cho những khách hàng hiện hữu (đã mở CIF) từ ngày 22/5/2025 trở về trước: 100 khách hàng tăng trưởng số dư bình quân tuần từ 200 triệu đồng sẽ nhận ngay vé VIP1 (5,5 triệu đồng), 500 khách có số dư bình quân tuần tăng trưởng từ 50 triệu - dưới 200 triệu sẽ nhận được vé CAT3 (2,5 triệu đồng). Đối với những khách hàng mới (mở CIF mới) từ ngày 23/5/2025, 900 cơ hội nhận vé CAT 3 về tay sẽ dành cho người duy trì dư bình quân tuần từ 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng thẻ VPBank Visa để chi tiêu cũng hoàn toàn có cơ hội sở hữu tấm vé đi Gdragon. Khi khách hàng là hội viên VPBank Prime, sẽ có cơ hội sở hữu vé CAT3 (2,5 triệu đồng/vé) khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng VPBank Visa từ 10 triệu đồng.

Với các khách hàng khác, chi tiêu bằng thẻ tín dụng từ 10 triệu trong 03 ngành hàng Ẩm thực – Siêu thị – Mua sắm sẽ có cơ hội nhận CAT3 (trị giá 2,5 triệu đồng/vé). Với chủ thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Visa, khi chi tiêu thẻ ghi nợ đạt tối thiểu 10.000.000 VNĐ thông qua POS và Internet cũng sẽ có cơ hội nhận vé CAT4.

Chương trình xét trong thời gian 3 tuần kéo dài từ ngày 23/05/2025 - 09/06/2025. Ngoài ra, khách hàng đăng ký sinh trắc học, vay thấu chi, vay tín chấp cũng đều có cơ hội nhận vé thông qua các chương trình chuyên biệt.

Chiến lược tặng vé của VPBank không đơn thuần là “cách marketing”, mà là một hệ sinh thái sản phẩm ưu đãi được thiết kế kỹ lưỡng để luôn cân bằng giữa những nhu cầu đời thường từ “Sống – Làm việc – Học tập – Chăm sóc sức khỏe đến Vui chơi giả trí” với quản trị tài chính cá nhân. Từ mở tài khoản, mở khoản tiết kiệm, mở mới và chi tiêu thẻ tín dụng VPBank VISA, đến tăng trưởng số dư tài khoản thanh toán – tất cả đều là những hành động mà khách hàng vốn đã và đang làm để tối ưu hóa khoản tiền của mình.

Theo đó, từng cơ chế, từng điều kiện đều được thiết kế theo một triết lý chung để khách hàng luôn cảm thấy xứng đáng được nhiều hơn từ những gì họ đã chọn.