Sân vận động đầu tiên trên thế giới được xây dưới lòng đất

The Rock Stadium là dự án xây dựng sân vận động tại sa mạc Al Ain được thực hiện bởi công ty kiến trúc MZ Architects. Không chỉ mang đến không gian thi đấu dưới lòng đất độc đáo với khoảng 40.000 chỗ ngồi, The Rock Stadium còn là một giải pháp ấn tượng để đối phó với khí hậu khắc nghiệt của sa mạc. Ước tính chi phí dự kiến cho dự án lên đến 953 triệu USD.

The Rock Stadium như nằm ẩn mình trong khung cảnh sa mạc Al Ain. (Ảnh: MZ Architects)

Thiết kế của sân vận động được lấy cảm hứng từ những khối đá tự nhiên, tạo nên một hình khối mạnh mẽ và vững chắc. Một mặt tận dụng dãy sa mạc phía sau Al Ain để hỗ trợ làm khán đài chính, ba mặt còn được phủ các tấm mái hình thanh khổng lồ như nằm chìm trong đất cát, hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

Theo các kiến trúc sư, công trình có sự ảnh hưởng bởi kiến ​​trúc Ai Cập cổ đại cùng một chút phong cách nửa ngầm của Emilio Ambasz những năm 70.

Hơn cả, The Rock Stadium được trang bị những công nghệ hiện đại nhất nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng. Hệ thống thu gom nước mưa, năng lượng mặt trời và các giải pháp thông minh khác sẽ giúp sân vận động hoạt động một cách hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các vật liệu xây dựng “xanh”, có khả năng tái chế cũng là một ưu tiên hàng đầu của dự án.

Chi phí dự án ước tính lên đến 953 triệu USD. (Ảnh: MZ Architects)

Việc xây dựng một sân vận động dưới lòng đất là một thách thức lớn đối với các kỹ sư và kiến trúc sư. Điều kiện địa chất phức tạp, khí hậu khắc nghiệt và yêu cầu kỹ thuật cao đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một đội ngũ thi công giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, những khó khăn này cũng đồng thời là cơ hội để chứng minh tài năng, bản lĩnh của con người và tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực xây dựng.

Dự án đã giành được giải thưởng “Retail and Leisure Award” tại 2012 Future Project Awards của MIPIM Architectural Review năm 2012 và giải thưởng “Best Future Building of the Year” tại Emirates Glass LEAF Awards năm 2012.

Sân vận động được xây dựng dưới lòng đất để hạn chế nhiệt độ khắc nghiệt của môi trường sa mạc. (Ảnh: MZ Architects)

Nằm ở khu vực có thể gọi là nóng nhất thế giới, The Rock Stadium được xây dựng dưới lòng đất mang đến không gian thi đấu và cổ vũ thể thao vô cùng mát mẻ và thoải mái. Sáng tạo, đổi mới và bền vững, công trình đầy tham vọng The Rock Stadium hứa hẹn trở thành một trong những kỳ quan kiến trúc của tương lai.