Sản phẩm 'bất ngờ' của TH được đón nhận tại thị trường Trung Quốc

Trong 6 kỳ Hội chợ nhập khẩu quốc tế CIIE Thượng Hải, các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu tới bạn hàng Trung Quốc các sản phẩm thế mạnh của mình như cà phê, hạt điều, các dòng đồ uống hoa quả, nước yến. Tại Hội chợ lần này, Tập đoàn TH - doanh nghiệp được biết đến với thương hiệu TH true MILK mang tới dòng sản phẩm bất ngờ với nhiều bạn hàng: Bơ Lạt Tự Nhiên TH true BUTTER.

Bất ngờ từ xuất xứ

Diễn ra từ ngày 5/11 tới ngày 10/11, Hội chợ nhập khẩu quốc tế CIIE Thượng Hải tổ chức tại Khu triển lãm quốc gia trung tâm (TP Thượng Hải, Trung Quốc) thu hút 152 quốc gia tham dự, trưng bày trên tổng diện tích hơn 420.000m2. Sức chứa khổng lồ của khu Triển lãm quốc gia cũng như khuôn khổ của Hội chợ khiến nhiều thương nhân lần đầu tới đây choáng ngợp.

Khu vực trưng bày gian hàng Việt Nam gồm hơn 50 doanh nghiệp tọa lạc tại khu triển lãm số 1 - chuyên đề Thực phẩm và Nông nghiệp. Ngay trong ngày khai mạc 5/11, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã dành thời gian thăm và trò chuyện với các doanh nghiệp tham gia triển lãm.

Các gian hàng trà, cà phê, đồ uống của Việt Nam, theo đánh giá của Thứ trưởng Nhật Tân vẫn giữ được phong độ; trong đó có một số dòng sản phẩm có đột phá như sầu riêng (với sản phẩm kem sầu riêng thiết kế giống hệt múi sầu); thảo dược; đồ uống;…

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tới thăm gian hàng TH tại Hội chợ CIIE 2024.

Tuy nhiên, ông đã dừng khá lâu ở gian hàng TH true MILK, trò chuyện sâu hơn khi biết tại Hội chợ này, TH không chỉ mang tới các dòng sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia như sữa tươi tiệt trùng, các loại sữa chua; sữa hạt… mà còn mang tới 2 dòng sản phẩm là bơ lạt và dầu gấc.

Trong đó Bơ Lạt Tự Nhiên TH true BUTTER là dòng sản phẩm TH phát triển từ năm 2016, rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Không chỉ giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ, từ tháng 8.2024 vừa qua, TH đã xuất khẩu trực tiếp bơ lạt vào các khu vực Hà Bắc, Thượng Hải, Hàng Châu và đã có các nhà bán lẻ, chuỗi siêu thị thân thiết phân phối dòng sản phẩm này.

Thứ trưởng Nhật Tân nhấn mạnh, trước kia, khi nói tới bơ lạt; các nước trong khu vực thường nhắc tới EU, New Zealand, những nước có truyền thống chăn nuôi bò sữa và chế biến bơ lạt. Không ai nghĩ rằng Việt Nam cũng có doanh nghiệp đủ năng lực để có thể sản xuất dòng sản phẩm bơ lạt với số lượng lớn, cung cấp cho thị trường tỷ dân như Trung Quốc.

Sản phẩm bơ lạt của TH được trưng bày tại sự kiện.

Với các nhà phân phối lâu năm của TH, sở dĩ họ tiếp cận mua bơ lạt từ TH bởi họ biết TH sở hữu trang trại chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao quy trình khép kín lớn nhất thế giới (xác lập kỷ lục năm 2020) với đàn bò sữa gần 70.000 con, dòng sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK được tin yêu trong nhiều năm qua.

Những hệ thống quản trị sản xuất tiên tiến hàng đầu thế giới được đưa vào vận hành như: Quy trình chăn nuôi, công nghệ quản lý đàn bò, chuồng trại sử dụng hệ thống tiên tiến Afimilk (Israel); Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; Hệ thống phần mềm kiểm soát phối trộn, lập khẩu phần thức ăn (One One, DNS), Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan;…

Đến đầu năm 2024, sản lượng chế biến của các nhà máy sữa TH đạt hơn 1 triệu lít sữa/ngày, với 100% nguồn sữa tươi nguyên liệu là từ hệ thống trang trại và đạt chuẩn của TH - đảm bảo chất lượng đồng nhất hoàn hảo tại nguồn. Từ nguồn sữa tươi nguyên liệu sản lượng lớn, kết hợp với chế biến công nghệ cao, TH hoàn toàn làm chủ việc chế biến và xuất khẩu bơ lạt ra các thị trường tiềm năng như Trung Quốc.

Sản phẩm bơ tự nhiên hàng đầu với công nghệ quốc tế

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Kinh doanh quốc tế, Tập đoàn TH, chia sẻ, sản phẩm bơ TH true BUTTER được làm hoàn toàn từ chất béo sữa bò tươi nguyên chất và không pha trộn thêm các thành phần khác. Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, bơ là thực phẩm giàu chất béo nên chủ yếu là nguồn cung cấp năng lượng rất dồi dào.

Ngoài ra, bơ còn chứa nhiều vitamin tan trong dầu của sữa như Vitamin A, D, E, K. Vì sản xuất từ sữa bò tươi nguyên chất nên bơ của TH giữ được vẹn nguyên các đặc tính nói trên.

Bơ Lạt Tự Nhiên TH true BUTTER còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao bởi có màu trắng ngà - là màu tự nhiên của sản phẩm (so với một số sản phẩm cùng loại có màu vàng nhạt). Sự khác biệt này là do giống bò, nguồn thức ăn cho bò, khí hậu, chế độ chăm sóc và chế độ ăn uống của bò.

Theo quan sát của các chuyên gia ẩm thực, các sản phẩm bơ, phomat xuất xứ từ Mỹ, Châu Âu thường có màu trắng ngà tự nhiên. Và bơ TH true BUTTER có thể sánh ngang chất lượng với các dòng sản phẩm Âu, Mỹ.

Bơ lạt TH true BUTTER được đánh giá là có hương vị thơm của sữa tươi, rất phù hợp để sử dụng hàng ngày cũng như chế biến các loại đồ ăn, bánh và đồ ngọt.

Thực tế trên thị trường, bơ tự nhiên có hương vị thơm ngon hơn nên thường được ưu tiên sử dụng trực tiếp hoặc chế biến các loại thực phẩm cao cấp.

Bơ lạt của TH được sản xuất theo công nghệ của Italia và Thụy Sỹ cùng phương pháp chế biến truyền thống lâu đời của Châu Âu. Dây chuyền chế biến áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 và HACCP với môi trường sản xuất tiệt trùng, tiêu chuẩn vệ sinh cao cùng hệ thống lọc không khí và điều hòa nhiệt độ chuyên dụng.

Vì thế, khi giới thiệu vào thị trường Trung Quốc - vốn là thị trường tăng trưởng cực nhanh và đang có nguy cơ giảm nguồn cung bơ lạt từ các nước truyền thống, TH đã tận dụng được cơ hội này để đẩy mạnh xuất khẩu bơ lạt.

Bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế Tập đoàn TH (bên trái), làm việc cùng các đối tác tới thăm gian hàng.

Từ cảng Hải Phòng, bơ lạt TH true BUTTER được vận chuyển nhanh chóng nhờ hệ thống logistic ngày càng vượt trội để có mặt tại cảng quốc tế Thượng Hải và được phân phối tới các cửa hàng trong khu vực này.

Ngay tại Hội chợ, bà Điền Kiều Mỹ, Quản lý mua hàng của công ty Hotmaxx - đơn vị đang sở hữu chuỗi siêu thị hơn 1.000 cửa hàng trên toàn Trung Quốc (trong đó tập trung ở Thượng Hải, Vũ Hán, Bắc Kinh, Quảng Châu) đã tìm hiểu khá kỹ dòng sản phẩm này và cho biết sẽ quyết định việc ký kết mua hàng trong thời gian tới.

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tại Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã thăm gian hàng của Tập đoàn TH.

Mở lối đi riêng, đưa những dòng sản phẩm mới đột phá tới thị trường quốc tế thông qua các Hội chợ và sự kiện giao thương, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đó là thế mạnh của doanh nghiệp đồ uống và thực phẩm hàng đầu như TH.

Trong hành trình 15 năm qua, các sản phẩm của TH nhiều năm liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia, hiện chiếm 45% thị phần sữa tươi sạch tại Việt Nam. Với hệ sinh thái hơn 200 sản phẩm sữa tươi sạch, đồ uống và thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhiều dòng sản phẩm đa dạng, phù hợp cho nhiều nhóm tuổi, TH đã chọn hướng đi đúng và thành công chinh phục người dùng cả trong và ngoài nước.

China International Import Expo – CIIE (Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế) là Hội chợ do Chính phủ Trung Quốc chủ trì, giao Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền nhân dân thành phố Thượng Hải tổ chức thường niên tại thành phố Thượng Hải, bắt đầu từ năm 2018. Đây được xem là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, với mục tiêu mở cửa thị trường Trung Quốc ra thế giới, tạo cơ hội cho các quốc gia tiếp cận thị trường với trên 1,4 tỷ dân, góp phần thúc đẩy sáng kiến “Vành đai, Con đường” cũng như quá trình toàn cầu hóa, duy trì và thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong ngày khai mạc, Chính phủ Trung Quốc bày tỏ thông điệp đưa CIIE 2024 hướng tới trưng bày các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao. Lần đầu tiên, Hội chợ tập trung vào 4 lĩnh vực: kinh tế số; phát triển xanh – giảm phát thải carbon; khoa học đời sống và công nghệ chế tạo.