Sản lượng tiêu thụ điện lập kỷ lục, có ngày cán mốc gần 1 tỷ kWh

(VTC News) -

Theo Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), trong tuần qua (22 - 28/4) nhiều kỷ lục mới về công suất cực đại (Pmax) và sản lượng điện tiêu thụ ngày (A ngày) đã được thiết lập. Vào lúc 13h30 ngày 27/4, công suất cực đại toàn quốc đã lên tới 47.670 MW. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 26/4 đã lên tới 993,974 triệu kWh.

Cụ thể, tuần qua ảnh hưởng bởi diễn biến nắng nóng 3 miền, đặc biệt tại miền Bắc nên nhu cầu phụ tải ở mức cao với sản lượng trung bình ngày là 946,6 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 65,4 triệu kWh (cao hơn so với phương thức tháng 4 khoảng 80,9 triệu kWh). Riêng miền Bắc phụ tải bình quân tuần qua tăng hơn 31,7 triệu kWh/ngày so với tuần trước đó.

(Ảnh minh họa: EVN)

Tính từ đầu năm đến nay, phụ tải Quốc gia tăng trưởng khoảng 11,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, miền Bắc tăng 11,3%, miền Trung 8,5%, miền Nam 11,7%.

So với cùng kỳ năm 2023, có những ngày như 26/4, sản lượng ngày của hệ thống điện quốc gia tăng 23,1%, sản lượng điện hệ thống điện miền Bắc tăng 35,5%. Ngày 27/4, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia tăng 20,2%, công suất cực đại hệ thống điện miền Bắc tăng 19,9%.

"Mặc dù phải đối mặt với tình trạng phụ tải hệ thống tăng cao như đã nêu ở trên, tình hình cung ứng điện tuần qua vẫn tiếp tục được đảm bảo tốt", Cục Điều tiết Điện nhận định.

Theo Cục Điều tiết Điện lực, dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 10 ngày tới, nắng nóng có thể giảm về chiều tối, ở nhiều nơi xuất hiện mưa, dông... công suất cực đại và nhu cầu sử dụng điện có thể giảm.

Tuy nhiên, đại diện Cục Điều tiết Điện lực cho rằng vẫn cần theo dõi sát sao, điều hành linh hoạt và tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện, kiên trì thực hiện chương trình điều hòa, điều tiết phụ tải nhằm đáp ứng công suất đỉnh hệ thống điện trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Cơ quan cức năng cũng yêu cầu các Tổng công ty Điện lực dự báo chính xác về công suất phụ tải cực đại, công bố rõ khả năng thực hiện DR và khả năng huy động nguồn Diesel mượn của khách hàng để cục Điều tiết Điện cập nhật tính toán lập kế hoạch vận hành.

Chủ đầu tư các nhà máy điện (đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than tại miền Bắc) cần đảm bảo độ khả dụng sẵn sàng, độ tin cậy của các tổ máy và cả nhà máy, không để xảy ra sự cố trong các tháng cao điểm mùa khô; chuẩn bị đủ nhiên liệu cho phát điện theo nhu cầu huy động của hệ thống.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định đến khả năng đảm bảo cung cấp điện an toàn trong các tháng cao điểm mùa khô vì nhiệt điện than dự kiến có tổng sản lượng huy động chiếm khoảng 52 – 60% tổng sản lượng hệ thống các tháng cao điểm mùa khô.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng công ty Điện lực tiếp tục rà soát đảm bảo các thiết bị bù sẵn sàng ở chế độ vận hành, đảm bảo công suất lắp đặt; đảm bảo các mạch sa thải đặc biệt, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy.