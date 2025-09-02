Sân khấu đặc biệt ở Đại lễ A80

(VTC News) -

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra hào hùng, thành công rực rỡ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lòng dân, lòng quân trên khắp cả nước hòa quyện cùng tình yêu nước, yêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đường Hùng Vương, nơi có vị trí xem diễu binh, diễu hành đẹp nhất, được thành phố Hà Nội ưu tiên dành cho những người lính - các cựu chiến binh theo dõi buổi lễ, và những con người đặc biệt ấy đã tự tạo ra cho mình một sân khấu đặc biệt, nơi tất cả đều là nghệ sỹ, và tất cả đều tỏa sáng.

Từ tối 01/9, hàng chục ngàn cựu chiến binh đã có mặt tại ngã tư Hùng Vương – Trần Phú. Những người lính năm xưa tụ hội bên nhau, cùng nhảy múa, hát vang những ca khúc bất hủ để nhớ về một thời hào hùng, bi tráng.

Hai bên đường, các cựu chiến binh và người dân quây quần bên nhau, cùng cổ vũ nhiệt tình trước màn trình diễn của những người lính năm xưa.

Tình cờ, điểm tặng nước, tặng sữa của Tập đoàn TH trở thành sân khấu vượt thời gian với những bài ca đi cùng năm tháng, gắn liền với cuộc đời của mỗi người lính. Trong sự kiện A80, TH đồng hành, tổ chức 10 gian tiếp sức cho lực lượng chiến sĩ, các cựu chiến binh và người dân tham gia đại lễ. TH đã mời các cựu chiến binh nghỉ ngơi tại trạm tiếp sức của mình.

Hơn 1 triệu sản phẩm của Tập đoàn TH đã lặng lẽ trao tặng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện A80. Đây không chỉ là món quà dinh dưỡng quan trọng mà còn là lời tri ân của TH đối với đất nước, với quân dân, đặc biệt với các cựu chiến binh.

Cựu chiến binh Trương Xuân Tình (1957) vẫy cao cờ đỏ sao vàng, bắt nhịp cho mọi người hát theo. Bác Tình chia sẻ: “Tôi không thấy mệt mà cảm thấy rất hào hứng, máu lửa. Đã rất lâu rồi tôi mới lại được cùng đồng đội hát như thế này”.

Đại tá Nhà thơ Nguyễn Hồng Minh (1948) từng tham gia các trận chiến ác liệt như Điện Biên Phủ trên không, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn. Bác là tác giả của rất nhiều tập thơ nổi tiếng phản ánh vẻ đẹp của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam: "Nửa vầng trăng đợi", "Bến sông trăng", "Cầu vồng ký ức", “Trăng treo bên cánh võng”, “Khúc tình ca người lính”… Lắng nghe những người lính cất tiếng hát trước thềm thời khắc lịch sử A80, bác Hồng Minh bồi hồi: “Tôi coi thơ ca như khoảng lặng của cuộc đời. Tôi đã trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt, rất nhiều đồng đội đã ngã xuống. Ngày hôm nay những người lính chúng tôi còn gặp được nhau ở đây để ca hát là một sự may mắn”.

Rạng sáng 2/9, lực lượng phục vụ lễ diễu binh, diễu hành A80 đã phát gần 100.000 suất dinh dưỡng cho các cựu chiến binh và người dân tham dự. Mỗi suất bao gồm lương khô, bánh ngọt, nước tinh khiết, trà tự nhiên… Tuy nhỏ nhưng rất đáng quý, giúp mọi người hồi phục sức khỏe, tỉnh táo sau một đêm dài thức trắng.

Các cựu chiến binh và nhân dân rất háo hức chờ tới thời khắc đại lễ.

Cựu chiến binh, thương binh Phạm Song Toàn (1948) cùng gia đình đi từ Quỳnh Lưu (Nghệ An) ra Hà Nội tham dự đại lễ A80. Bác Toàn trực tiếp tham gia chiến dịch Mậu Thân năm 1968, trải qua 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Trong niềm hân hoan đón mừng ngày lễ lớn, bác Toàn khẳng định: “Việt Nam hiện tại ngang tầm thế giới ở cả kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao. Đặc biệt về mặt kinh tế, Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp đã vươn tầm thế giới, được thế giới công nhận”.

Cầm trên tay sản phẩm của Tập đoàn TH, bác Toàn nhớ lại quãng thời gian chiến tranh khốc liệt, phải ăn rau rừng, vỏ cây, phải uống nước sông, nước suối hàng tháng trời. “Khó khăn như thế mà chúng ta vẫn quật ngã được giặc ngoại xâm, thì bây giờ với rất nhiều doanh nghiệp làm ăn tốt, giúp phát triển kinh tế thần tốc, sẽ không ai dám động tới Việt Nam nữa”.

Các trạm tặng nước, tặng sữa hoạt động hết công suất, không ngừng nghỉ, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả mọi người.

Đúng 6h30 sáng 02/9, buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra trong niềm hân hoan, ủng hộ của tất cả người dân. Ai cũng vỡ òa, xúc động vì chứng kiến và chiêm nghiệm sự đổi thay to lớn của đất nước, con người Việt Nam.

Hòa cùng niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn TH đã đồng hành cùng đại lễ bằng một chiến dịch đặc biệt: trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm sữa tươi và đồ uống tốt cho sức khỏe tới lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân khắp nước tụ hội về thủ đô trong những ngày lịch sử này.

Từ những ngày tập luyện vất vả của các chiến sĩ đến các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và sáng 2/9, 10 “Trạm tiếp sức yêu thương” của TH được bố trí dọc theo lộ trình diễu hành, tại những địa điểm quan trọng như: nút giao Nguyễn Thái Học – Hùng Vương, Hoàng thành Thăng Long, Nhà hát Lớn, sân vận động Hàng Đẫy, cổng công viên Thống Nhất, vườn hoa Nhà hát lớn…

Riêng thời điểm ngay trước lễ diễu binh diễu hành chính thức, tất cả các điểm tặng sữa và đồ uống này đã trực từ chiều 1/9, xuyên đêm 1/9 đến tận 14h ngày 2/9. Đây là món quà trọng thị, gửi gắm tình cảm chân thành của Tập đoàn TH đến từng người dân và chiến sĩ tham gia đại lễ.

Đặc biệt, TH còn đồng hành cùng Ban Tổ chức trong việc chuẩn bị 45.000 suất quà tặng dành cho các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình trong buổi lễ chính thức.