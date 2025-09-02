Sân khấu đặc biệt ở Đại lễ A80

Những người lính năm xưa tụ hội bên nhau, cùng nhảy múa, hát vang những ca khúc bất hủ để nhớ về một thời hào hùng, bi tráng.
Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra hào hùng, thành công rực rỡ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lòng dân, lòng quân trên khắp cả nước hòa quyện cùng tình yêu nước, yêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đường Hùng Vương, nơi có vị trí xem diễu binh, diễu hành đẹp nhất, được thành phố Hà Nội ưu tiên dành cho những người lính - các cựu chiến binh theo dõi buổi lễ, và những con người đặc biệt ấy đã tự tạo ra cho mình một sân khấu đặc biệt, nơi tất cả đều là nghệ sỹ, và tất cả đều tỏa sáng.
Hòa cùng niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn TH đã đồng hành cùng đại lễ bằng một chiến dịch đặc biệt: trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm sữa tươi và đồ uống tốt cho sức khỏe tới lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân khắp nước tụ hội về thủ đô trong những ngày lịch sử này.
Từ những ngày tập luyện vất vả của các chiến sĩ đến các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và sáng 2/9, 10 “Trạm tiếp sức yêu thương” của TH được bố trí dọc theo lộ trình diễu hành, tại những địa điểm quan trọng như: nút giao Nguyễn Thái Học – Hùng Vương, Hoàng thành Thăng Long, Nhà hát Lớn, sân vận động Hàng Đẫy, cổng công viên Thống Nhất, vườn hoa Nhà hát lớn…
Riêng thời điểm ngay trước lễ diễu binh diễu hành chính thức, tất cả các điểm tặng sữa và đồ uống này đã trực từ chiều 1/9, xuyên đêm 1/9 đến tận 14h ngày 2/9. Đây là món quà trọng thị, gửi gắm tình cảm chân thành của Tập đoàn TH đến từng người dân và chiến sĩ tham gia đại lễ.
Đặc biệt, TH còn đồng hành cùng Ban Tổ chức trong việc chuẩn bị 45.000 suất quà tặng dành cho các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình trong buổi lễ chính thức.
