Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện

Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sáng 25 tháng Chạp, các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, xe cá nhân và taxi ra vào thuận lợi, không xảy ra ùn ứ kéo dài.
Sảnh làm thủ tục nhà ga T3 khá thoáng, mật độ hành khách ở mức vừa phải.
Hành khách đi vào lối làm thủ tục.
Nhiều hành khách cho biết, họ chỉ mất khoảng 30 phút để lấy vé, ký gửi hành lý, xếp hàng vào khu vực an ninh.
Nhiều người mang theo hành lý Tết như quà biếu, đặc sản về quê đón Tết.
Các gia đình có trẻ nhỏ kiên nhẫn chờ làm thủ tục tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sáng 25 tháng Chạp; không gian thông thoáng giúp việc di chuyển và chăm sóc trẻ thuận tiện hơn.
Đến trưa 12/12, lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đông hơn so với buổi sáng nhưng khu vực làm thủ tục và di chuyển vẫn không xảy ra ùn ứ.
Lối vào khu an ninh thoáng, hành khách qua cổng kiểm tra nhanh.
Hành khách đi qua lối kiểm tra an ninh khá nhanh chóng, không phải chờ đợi.
Trong lúc chờ lên máy bay, nhiều người đưa trẻ em đến khu vui chơi tại phòng chờ nhà ga T3
Anh Huân, đi chuyến bay về Quy Nhơn cho biết: "Hôm trước tôi cũng theo dõi tin tức thấy xảy ra ùn ứ đường quanh khu vực sân bay nên hôm nay cả nhà chủ động đến sớm khoảng 2 tiếng. Khi di chuyển đường khá thoáng, đến nhà ga T3 làm thủ tục rất nhanh, không có cảnh đợi chờ lâu, hàng dài như năm trước".
Một số chuyến bay thay đổi thời gian khởi hành và cửa khởi hành, hành khách chủ động theo dõi bảng điện tử và thông báo của nhân viên để kịp thời di chuyển, tránh lỡ chuyến.
Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 12/2 (25 tháng Chạp) sân bay bước vào giai đoạn cao điểm khai thác, lưu lượng chuyến bay và lượng người đi lại tăng mạnh. Trung tâm Điều hành sân bay cho biết trong ngày dự kiến phục vụ 1.027 chuyến, tổng lượng người thông qua gần 156.315 lượt. Trong đó có 519 chuyến bay đi và 508 chuyến đến. Các chuyến bay quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với 688 chuyến, gồm 350 chuyến đi và 338 chuyến đến.
Hôm qua (24 tháng Chạp), lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, vượt dự báo. Cụ thể, sân bay phục vụ 160.459 lượt với 1.063 chuyến bay, mở màn cao điểm Tết sớm hơn kế hoạch. Trong đó, lượng khách đi đạt 103.716 người, chủ yếu tập trung ở các đường bay nội địa với hơn 72.000 người; lượng khách đến cũng duy trì ở mức cao, hơn 56.000 lượt.
Bình luận