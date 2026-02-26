Sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 1,4 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Lê Hải Phong, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 26/2.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tổng sản lượng vận tải hàng không trong dịp Tết đạt 1.412.855 lượt hành khách, với 8.983 chuyến bay, tăng 8% so với cùng kỳ và tăng 28% so với ngày thường.

Ông Lê Hải Phong, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách đạt 1.397.118 lượt, với 8.713 chuyến bay cất, hạ cánh, chiếm gần như toàn bộ sản lượng hàng không của thành phố trong dịp Tết.

Riêng ngày mùng 6 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ gần 178.000 hành khách với hơn 1.060 chuyến bay, ghi nhận số liệu khai thác cao nhất từ trước đến nay.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, việc đưa Nhà ga T3 vào khai thác, cùng với các giải pháp như xác thực sinh trắc học, làm thủ tục trực tuyến, tăng chuyến bay vào khung giờ đêm và sáng sớm đã góp phần giảm áp lực cho khu vực nhà ga cũng như giao thông kết nối sân bay trong cao điểm Tết.

Bên cạnh hàng không, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ trong 9 ngày Tết cũng ghi nhận mức tăng cao.

Từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, tổng sản lượng hành khách thông qua các bến xe trên địa bàn TP.HCM đạt 793.554 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ và tăng 56% so với ngày thường. Tổng số lượt xe xuất bến đạt 40.954 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ và tăng 30% so với ngày thường.

Sân bay Tân Sơn Nhất liên tục lập kỷ lục về lượng hành khách trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trong đó, khu vực TP.HCM (cũ) phục vụ 661.360 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ và tăng 54% so với ngày thường. Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) ghi nhận 78.541 lượt khách, tăng 46% so với cùng kỳ. Khu vực Bình Dương (cũ) đạt 53.653 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ và tăng tới 97% so với ngày thường.

Theo ông Lê Hải Phong, sản lượng hành khách tăng nhanh hơn số lượt xe cho thấy hệ số sử dụng ghế cao, phản ánh việc tổ chức, điều hành vận tải trong dịp Tết phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ở lĩnh vực vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, từ ngày 14/2 đến 22/2/2026, khối lượng vận chuyển đạt 11.994.316 lượt hành khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, dù giảm 3% so với ngày thường do đặc thù kỳ nghỉ Tết. Tổng số chuyến vận hành đạt 76.381 chuyến.

Các tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất vận chuyển 22.933 lượt hành khách, tăng 9% so với cùng kỳ. Tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi phục vụ 656.101 lượt hành khách trong 9 ngày Tết, đạt 127% so với kế hoạch và bằng 90,9% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượt tàu vận hành đạt 2.313 lượt, vượt 41,7% so với cùng kỳ.

Cùng với việc đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết trên địa bàn TP.HCM cơ bản được kiểm soát.

Từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, thành phố xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước; làm chết 12 người, giảm 43%; làm bị thương 16 người. Tai nạn giao thông đường thủy và đường sắt không xảy ra.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, song hàng không tăng trưởng mạnh và metro Bến Thành - Suối Tiên có bước phát triển tích cực.

Hoạt động vận tải trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đặc biệt tại cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước là sân bay Tân Sơn Nhất.