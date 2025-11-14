Sampling 2025: Trải nghiệm tinh hoa hồng sâm Hàn Quốc tại Việt Nam

(VTC News) -

Thương hiệu hơn 100 năm lịch sử - tinh hoa hồng sâm Hàn Quốc

Được thành lập từ năm 1908, Hwang Pung Jung là thương hiệu hồng sâm trực thuộc quản lý của Chính phủ Hàn Quốc, nổi tiếng với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, bảo tồn trọn vẹn giá trị dược tính của hồng sâm 6 năm tuổi.

Các sản phẩm của thương hiệu luôn chú trọng chất lượng - độ tinh khiết - giá trị sức khỏe, góp phần nâng cao thể lực, hỗ trợ miễn dịch và cải thiện sức khỏe toàn diện cho người dùng ở mọi lứa tuổi. Hiện nay, Hwang Pung Jung đã có mặt tại Việt Nam, mang sứ mệnh lan tỏa văn hóa nhân sâm Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Hwang Pung Jung - biểu tượng nhân sâm 100 năm của Hàn Quốc.

Sampling 2025 - gắn kết người tiêu dùng và sản phẩm hồng sâm chất lượng cao

Chuỗi sự kiện Sampling 2025 được tổ chức với mục tiêu giúp khách hàng Việt dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm thực tế các sản phẩm nhân sâm chất lượng cao, từ đó hiểu rõ hơn về giá trị sức khỏe và công dụng vượt trội của hồng sâm Hàn Quốc.Tại sự kiện, khách tham quan sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị, tìm hiểu quy trình sản xuất, cách sử dụng sản phẩm hiệu quả, cùng cơ hội giao lưu với đội ngũ Hwang Pung Jung Việt Nam.

Trong khuôn khổ Sampling 2025, Hwang Pung Jung giới thiệu đến người tiêu dùng hàng loạt sản phẩm chủ lực và bán chạy nhất, bao gồm:

Nước hồng sâm Liquid Gold - Dòng sản phẩm cao cấp giúp phục hồi năng lượng, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nước hồng sâm Nhung hươu - Sự kết hợp giữa hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hươu quý, hỗ trợ tăng cường sinh lực, bồi bổ cơ thể.

Nước hồng sâm trẻ em HiQ Kids vị nho, lê - Bổ sung các dưỡng chất, tăng sức đề kháng, giúp trẻ ăn ngon và phát triển khỏe mạnh, giảm ốm vặt hiệu quả

Hồng sâm thái lát tẩm mật ong - Món ăn vặt bổ dưỡng, tiện lợi, giúp giảm mệt mỏi và tăng cường lưu thông máu.

Các sản phẩm bánh và kẹo từ hồng sâm 6 năm tuổi - Vừa ngon miệng, vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Sản phẩm hồng sâm đa dạng của Hwang Pung Jung.

Sự kiện Sampling 2025 của Hwang Pung Jung sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 26/11/2025, tại 8 địa điểm trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng Việt trải nghiệm gần gũi, chân thực và đáng nhớ về tinh hoa hồng sâm Hàn Quốc.

Khách hàng có thể cập nhật thêm thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Sampling 2025, cũng như các chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn tại Trang web chính thức của Hwang Pung Jung Việt Nam https://hwangpungjungkorea.com (Chương trình được tài trợ bởi Hwang Pung Jung Korea Ginseng và Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation).

Cùng DOC Korea mở rộng hệ thống phân phối Hồng sâm Hàn Quốc chính hãng trên toàn quốc

- Liên hệ hotline: 032 875 4639 để được tư vấn thêm.

Trụ sở tại Hàn Quốc: 32 Geumgyero, Yeongju-si, Kyungsangbuk-do, Republic of Korea.

Trụ sở tại Việt Nam: Số 2E, Lô A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Cầu Giấy, Hà Nội.