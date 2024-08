Sam: Bị khán giả nhận ra, tôi thoải mái nhưng chồng lại không thích

Nữ diễn viên Sam sinh con cuối tháng 2/2024. Sau khi làm mẹ, cô thoải mái công khai hình ảnh của 2 con sinh đôi nhưng kiên quyết không tiết lộ danh tính của chồng.

Trong cuộc phỏng vấn với Báo điện tử VTC News, nữ diễn viên tiết lộ, chồng cô không làm việc trong lĩnh vực giải trí nên muốn giữ kín danh tính để anh không phải chịu áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, Sam cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có người bạn đời biết quan tâm, giúp cô vượt qua được những ngày tháng bị trầm cảm sau sinh.

Ông xã giúp tôi vượt qua trầm cảm sau sinh

- Sau gần nửa năm sinh con, cuộc sống của Sam thay đổi thế nào?

Khi chưa sinh con, tôi từng nghĩ cuộc sống "mẹ bỉm sữa" sẽ toàn màu hồng. Tôi lên kế hoạch sẽ trở lại công việc trong vòng 1 tháng nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi sinh 2 bé, có quá nhiều việc phải lo khiến tôi khó có thể sắp xếp đi làm ngay được.

Hiện tại, tôi vẫn đang tạm gác lại công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh. Tôi vẫn đang dành hầu hết thời gian cho các con vì 2 bé vẫn còn nhỏ. Có lẽ phải vài tháng nữa, tôi mới có thể hoàn toàn trở lại với công việc.

- Ông xã hỗ trợ chị thế nào trong việc làm mẹ?

Thời gian đầu khi mới sinh, ông xã đã phải nghỉ làm để cùng tôi chăm các con. Hiện tại, anh đã trở lại với công việc để kiếm tiền nuôi con phụ vợ (cười). Tuy nhiên khi nào có công việc phải đi ra ngoài, tôi sẽ bàn bạc với chồng để sắp xếp thời gian ở nhà chăm con.

Ngoài 2 vợ chồng, tôi cũng thuê thêm 2 người phụ chăm 2 bé và thêm một người để lo việc bếp núc. Tuy nhiên, chúng tôi chưa dám tin tưởng giao việc chăm con hoàn toàn cho người ngoài nên lúc nào cũng phải có chồng hay vợ ở nhà.

- Sam từng chia sẻ bị trầm cảm sau khi sinh con. Phải chăng là việc làm "mẹ bỉm sữa" của chị quá vất vả?

Tôi nghĩ đây là tâm lý của hầu hết những người phụ nữ sau khi sinh. Trước đây, tôi đã được nghe kể về căn bệnh trầm cảm sau sinh nhưng không hình dung ra được. Thực sự khi trải qua rồi, tôi mới hình dung được nỗi sợ của căn bệnh này.

Thời điểm đó, tôi cảm thấy bản năng của người mẹ trở nên nhạy cảm và dễ tủi thân với tất cả mọi thứ xung quanh. Tâm lý của tôi cũng suy diễn hơn rất nhiều dù sự việc chỉ nhỏ xíu.

Tôi cũng rất dễ khóc và gặp chuyện gì cũng dễ mủi lòng. Thậm chí, ngay cả khi chồng không làm gì tôi cũng cảm thấy ngứa mắt và giận vô cớ. Có những lúc tôi cằn nhằn với chồng mỗi ngày. Tôi nghĩ nếu là lúc yêu thì anh sẽ không chịu nổi. Khi có con, sức chịu đựng của ông xã đã được tăng lên rất nhiều.

May mắn khi ông xã là người tâm lý và thấu hiểu được cảm giác đó. Nhiều lúc tôi biết bản thân quá quắt nhưng anh vẫn hết sức nhường nhịn. Anh không bao giờ giận với những điều vô lý mà luôn thông cảm, chia sẻ với vợ. Tôi nghĩ chính điều đó đã giúp bản thân vượt qua được thời điểm khó khăn đó.

Sốc khi thấy cơ thể thay đổi sau khi sinh

- Phụ nữ sau khi sinh con không chỉ thay đổi về tâm lý mà còn cả vóc dáng. Là một nghệ sĩ, chị đối đầu với việc này thế nào?

Với tôi, thực hiện phương pháp IVF để sinh con là một quyết định đúng đắn. Trước đó, vì một số lý do sức khoẻ nên tôi mới lựa chọn phương pháp này.

Nhiều người cũng hỏi: Tại sao lại sinh em bé khi sự nghiệp đang phát triển tốt như vậy? Tuy nhiên tôi nghĩ hành trình làm mẹ rất thiêng liêng và đã đến lúc tôi cần phải nghỉ ngơi để chào đón những thiên thần.

Sam vẫn giữ kín danh tính ông xã.

Không chỉ tôi mà phụ nữ nào sau khi sinh cũng sẽ cảm thấy tủi thân khi nhìn cơ thể mình trong gương. Trước khi sinh, tôi khá tự tin vóc dáng mình sẽ không thay đổi quá nhiều. Nhưng khi sinh xong 2 bé, tôi sốc khi nhìn cơ thể thay đổi của mình.

Thời gian đầu cũng cảm thấy khá tự ti nhưng khi nhìn vào những đứa con thì bao nhiêu nỗi lo lắng tan biến. Những vết sẹo trên cơ thể như một kỷ niệm ghi lại hành trình tôi đã được làm mẹ. Theo tôi, đó là sự hy sinh xứng đáng.

- Ông xã có nhận xét về sự thay đổi về vóc dáng của chị?

Chồng tôi chính là người an ủi vợ nhiều nhất về những thay đổi trên cơ thể. Tôi hay than vãn với anh về việc da bị sạm, bụng chảy xệ hay những vết sẹo khiến bản thân tự ti. Những lúc như vậy, anh lại động viên: "Không sao cả, anh thấy vẫn rất đẹp. Em đừng bị overthingking quá lên, đừng quá lo lắng". Tôi nghĩ đôi khi chỉ là những câu nói an ủi của bạn đời như vậy cũng khiến cho tâm lý của những mẹ bỉm sữa nhẹ nhàng và tự tin hơn rất nhiều.

- Thoải mái chia sẻ hình ảnh 2 con nhưng chị vẫn giữ kín danh tính của ông xã. Vì sao vậy?

Tôi không muốn giữ kín danh tính mà do ông xã không thích. Chồng tôi là người sống khép kín và không dùng mạng xã hội, thậm chí có thể nói là mù công nghệ. Do không biết về mạng xã hội nên anh hầu như không thích chụp ảnh hay xuất hiện chốn đông người. Thậm chí có những lần hai vợ chồng bị khán giả nhận ra khi ra đường, tôi thì không ngại nhưng chính ông xã lại không thích. Khi nào anh thoải mái về việc này, tôi sẵn sàng công khai với khán giả.