Sale thần tốc - giá giảm sốc: MediaMart sale lớn đến 50% hàng nghìn mặt hàng

(VTC News) -

Chào mùa mới, MediaMart sale sốc đến 50% tivi, tủ lạnh, máy giặt, gia dụng, công nghệ ,... cùng hàng loạt quà tặng có giá trị.

Tháng 10 không chỉ mở ra những ngày lễ đặc biệt mà còn là giai đoạn nhu cầu mua sắm thiết bị điện máy, gia dụng tăng mạnh, khi nhiều gia đình muốn nâng cấp không gian sống chuẩn bị cho mùa cuối năm.

Nắm bắt xu hướng đó, MediaMart mang đến chương trình khuyến mại “Sale Thần Tốc – Giá Giảm Sốc” diễn ra xuyên suốt từ 1/10 đến 31/10, với mức ưu đãi chưa từng có lên tới 50% cho hàng loạt sản phẩm: Từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa đến smartphone, laptop và gia dụng thông minh. Đây chính là thời điểm vàng để người tiêu dùng nhanh tay “săn” được những món đồ công nghệ chất lượng với mức giá cực hời.

Khoảnh khắc sum vầy thêm trọn vẹn bên Smart TV

Một chiếc Smart TV giờ đây không chỉ dừng lại ở chức năng hiển thị hình ảnh, mà đã trở thành “cửa ngõ” đưa cả gia đình bước vào thế giới giải trí sống động. Từ những trận cầu kịch tính, bộ phim bom tấn cho tới những giây phút ca hát, chơi game cùng nhau – tất cả đều trở nên trọn vẹn và giàu cảm xúc hơn.

Đặc biệt, trong chương trình “Sale Thần Tốc – Giá Giảm Sốc” từ 1/10 đến 31/10, MediaMart mang đến cơ hội sở hữu loạt Smart TV chính hãng với mức giá cực kỳ hấp dẫn:

- Smart Tivi Samsung 43 inch 4K UA43DU7000KXXV giảm 21%, còn 7,49 triệu đồng – Tặng kèm giá treo và giảm 20% khi mua phụ kiện

- Smart Tivi LG 55 inch 4K 55UT8050PSBT giảm 50%, giá chỉ 9,99 triệu đồng – Tặng kèm giá treo và giảm 20% khi mua phụ kiện

- Smart Tivi Sony 55 inch 4K KD-55X75K giảm 21%, chỉ 12,99 triệu đồng – Tặng kèm giá treo và giảm 20% khi mua phụ kiện

- TV LED Smart 32 inch COEX 32FH5000Y Android TV giảm 40%, chỉ 4,49 triệu đồng.

- TV LED Smart 43 inch COEX 43UT7002X 2K Android TV giảm 33%, còn 5,99 triệu đồng – Tặng ấm siêu tốc thủy tinh COEX CK-5122G trị giá 500.000đ.

- Smart Tivi Samsung 65 inch 4K QA65Q60DAKXXV giảm 42%, còn 13,99 triệu đồng – Tặng kèm giá treo và giảm 20% khi mua phụ kiện

- Smart Google TV TCL 75 inch 75P755 Pro giảm 45%, giá chỉ 12,99 triệu đồng – Tặng kèm giá treo và giảm 20% khi mua phụ kiện

- TV LED Smart 50 inch COEX 50UT7000YG 4K Ultra HD Google TV giảm 35%, còn 8,99 triệu đồng – Tặng ấm siêu tốc thủy tinh COEX CK-5122G trị giá 500.000đ.

- TV LED Smart 65 inch COEX 65UT7002XG 4K Ultra HD Google TV giảm 29%, chỉ 11,99 triệu đồng – Quà tặng lẩu điện đa năng 4L Coex CH-2122 trị giá 890.000đ.

Đây chính là cơ hội vàng để nâng cấp trải nghiệm giải trí gia đình với màn hình lớn, hình ảnh ấn tượng và mức giá “khó tin”

Máy giặt – Tủ lạnh: Giảm giá cực sâu, quà tặng cực chất

Trong nhịp sống hiện đại, căn nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là không gian tận hưởng, thư giãn và vun đắp hạnh phúc. Và để xây dựng một tổ ấm tiện nghi, chắc chắn bạn không thể bỏ qua hai “trợ thủ đắc lực” trong đời sống hàng ngày: Tủ lạnh – giữ trọn vị tươi ngon cho bữa cơm gia đình, và máy giặt – giúp việc giặt giũ trở nên nhẹ nhàng, nhanh gọn hơn bao giờ hết.

Một căn bếp hiện đại không thể thiếu chiếc tủ lạnh “xịn sò” vừa giữ trọn dinh dưỡng, vừa nâng tầm không gian sống. Chỉ trong chương trình “Xả hàng cuối tháng – Deal cực sâu”, MediaMart tung loạt tủ lạnh chính hãng, giá hạ cực gắt kèm quà tặng siêu chất:

- Tủ lạnh SBS LG Inverter 519L GR-B256BL giảm ngay 35%, chỉ còn 13,59 triệu, tặng kèm nồi cơm điện cơ COEX CR-3474 trị giá 990.000đ.

- Tủ lạnh 4 cửa Inverter 362L COEX RM-4007MIS giảm khủng 42%, còn 10,99 triệu, quà tặng máy xay thịt Roler RC-4335 trị giá 1,39 triệu.

- Tủ lạnh Side by Side Inverter 546L COEX RS-4001MSG sốc tận 45%, giá chỉ 12,49 triệu, còn được trả góp 0% trong 9 tháng.

Giặt giũ chưa bao giờ dễ dàng và tiết kiệm đến thế! MediaMart mang đến loạt máy giặt Inverter thông minh với giá sốc chưa từng có, hỗ trợ trả góp và quà tặng đi kèm, giúp bạn rảnh tay tận hưởng cuộc sống.

- Máy giặt LG AI DD Inverter 10Kg FV1410S4B giảm sâu 41%, chỉ còn 9,19 triệu.

- Máy giặt lồng ngang Samsung Inverter 12Kg WW12CGC04DABSV giảm 35%, còn 10,99 triệu, tặng thêm ấm siêu tốc thủy tinh Coex CK-5122G trị giá 589.000đ.

- Máy giặt lồng ngang Inverter 8.5kg COEX FW-85CW1409IGB-11 chỉ 5,49 triệu, nhận ngay quà tặng ấm siêu tốc 2 lớp inox 304 trị giá 890.000đ.

Gia dụng thông minh – Giá sốc bất ngờ!

Không chỉ dừng lại ở tivi, tủ lạnh hay máy giặt, những thiết bị gia dụng thông minh cũng là “trợ thủ” không thể thiếu trong mỗi gia đình hiện đại. Một chiếc nồi cơm điện nấu cơm dẻo thơm, lò vi sóng hâm nóng tiện lợi, bình nóng lạnh sưởi ấm những ngày se lạnh, hay bếp từ đa năng giúp nấu ăn nhanh chóng – tất cả đều góp phần mang lại sự thoải mái và tiết kiệm thời gian cho cuộc sống bận rộn.

Trong chương trình “Sale Thần Tốc – Giá Giảm Sốc” từ ngày 1/10 – 31/10, MediaMart mang đến loạt sản phẩm gia dụng giảm giá cực sâu cùng quà tặng đi kèm hấp dẫn:

- Nồi cơm điện cơ 1,8L Cuckoo giảm 42%, chỉ còn 1,59 triệu đồng.

- Nồi áp suất điện 6L Sunhouse giảm 41%, giá chỉ 1,19 triệu đồng.

- Bình nóng lạnh Ariston 20L Slim3 giảm tới 43%, còn 3,19 triệu đồng, tặng kèm bộ dây cấp trị giá 250.000 đồng.

- Lò vi sóng 25L Panasonic giảm sốc 48%, chỉ 2,89 triệu đồng.

- Bếp từ ba Bosch giảm 39%, giá chỉ 8,88 triệu đồng, kèm quà tặng CLĐ chính hãng.

- Bếp từ đôi 2 vùng nấu Inverter ROLER giảm 39%, còn 5,99 triệu đồng, tặng quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000 đồng.

Đây chính là cơ hội vàng để khách hàng vừa sắm sửa cho căn bếp hiện đại, vừa tiết kiệm chi phí tối đa với mức ưu đãi chưa từng có.

Laptop & Smartphone chính hãng – Giảm cực sốc, sắm ngay kẻo lỡ!

MediaMart còn chiều lòng các tín đồ công nghệ với loạt smartphone và laptop “hot hit” giảm giá sâu chưa từng có. Đây là cơ hội vàng để bạn vừa nâng cấp dàn máy làm việc – học tập, vừa “lên đời” chiếc điện thoại mơ ước với mức giá cực hời, quà tặng kèm giá trị và hỗ trợ trả góp 0% linh hoạt.

- Laptop ASUS X1504VA-NJ069W: Chỉ còn 9,99 triệu đồng (giảm 40%), tặng kèm túi đựng máy tiện dụng.

- Laptop Acer Aspire A514-56P-55K5: Giá 13,49 triệu đồng (giảm 21%), nhận ngay máy sấy tóc Roler trị giá 550K + balo Acer chính hãng.

- Laptop Dell Inspiron 3520: Nay chỉ 14,69 triệu đồng (giảm 23%), tặng kèm túi đựng máy cao cấp.

- Laptop ASUS ExpertBook P1503CVA-S71707W: Giá ưu đãi 14,99 triệu đồng (giảm 19%), kèm máy sấy tóc Roler trị giá 550K và balo Acer.

Không thể bỏ lỡ:

- iPhone 17 Pro Max 256GB: Giảm 1 triệu, nay chỉ 37,99 triệu đồng, kèm voucher mua sắm 10 triệu, ưu đãi Apple Watch, AirPods và trả góp 0%.

- iPhone 17 256GB: Giá sốc 24,99 triệu đồng, tặng củ sạc 20W chính hãng, giảm 50% gói Bảo hành mở rộng, kèm quà tặng giá trị.

- iPhone 13 128GB Black: Hạ tới 3,4 triệu, nay chỉ còn 11,59 triệu đồng, mua kèm củ sạc chính hãng chỉ 399K và nhiều ưu đãi khác.

- Samsung Galaxy A07 128GB: Giá chỉ 3,39 triệu đồng, tặng củ sạc nhanh 25W trị giá 550K và hỗ trợ trả góp 0%.

Từ flagship đến dòng máy phổ thông, tất cả đều hội tụ trong chương trình “Xả hàng cuối tháng – Deal cực sâu” diễn ra từ 1/10 – 31/10/2025 tại MediaMart. Đừng bỏ lỡ cơ hội “tậu” ngay thiết bị công nghệ xịn sò với mức giá chưa từng có!

Ngoài các thiết bị điện tử và smartphone, MediaMart còn mang đến loạt phụ kiện công nghệ “xịn sò – giá mềm” giúp tối ưu trải nghiệm hằng ngày, từ làm việc, học tập đến giải trí. Đây là cơ hội để bạn sắm thêm những món đồ tiện ích, nhỏ gọn nhưng vô cùng hữu dụng:

- Camera Wifi Ezviz CS-H6C Pro 3MP: Giá chỉ 450.000đ (giảm 31%) khi mua kèm thẻ nhớ 64GB/128GB (giảm thêm 50%). Nếu mua rời, giá vẫn cực hấp dẫn chỉ 500.000đ.

- Camera Wifi iMou Ranger 2C TA52P (5MP): Chỉ còn 650.000đ (giảm 34%), kèm ưu đãi giảm 50% thẻ nhớ khi mua cùng.

- Loa máy tính Bluetooth Microlab U210/2.1: Nay chỉ 450.000đ (giảm 43%), đặc biệt giảm 30% giá USB khi mua kèm loa.

- Tai nghe Bluetooth Wopow AirPro 4s: Giá hời chỉ 399.000đ (giảm 43%), thiết kế nhỏ gọn, kết nối nhanh, cho trải nghiệm nghe nhạc – gọi thoại mượt mà.

- Bộ củ sạc Wopow 45W 2 cổng (USB & Type-C) + dây C to C: Siêu ưu đãi chỉ 299.000đ (giảm 50%), sạc nhanh, an toàn, tiện lợi cho nhiều thiết bị.

Không chỉ cam kết đem đến sản phẩm chính hãng với mức giá thành rẻ mà MediaMart còn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Theo đó, MediaMart cam kết duy trì chính sách: Miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10 trong chương trình “Sale thần tốc - Giá giảm sốc”.