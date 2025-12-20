Saigon Co.op tung hàng Tết bình ổn giá và chất lượng với trữ lượng tăng 40%

(VTC News) -

Thị trường Tết 2026 ghi nhận sức mua phục hồi nhưng phân hóa rõ giữa các nhóm khách hàng; xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng, chi tiêu tiết kiệm và mua sắm đa kênh tiếp tục gia tăng.

Trước bối cảnh này, Saigon Co.op chủ động nguồn hàng từ sớm, tăng trữ lượng đến 40% và triển khai chuỗi khuyến mãi theo từng giai đoạn, nhằm bình ổn giá, chất lượng hàng hóa và hỗ trợ người dân mua sắm Tết an toàn, hiệu quả.

26.000 phần quà trao tặng khách hàng bắt đầu từ ngày Giáng sinh.

Tết Bính Ngọ 2026: Saigon Co.op đảm bảo nguồn hàng và giá cả

Giữ vững vai trò nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, Saigon Co.op đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết ngay từ giữa năm 2025. Theo đó, Saigon Co.op tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu mùa Tết với các nhóm hàng chính: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản.

Saigon Co.op dự trữ thêm 35 – 40% ở nhóm hàng chiến lược, tăng tỷ trọng hàng Việt chất lượng cao, đa dạng phân khúc giá và kết hợp linh hoạt giữa 800 điểm bán vật lý và kinh doanh trực tuyến.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: “Hệ thống triển khai hoạt động kinh doanh Tết trên 3 yếu tố: chất lượng – nguồn hàng đầy đủ - bình ổn giá. Đây là nhiệm vụ cốt lõi chúng tôi thực hiện nhiều năm qua, qua năm 2026 nội hàm được mở rộng, phong phú hơn dựa trên quy mô dân số và nhu cầu tiêu dùng khi Việt Nam thay đổi địa giới hành chính”.

Saigon Co.op trưng bày bánh kẹo Tết ở khu vực bắt mắt, đa dạng chủng loại và phân khúc giá.

Hàng Việt giữ vững vị thế, “Tích xanh trách nhiệm” là tâm điểm thị trường Tết

Saigon Co.op tiếp tục kiên định chiến lược đồng hành cùng hàng Việt khi 90% hàng hóa phục vụ Tết là sản phẩm sản xuất trong nước, tập trung nhóm OCOP, VietGAP và nông sản an toàn, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng dịp Tết.

Song song đó, Saigon Co.op tiên phong kiểm soát chất lượng thông qua chương trình “Tích xanh trách nhiệm” đối với các mặt hàng Tết. Dưới sự quản lý của Sở Công Thương TP.HCM, chương trình tăng cường truy xuất nguồn gốc, nâng cao trách nhiệm trong chuỗi cung ứng; đồng thời, Saigon Co.op tăng tần suất kiểm tra chất lượng hàng hóa gấp 2–3 lần so với ngày thường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong cao điểm mua sắm.

Cụ thể hóa cam kết này, từ 20/12/2025, Saigon Co.op phối hợp Hội Nông dân TP.HCM triển khai chuỗi “Điểm mua sắm nông sản sạch, an toàn” tại hệ thống, khởi động tại Co.opmart Foodcosa Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TP.HCM), trưng bày các sản phẩm OCOP, VietGAP và nông sản tiêu biểu, đồng thời thống nhất kế hoạch nhân rộng trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, từ 19–21/12, Saigon Co.op tham gia Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và chương trình kết nối cung cầu do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì, giới thiệu sản phẩm nhãn riêng, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng vào hệ thống phân phối. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao thư khen cho Saigon Co.op, ghi nhận vai trò đầu mối trong triển khai chương trình “Tích xanh trách nhiệm”, góp phần củng cố niềm tin thị trường.

Đại diện Saigon Co.op (thứ 3 từ trái qua) vinh dự đón nhận thư khen của Thành phố vì những đóng góp trong chương trình Tick xanh trách nhiệm.

Nới rộng biên độ khuyến mãi, kéo dài 59 ngày với 4 đợt khuyến mãi lớn

Chủ đề Tết năm nay của Saigon Co.op được kéo dài liên tục trong 59 ngày, bắt đầu từ 20/12/2025 đến 16/02/2026 (nhằm giao thừa 29 Tết Âm lịch) với chủ đề “Đến Co.op chở Tết về”. Dự đoán sức mua dịch chuyển theo từng thời điểm, Saigon Co.op thiết kế nhuần nhuyễn 4 chương trình khuyến mãi với lần lượt các nhóm hàng là điểm nhấn chính.

Saigon Co.op mở màn mùa kinh doanh Tết bằng chương trình với tên gọi “Kết năm rộn ràng – Tung ngàn deal đỉnh”, kéo dài từ 20/12 – 31/12/2025. Căn cứ trên hành vi tiêu dùng, chương trình tập trung những hoạt động được khách hàng yêu thích nhất khi mua sắm tại hệ thống bán lẻ hiện đại: mua là có quà, giảm giá trực tiếp, ưu đãi thanh toán.

●Hơn 140.000 phần quà dành cho khách hàng thành viên: Thông qua các chương trình mua sắm cuối năm như “Rực rỡ Giáng sinh – Quà xinh tặng bạn” (23–24/12) với hóa đơn từ 500.000 đồng; “Mua đầy giỏ – Quà trao tay” (25/12) áp dụng cho ngành hàng Thực phẩm; và “Quà liền tay – Say mê mua sắm” (20–31/12), tặng phiếu mua hàng 50.000 đồng khi mua các sản phẩm chăm sóc gia đình theo điều kiện chương trình. Bên cạnh đó, khách hàng check in hòa cùng không khí Giáng sinh trên hệ thống Co.opmart, Co.opXtra còn nhận ngay quà tặng thiết thực trong chương trình “Rạng rỡ sắc tươi – Đón chào năm mới”.

● 2.600 sản phẩm giảm giá trực tiếp: Nhiều nhóm hàng thiết yếu và phục vụ Tết được giảm sâu, trong đó thực phẩm tươi sống và chế biến giảm đến 45%, bánh kẹo giảm 20%, hàng trang trí Tết giảm 49%, mỹ phẩm làm đẹp giảm 30%. Đặc biệt, hưởng ứng Vietnam Grand Sale 2025 và Shopping Season (áp dụng Tp.HCM), một số mặt hàng áp dụng mức giảm lên đến 69%.

● Ưu đãi thanh toán đa kênh: Từ nay đến hết 31/12/2025, khách hàng thanh toán vào cuối tuần với mã VNPAYSGC được ưu đãi đến 30.000 đồng theo giá trị hóa đơn; đồng thời, từ 26/12/2025 đến 01/01/2026, Co.op Online mở khung giờ 20h26 hằng ngày để khách hàng thu thập và sử dụng các voucher giảm giá theo quy định chương trình.

Saigon Co.op tổ chức gian hàng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại.

Quà thành viên Tết khởi động, gần 400.000 phần quà sẵn sàng trao tay

Chương trình Quà Thành viên Tết 2026 của Co.opmart chính thức triển khai từ 20/12/2025. Theo đó, khách hàng thành viên các cấp Bạc, Vàng, Bạch Kim có từ 1.000 điểm mua hàng trở lên trong năm 2025 (tính từ thời điểm đạt cấp Bạc đến hết 31/12/2025) sẽ được nhận phiếu mua hàng trị giá 50.000 – 100.000 – 150.000 đồng theo từng cấp độ, kèm bao lì xì năm mới. Khách hàng có thể nhận quà tại bất kỳ Co.opmart, Co.opXtra hoặc Finelife trên toàn hệ thống, đến hết 15/02/2026 (tức 28 Tết Âm lịch).