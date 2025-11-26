Saigon Co.op tung gói trợ giá không lợi nhuận, cùng bà con tái thiết cuộc sống

(VTC News) -

Sau đợt mưa lũ lịch sử gây tê liệt giao thông, hư hại hạ tầng và làm đảo lộn sinh hoạt của hàng trăm nghìn hộ dân tại miền Trung - Tây Nguyên, thị trường cuối tháng 11 ghi nhận nguồn cung thiết yếu chững lại, trong khi nhu cầu thực phẩm, hàng tươi sống, hóa phẩm vệ sinh và đồ dùng phục hồi tổ ấm tăng mạnh.

Trước diễn biến này, với vai trò nhà bán lẻ chủ lực bình ổn thị trường, Saigon Co.op khẩn cấp kích hoạt gói trợ giá chuyên biệt kèm chương trình bán hàng không lợi nhuận, tập trung hỗ trợ người dân tại Khánh Hòa và Gia Lai (Bình Định cũ), nhằm duy trì nguồn cung, giữ ổn định giá bán và đồng hành cùng bà con tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Cán bộ - Nhân viên Saigon Co.op chung tay quyên góp hướng về đồng bào.

Chuẩn bị từ sớm - Ggiữ mạch cung ứng thông suốt

Ngay khi dự báo nguy cơ mưa lũ giữa tháng 11, Saigon Co.op kích hoạt chế độ “tình huống đặc biệt” với bốn giải pháp đồng thời: Tăng tồn kho tại chỗ, huy động 800 điểm bán trở thành kho vệ tinh ứng cứu khẩn cấp, nâng công suất kho lưu trữ và tái bố trí lực lượng vận chuyển linh hoạt.

Co.opmart Buôn Mê Thuột phối hợp với các cơ quan chức năng, điều phối kịp thời tiếp ứng nhu yếu phẩm cho các vùng bị ảnh hưởng.

Nhờ chuẩn bị sớm, khi các tuyến Quốc lộ 1, 19, 25 bị chia cắt, hệ thống siêu thị vẫn duy trì nhịp bán hàng và cung ứng ổn định. Co.opmart Nha Trang, Tuy Hòa, Cam Ranh, An Nhơn, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột… và chuỗi Co.op Food tại Phú Yên liên tục được tiếp vận 24/7 từ TP.HCM và các khu vực lân cận, giúp mỗi điểm bán duy trì đến 200% lượng hàng so với ngày thường, ngăn đứt gãy nguồn cung và sốt giá cục bộ.

Chính nhờ vậy, hàng trăm nghìn suất hàng nhu yếu đã được khẩn cấp điều phối đến các cơ quan, đoàn thể trong những ngày đỉnh lũ, kịp thời tiếp sức cho bà con đang khẩn thiết mong chờ.

Co.opmart Buôn Mê Thuột vận hành 100% năng suất, đảm bảo hàng tươi sống, mì tôm, nước uống đến tay người dân trong vùng lũ.

Đặc biệt, Co.opmart Nha Trang trở thành điểm cung ứng duy nhất còn hoạt động khi chợ truyền thống và nhiều siêu thị lân cận ở Tây Nha Trang buộc phải đóng cửa trong những ngày 19 - 21/11 do nước dâng cao. Mỗi ngày siêu thị phục vụ hơn 10.000 lượt khách, toàn bộ nhân sự vận hành 100% công suất. Nỗ lực này được ghi nhận khi Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà trực tiếp đến thăm, động viên, đánh giá cao sự chủ động của tập thể Co.opmart Nha Trang.

Co.opmart Nha Trang tăng cường nhân lực đảm bảo phục vụ người dân mua dự trữ các mặt hàng thiết yếu ngay khi mực nước dâng nhanh.

Gói trợ giá đặc biệt - hỗ trợ thực chất tái thiết đời sống

Bên cạnh nhiệm vụ giữ ổn định thị trường, Saigon Co.op triển khai gói trợ giá kèm bán hàng không lợi nhuận, ưu tiên các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho quá trình phục hồi sau lũ tại miền Trung - Tây Nguyên. Các Co.opmart Tuy Hòa, An Nhơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh… vận hành theo hai nguyên tắc: đảm bảo đủ hàng và bán hàng giá vốn, không lợi nhuận.

Co.opmart Tuy Hòa đảm bảo nguồn hàng tươi sống và giá bình ổn.

Các nhóm sản phẩm được giảm sâu, theo đúng nhu cầu thực địa:

Thực phẩm tươi sống: giảm 30 - 40% đến 30/11; tăng chuyến rau - củ từ TP.HCM, đưa hải sản từ Cần Giờ và các vùng biển phía Nam ra miền Trung để giữ giá ổn định.

Hóa phẩm vệ sinh: giảm đến 49,9% đến 03/12, phục vụ nhu cầu khử khuẩn, vệ sinh nhà cửa.

Co.opmart Tuy Hòa linh hoạt dùng xe tải nhỏ vận chuyển hàng vào điểm ngập.

Chăm sóc cá nhân: từ nay đến 03/12, sữa tắm, dầu gội - xả, khăn giấy khô/ướt, giấy vệ sinh, băng vệ sinh… được áp dụng trợ giá bổ sung trên nền giá đã khuyến mãi, kết hợp ưu đãi “đa tầng” như mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1, cùng các combo tiện lợi: nước giặt - xả, nước lau sàn - nước rửa chén, gel tẩy bồn cầu - nước lau bếp… nhằm giúp người dân tái thiết sinh hoạt trong điều kiện an toàn, vệ sinh, đồng thời tiết kiệm đến 52%.

Đồ gia dụng: giảm đến 50% đến 03/12, hỗ trợ người dân thay thế vật dụng hư hỏng.

Dụng cụ học tập: giảm đến 35% đến 03/12, hỗ trợ học sinh sớm trở lại trường.

Hệ thống kho dự phòng và lực lượng vận chuyển Saigon Co.op duy trì điều phối liên tục, bảo đảm chính quyền luôn có đủ hàng thiết yếu cho người dân vùng lũ.

Chăn - gối - mền - giày dép: được trợ giá xuyên suốt đến ngày 23/12 đáp ứng đúng nhu cầu cho mùa mưa lạnh miền Trung, trong đó nhiều combo thiết thực cho gia đình chỉ từ 109.000đ như: bộ 2 gối - mùng - mền giảm 44%; gối - mền giảm 55%; và gối - mùng - mền giảm đến 62%...

Trên toàn hệ thống, Saigon Co.op tăng mạnh thu mua từ Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, vận hành mô hình “luân phiên nhanh” để rút ngắn thời gian đưa hàng lên kệ, giữ giá ổn định, hạn chế tác động từ thị trường tự do.

Khách hàng mua nước uống, mì gói và thực phẩm tiện dụng tại Co.opmart trong thời điểm địa phương phát cảnh báo ngập sâu.

Tinh thần “một nhà” - khẳng định vai trò “điểm tựa” cộng đồng

Tại vùng tâm lũ, các Co.opmart và Co.op Food được trưng dụng làm “trạm an sinh” cung cấp nơi trú tạm, nước uống, điện và hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Hơn 15.000 cán bộ nhân viên đồng loạt tham gia quyên góp theo lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc. Gói cứu trợ Co.op Cares đã tiếp cận hơn 1.000 hộ dân tại Gia Lai (Bình Định cũ), Thừa Thiên - Huế, Tam Kỳ, Đà Nẵng… và tiếp tục đến với các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Không khí mua sắm khẩn trương tại Co.opamrt Nha Trang giữa thời điểm mưa lũ diễn biến khó lường.

Tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy khi các siêu thị chủ động chi viện nhân sự lẫn hàng hóa, cán bộ - nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm hỗ trợ điểm bán vùng phong tỏa. Lãnh đạo Saigon Co.op cũng đã đến từng điểm bị ảnh hưởng để động viên và khen thưởng các tập thể bám trụ trong điều kiện khắc nghiệt.

Lực lượng siêu thị gấp rút hoàn thiện lô hàng tiếp ứng, ưu tiên thực phẩm ăn liền và nước uống.

Từ sự chủ động và năng lực ứng phó toàn diện, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò điểm tựa cộng đồng, giữ mạch cung ứng trong mọi tình huống, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái - đúng với định vị “Siêu thị Việt vì người Việt” suốt hơn ba thập niên qua.