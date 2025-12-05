Saigon Co.op tung Giỏ quà hình thức đẹp giá mềm – chiết khấu lớn đến 32%

(VTC News) -

Bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết 2026, trong bối cảnh sức mua đang cải thiện nhưng xu hướng chi tiêu thận trọng vẫn chi phối, người tiêu dùng có xu hướng chuyển từ chọn quà mang tính hình thức sang những giỏ quà có giá trị sử dụng thực tế. Nắm bắt nhu cầu này, Saigon Co.op giới thiệu bộ sưu tập giỏ quà Tết 2026 với sản phẩm nhãn riêng Co.op làm chủ lực, thiết kế theo tiêu chí đủ – đúng – tiết kiệm.

Các mẫu giỏ có giá chỉ từ 99.000đ/hộp, tích hợp nhóm hàng thiết yếu và áp dụng mức ưu đãi đến 32% cho khách đặt sớm, giúp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng tối ưu ngân sách.

Hộp quà Phúc lộc chỉ 159.000đ được phối trọn bộ sản phẩm thiết yếu, phù hợp nhu cầu quà tặng thiết thực mùa cao điểm.

Giỏ quà đáp ứng về cả hình thức và giá cả – chiết khấu lớn đến 32%

Các chỉ báo thị trường cho thấy tiêu dùng đang phục hồi: Doanh số bán lẻ tháng 10/2025 tăng 7,2%, CPI 10 tháng tăng 3,27%. Tuy vậy, hành vi mua sắm vẫn thiên về “mua sớm – mua thiết thực” nhằm tránh dồn chi phí cận Tết.

Chủ động theo sát diễn biến này, Saigon Co.op đưa giỏ quà Tết nhãn riêng lên kệ sớm. Nhóm hàng nhãn riêng vốn được ưa chuộng nhờ chất lượng ổn định, giá thấp hơn 10–20% so với hàng cùng phân khúc. Thành phần giỏ quà được chọn lọc từ các sản phẩm phục vụ mâm cúng và bữa cơm sum họp như trà lài, gạo thơm ST25, mì trứng, nui rau củ, gia vị và đặc sản Tết.

Giỏ quà Đoàn viên giá chỉ 199.000đ/hộp, gồm sản phẩm thiết yếu như trà, bánh quy, đặc sản ăn Tết…

Bộ sưu tập gồm ba phân khúc Sum Vầy, Phúc Lộc, Đoàn Viên với mức giá 99.000 - 199.000đ/hộp, được giảm đến 28%. Bên cạnh giỏ quà đóng sẵn, hệ thống cũng chuẩn bị loạt mẫu hamper Tết cho nhu cầu đặt hàng đa dạng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, nhu cầu đặt quà doanh nghiệp tăng mạnh vào mùa tổng kết cuối năm. Saigon Co.op triển khai ưu đãi nhiều tầng: từ 04/12–31/12/2025, đơn hàng từ 5 triệu đồng được cộng thêm 4% chiết khấu trên nền giá vốn đã ưu đãi; từ 01/01–16/02/2026, hệ thống duy trì mức chiết khấu 2% trên giá khuyến mãi để hỗ trợ các đơn đặt bổ sung. Tổng mức lợi ích doanh nghiệp có thể nhận lên đến 32%, giúp chủ động kế hoạch quà tặng và tối ưu ngân sách.

Giỏ quà Sum vầy là món quà thiết thực với trọn bộ gia vị chỉ với 99.000đ.

Hệ thống bán hàng đa kênh tiếp tục được vận hành gồm Co.opmart, Co.opXtra, Finelife và kênh trực tuyến Co.op Online, hotline 1900 5555 68, đảm bảo thuận tiện từ chọn mẫu đến thanh toán. Saigon Co.op cũng tăng dự trữ hàng tại các trung tâm phân phối nhằm hạn chế rủi ro gián đoạn trong giai đoạn nhu cầu tăng mạnh.

Hàng hóa Tết rục rịch lên kệ hệ thống Saigon Co.op, sẵn sàng cho mùa tiêu dùng lớn nhất năm.