Saigon Co.op lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị

Từ cuối tháng 9, ba cơn bão liên tiếp đã gây mưa lũ kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc. Ngay khi thiên tai xảy ra, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp, huy động hàng chục tấn hàng thiết yếu cùng đội ngũ nhân lực ứng cứu vùng tâm bão, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phát huy tinh thần hợp tác xã “cùng làm – cùng chia – cùng phát triển”, Saigon Co.op không chỉ kinh doanh bền vững mà còn đặt lợi ích cộng đồng vào trọng tâm. Nền tảng Co.op Cares ra đời nhằm hiện thực hóa sứ mệnh sẻ chia đó – điển hình là chuỗi hoạt động cứu trợ trong bão vừa qua.

Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, các điểm bán của Saigon Co.op tại miền Trung – gồm Co.opmart Quy Nhơn, Huế, Quảng Trị, Sơn Trà và hệ thống Co.op Food, Co.op Smile – vẫn giữ giá ổn định, hàng hóa dồi dào, tăng ưu đãi để sẻ chia cùng bà con. Nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt, trứng… được bổ sung liên tục từ các vùng nguyên liệu Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, giúp chuỗi cung ứng không bị đứt gãy.

Cuối tháng 10, Công đoàn Saigon Co.op cũng phát động phong trào quyên góp toàn hệ thống, thu được 980 triệu đồng gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nối dài truyền thống “lá lành đùm lá rách” của hơn 15.000 cán bộ, nhân viên Saigon Co.op.

Trong tháng 11, hành trình sẻ chia tiếp tục được lan tỏa đến Làng trẻ em SOS. Saigon Co.op phối hợp Unilever Việt Nam trao tặng 800 phần quà nhu yếu phẩm đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi món quà là lời động viên, tiếp thêm niềm tin cho các em trước thềm năm học mới. Đây cũng là cách Saigon Co.op và Unilever cùng lan tỏa thông điệp yêu thương – sẻ chia, khẳng định tinh thần doanh nghiệp gắn phát triển bền vững với trách nhiệm xã hội.

36 năm qua, giá trị hợp tác xã “vì cộng đồng – vì người tiêu dùng” vẫn là DNA của Saigon Co.op, làm nên bản sắc khác biệt của thương hiệu bán lẻ Việt.

Đặc biệt, khi khách hàng mua sản phẩm OMO (Unilever) tại hệ thống, mỗi giỏ hàng đều góp phần trồng 35.000 cây keo tại xã Nghĩa Tá (Thái Nguyên) trong dự án “Gieo triệu mầm xanh – Phủ vạn cánh rừng”, hướng đến mục tiêu 1 triệu cây xanh để phục hồi rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

36 năm – một hành trình đủ dài để khẳng định vị thế thương hiệu bán lẻ Việt và niềm tin mà Saigon Co.op vun đắp trong lòng người tiêu dùng. Mỗi mùa tri ân, Saigon Co.op không chỉ gửi lời cảm ơn, mà còn gieo thêm yêu thương – khơi dậy tinh thần sống đẹp, sống xanh, sống nhân ái, cùng người Việt viết tiếp hành trình hạnh phúc và bền vững.