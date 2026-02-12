Saigon Co.op khởi hành 'Chuyến xe hạnh phúc' đưa 900 người lao động về Tết

(VTC News) -

Sáng 12/2, trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết Bính Ngọ, Saigon Co.op chính thức khởi hành chương trình “Chuyến xe hạnh phúc – Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” mùa thứ tư tiếp tục hành trình mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình.

Ông Vũ Anh Khoa - Chủ tịch HĐQT và bà Diệp Hồng Di - Phó Tổng Giám đốc - trao quà Tết cho bà con trên sân khấu.

Tết đến từ những cuộc đoàn viên

Năm nay, chương trình triển khai 20 chuyến xe, đưa 900 hành khách về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Mỗi chuyến xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là một hành trình được chăm chút bằng sự quan tâm, an toàn và sẻ chia – từ bữa ăn, nước uống, quà Tết nghĩa tình trong suốt chặng đường, đến việc tiếp đón, hỗ trợ khi bà con về đến địa phương.

Chia sẻ tại lễ khởi hành, ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - cho biết: “Với chúng tôi, Chuyến xe hạnh phúc không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là cam kết bền bỉ trong hành trình mang hạnh phúc đến cộng đồng. Tết sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người lao động xa quê đều có cơ hội trở về bên gia đình, trong vòng tay yêu thương.”

Ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc Saigon Co.op - trao quà Tết cho hành khách trước khi khởi hành về quê.

“Đến Co.op chở Tết về” – khi thông điệp được hiện thực hóa bằng những chuyến xe nghĩa tình

Không chỉ tập trung phục vụ nhu cầu mua sắm Tết với thông điệp chung tại toàn bộ hệ thống điểm bán là “Đến Co.op chở Tết về”, Saigon Co.op còn mong muốn hiện thực hóa thông điệp ấy bằng những hành động cụ thể. Bởi lẽ, bên cạnh việc “chở Tết” đến từng gian bếp thông qua hàng hóa dồi dào, giá ổn định và chất lượng, Saigon Co.op còn chở chính bà con về quê đón Tết – chở những chuyến sum vầy, chở niềm hy vọng và chở thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình đón Xuân.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc - phát biểu tại Lễ khởi hành Chuyến xe hạnh phúc 2026.

Chương trình năm nay có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đối tác gồm: Unilever Việt Nam, Mondelez International, Suntory PepsiCo, MaxKleen, Wilmar Marketing CLV, Dutch Lady Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC), Nestlé, Masan Group. Sự chung tay của các đơn vị đã góp thêm nguồn lực để chương trình được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc hành khách và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Sau 4 năm triển khai, Chuyến xe hạnh phúc đã hỗ trợ đưa gần 3.200 người lao động xa quê về đón Tết. Trong đó, năm đầu tiên chương trình phục vụ 500 hành khách; ba năm tiếp theo, mỗi năm hỗ trợ 900 hành khách, từng bước mở rộng quy mô và trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa mỗi dịp Xuân về.

Đại diện Saigon Co.op trao quà tặng kỷ niệm cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình.

Những hành khách mang theo ước mong giản dị: được về nhà ăn Tết

Là một trong những hành khách trên chuyến xe về Đắk Lắk (Phú Yên cũ), chị Phạm Thị Lan (lao động tự do, tạm trú TP.HCM) cho biết gia đình chị vừa trải qua đợt bão lũ lớn khiến căn nhà nhỏ ở quê bị hư hỏng nặng: “Sau bão, trong nhà gần như không còn gì nguyên vẹn. Tụi em lên thành phố làm lại từ đầu, dành dụm từng chút. Nghe tin được đi Chuyến xe hạnh phúc, em mừng lắm vì có thể cùng chồng và con về quê sớm, phụ ông bà dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa. Với gia đình em, chuyến xe này không chỉ đưa về quê, mà còn đưa tụi em về với hy vọng.”

Bà Diệp Hồng Di - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - trao quà Tết cho hành khách trước khi lên xe.

Ngồi lặng lẽ chờ đến lượt lên xe, cô Lê Thị Sáu (63 tuổi, làm nghề bán vé số, quê Quãng Ngãi) rưng rưng nói: “Mấy năm nay cô chỉ dám gọi điện về chúc Tết chứ không có tiền mua vé xe. Nay được đi Chuyến xe hạnh phúc, cô mừng lắm. Cả xóm trọ vé số, ve chai của cô từ hôm được nhận vé đến nay không ai ngủ được vì mừng. Chỉ mong về kịp thắp nhang cho ông bà, ăn bữa cơm với con cháu là thấy Tết rồi.”

Bà con háo hức khoe vé xe, chuẩn bị một mùa Tết đoàn viên bên gia đình.

Sau bốn mùa triển khai, “Chuyến xe hạnh phúc” đã trở thành hoạt động thường niên mang dấu ấn nhân văn của Saigon Co.op mỗi dịp Tết đến Xuân về – nơi mỗi chuyến xe lăn bánh cũng là lúc hàng trăm gia đình bắt đầu hành trình trở về với yêu thương, sum vầy và hy vọng.