Saigon Co.op khởi động tháng 'Tự hào siêu thị Việt đồng hành cùng sản phẩm Việt'

(VTC News) -

Tiếp nối thành công từ chiến dịch Hành trình Hạnh phúc với dấu ấn kỷ lục “Bản đồ Việt Nam trực tuyến đầu tiên được ghép từ 50.000 nụ cười hạnh phúc chụp cùng Quốc kỳ”, Saigon Co.op, nhà bán lẻ thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam, chính thức khởi động chương trình khuyến mãi và quảng bá hàng Việt lớn nhất trong năm mang tên “Tự hào siêu thị Việt” tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc.

Toàn cảnh lễ khai mạc chương trình Tự hào siêu thị Việt với sự tham dự của lãnh đạo, đại diện sở ban ngành, đối tác truyền thông và đông đảo khách mời.

Sự kiện diễn ra vào dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9, mang ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh hàng Việt và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Chương trình “Tự hào siêu thị Việt” chính thức bắt đầu từ ngày 28/8 tại hơn 800 điểm bán thuộc Saigon Co.op.

28 năm bền bỉ là cánh tay nối dài của sản phẩm Việt Nam chất lượng cao

“Tự Hào Siêu Thị Việt” là chương trình kích cầu trọng điểm của Saigon Co.op được tổ chức xuyên suốt 28 năm nhằm tôn vinh sản phẩm hàng Việt chất lượng và thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Trong 21 ngày từ 28/8 đến 18/9, toàn bộ các khu vực trưng bày nổi bật tại hệ thống bản lẻ của Saigon Co.op, bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.opSmile, Cheers… sẽ được ưu tiên giới thiệu sản phẩm Việt với vị trí đẹp nhất, đi kèm loạt ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho hàng Việt.

Song song với các hoạt động khuyến mãi, Saigon Co.op tổ chức chuỗi lễ hội ẩm thực và sự kiện quảng bá sản vật vùng miền, livestream bán các sản phẩm nông - thủy – hải sản chọn lọc vào các ngày cuối tuần ngay tại hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra. Đây là dịp để các sản phẩm nội địa đến gần hơn với người tiêu dùng, trở thành cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách hàng.

Trước bối cảnh công tác sáp nhập tỉnh thành phố đang được Nhà nước chú trọng triển khai, Saigon Co.op đã chủ động phối hợp cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và các sở ban ngành cùng các địa phương rà soát lại mạng lưới chi nhánh, cửa hàng, kho vận để tối ưu theo địa giới hành chính mới, nhằm đảm bảo ổn định thị trường cung ứng, đồng thời hỗ trợ pháp lý, hoàn thiện thương hiệu, trưng bày sản phẩm cũng như xây dựng chuỗi cung ứng xanh – an toàn – bền vững cho hàng Việt.

Đại diện Lãnh đạo Saigon Co.op tặng hoa tri ân đến các đối tác đã đồng hành cùng chương trình.

Nâng cao trải nghiệm số cho hàng Việt

Saigon Co.op đã chính thức ra mắt trang mua sắm trực tuyến Co.op Online phiên bản mới với giao diện hiện đại – trải nghiệm mua sắm thuận tiện, tích hợp chương trình ưu đãi dành cho Thành viên và cập nhật khuyến mãi theo thời gian thực. Các sản phẩm Việt tiếp tục được ưu tiên hiển thị tại trang chủ Co.op Online với nhiều mức khuyến mãi đậm, giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn qua kênh bán lẻ trực tuyến.

Đại biểu tham quan bên trong siêu thị.

Gắn kết tiêu dùng với trách nhiệm cộng đồng

Một điểm nhấn nhân văn trong chương trình năm nay là hoạt động “Cùng em vững bước” do Saigon Co.op phối hợp cùng Unilever, trao tặng 800 phần quà nhu yếu phẩm cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS. Bên cạnh đó, cuộc thi vẽ “Cùng Co.opmart lớn lên” dành cho thiếu nhi cùng hàng chục suất học bổng sẽ trao cho các “cây cọ nhí” tại các điểm trường khó khăn. Những hoạt động này nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước trong cộng đồng.

Không gian mua sắm rực rỡ sắc đỏ tại Co.opmart.

Cam kết đồng hành cùng hàng Việt

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - chia sẻ: “Với danh hiệu top 50 doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP.HCM. Trong mọi công tác của Saigon Co.op, chúng tôi luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chú trọng đến các giá trị an sinh xã hộ..

Chương trình “Tự Hào Siêu Thị Việt” là lời cam kết mạnh mẽ của Saigon Co.op trong việc đồng hành cùng hàng Việt Nam. Qua 28 năm kiên trì tổ chức, chúng tôi mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa hàng Việt và người tiêu dùng, đồng thời góp phần xây dựng một nền kinh tế tiêu dùng mang đậm bản sắc dân tộc.”

Với “Tự hào siêu thị Việt” 2025, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vị thế của nhà bán lẻ thuần Việt tiên phong, đồng hành cùng cộng đồng và vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Khu trưng bày nông sản Việt Nam được trang trí nổi bật, thu hút đông đảo khách hàng tham quan và chọn lựa.

Các chương trình khuyến mãi đặc sắc của Tự hào siêu thị Việt

Tin yêu siêu thị Việt – Hoàn tiền 8%: Khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chuyên trang “Tin yêu siêu thị Việt – Hoàn tiền 8%” từ 290.000đ sẽ được hoàn tiền 8%, tối đa 50.000đ. Giá trị hoàn tiền được tính trên giá trị thanh toán của các sản phẩm thuộc chuyên trang.

Tự hào 80 năm Quốc Khánh: Khách hàng thành viên mua một số sản phẩm theo quy định thuộc chuyên trang “Tự hào 80 năm Quốc Khánh” sẽ được nhân 5 số điểm/ sản phẩm.

Ưu đãi thành viên thêm ngàn điểm thưởng: Khách hàng thành viên mua các sản phẩm sẽ được nhân 3, nhân 6, nhân 8 số điểm. Danh sách sản phẩm thiết thực như: Mì trộn Handy Hảo Hảo, bia Sapporo Premium, nước giặt Ariel cửa trước các loại, nước tẩy toilet, nước lau sàn, nước lau kính, nước giặt xả thương hiệu Power, dầu gội Head & Shoulders.

Người dân hào hứng lựa chọn các sản phẩm chất lượng giá tốt trong chương trình Tự hào hàng Việt.

Chuỗi hoạt động “Check-in” vào các ngày đặc biệt

Check-in Co.op – Nhận quà tự hào: Ngày 2/9/2025, khách hàng check-in tại siêu thị nhận được 01 gấu bông Chú bộ đội dành cho khách hàng có hóa đơn từ 80.000đ. (Mỗi siêu thị 50 khách hàng). Đặc biệt, 6 siêu thị thuộc khu vực Thủ đô Hà Nội, khách hàng check-in sẽ được tặng thêm Voucher mua sắm của Got It trị giá 50.000đ.

Ngày đẹp ưu đãi nhân đôi: Khách hàng thành viên mua sắm hóa đơn từ 300.000đ sẽ được nhân 2 số điểm.

Vui lòng quét mã QR để trải nghiệm: