Saigon Co.op hiện thực hóa hơn 1.000 điều ước đầu xuân

(VTC News) -

Tại Co.opmart, sắc xuân được tạo nên từ nhiều lớp: nhịp mua sắm tấp nập, hàng hóa đầy ắp trên quầy kệ, bộ sưu tập giỏ quà thuần Việt, loạt ưu đãi thiết thực giúp người tiêu dùng an tâm chi tiêu, đón Tết đủ đầy.

Không chỉ là điểm mua sắm, mỗi siêu thị còn trở thành không gian trải nghiệm, gắn kết cảm xúc, nơi người tiêu dùng gửi gắm những mong cầu đầu năm thông qua chương trình “Ngàn ước nguyện năm mới bình an”. Từ hàng trăm cây ước nguyện trên toàn hệ thống, những điều ước giản dị nhưng chan chứa yêu thương đã được Co.opmart trân trọng lựa chọn và từng bước hiện thực hóa.

Khách hàng rất vui và hào hứng với hoạt động xin chữ.

Hiện thực hóa điều ước mùa xuân – mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Co.opmart

Từ 19/1 – 8/2/2026, khách hàng mua sắm tại Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc có thể gửi gắm những mong cầu đầu xuân lên cây đào, cây mai trong chương trình “Ngàn ước nguyện năm mới bình an”.

Từ hàng trăm cây ước nguyện, Saigon Co.op sẽ lựa chọn hơn 1.000 điều ước tiêu biểu, mang ý nghĩa tích cực, nhân văn để đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa trong dịp Tết. Chương trình là màn mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Co.opmart đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, khởi nguồn từ sự sẻ chia và gắn kết bền bỉ.

Xuyên suốt 59 ngày kinh doanh Tết, Saigon Co.op tái hiện không gian phiên chợ Tết truyền thống cùng những gian hàng đậm chất xuân, ông đồ tặng chữ. Sắc xuân rực rỡ cùng các tiểu cảnh mang đậm văn hóa Việt tạo nên điểm đến mua sắm ấm áp, gợi nhớ không khí Tết sum vầy quen thuộc.

Nhân viên tất bật chuẩn bị đơn hàng giỏ quà Tết.

Giỏ quà Tết tiếp tục là “điểm nóng” mua sắm

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, giỏ quà Tết tiếp tục giữ vị trí ưu tiên trong lựa chọn mua sắm của người tiêu dùng. Năm nay, Saigon Co.op tiếp tục tập trung các giỏ quà từ hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc sản vùng miền, nguồn gốc rõ ràng, phù hợp xu hướng tiêu dùng đề cao sức khỏe và bền vững. Thiết kế trẻ trung, giữ trọn hồn Tết Việt, kết hợp đặc sản vùng miền với mức giá hợp lý, giỏ quà đáp ứng cả nhu cầu biếu tặng trong nước lẫn kiều bào, du khách quốc tế.

Tiếp nối hành trình hơn 10 năm “mang Tết về nhà”, dịch vụ “Gắn kết tình thân – Tết xa thêm gần” cho phép khách hàng chọn giỏ quà tại bất kỳ điểm bán nào và giao đến mọi tỉnh, thành. Dịch vụ nhận đơn đến 10/2/2026 (23 Âm lịch), giao hàng đến 12/2/2026 (25 Âm lịch), kèm nhiều ưu đãi như tổng mức giảm giá trực tiếp lên đến 800.000đ và các E-voucher mỗi ngày trên Co.op Online. Khách hàng đặt mua tại Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, hotline 1900 555 568 hoặc cooponline.vn.

Các tiểu cảnh được các khách hàng vui vẻ check-in khi đi mua sắm.

Tết thêm đủ đầy mà vẫn nhẹ gánh

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, các nhóm nông sản Việt, thực phẩm bồi bổ sức khỏe, đặc sản địa phương và hàng đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, “Tick xanh” được dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt sức mua. Saigon Co.op kiên định chiến lược đồng hành cùng hàng Việt, với hơn 90% hàng hóa sản xuất trong nước, chủ lực vẫn là nhóm thực phẩm mùa vụ Tết.

Từ 15/1 – 28/1/2026, hệ thống giảm đến 50% cho bánh kẹo, mứt sấy, hạt khô, nước giải khát, gia vị, thịt nguội, lạp xưởng… Thực phẩm tươi sống được luân phiên áp dụng mức giảm đến 20%, kèm quà tặng nông sản, gồm cá chim trắng, chả cá thác lác, thịt gà, nấm đông cô, cải ngọt, táo, cam canh… Nhóm hàng may mặc cũng giảm giá đến 40% cho trang phục đón Tết.

Khách hàng thành viên Saigon Co.op tiếp tục hưởng những ưu đãi đặc quyền như tặng điểm tích lũy, mua sắm thực phẩm từ 500.000đ vào thứ Năm hàng tuần từ nay đến hết 16/2/2026 sẽ nhận một phần quà thiết thực. Đặc biệt, chương trình tích lũy hóa đơn từ 3 triệu đồng vào các ngày thứ 2 đến thứ 4, với quà tặng thùng 24 lon Coca-Cola 320ml, đang được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Chương trình diễn ra đến hết 28/1/2026, với 55.000 phần quà dự kiến được trao trong mùa Tết.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart, Saigon Co.op triển khai loạt ưu đãi tri ân, nổi bật là “Sổ tay ưu đãi – Bộ 30 ưu đãi chào đón Co.opmart 30 năm” dành cho khách hàng lần đầu tiên tham gia chương trình khách hàng Thành viên của Saigon Co.op với tổng giái trị ưu đãi lên đến 300.000đ, “Dấu ấn tuổi 30 – Ưu đãi chỉ Co.op có” với các sản phẩm tăng dung tích 30%, 30g, 30ml, áp dụng cho nhóm thực phẩm công nghệ, đồ dùng và hàng nhãn riêng Co.op.

Với “Đến Co.op chở Tết về” 2026, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò của một hệ thống bán lẻ thuần Việt không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, mà còn đồng hành cùng người tiêu dùng trong từng khoảnh khắc đón xuân. Tết tại Co.opmart vì thế không chỉ đủ đầy trong giỏ hàng, mà còn ấm áp trong cảm xúc mang về nhà.

Vui lòng quét QR code để trải nghiệm: