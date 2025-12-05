Saigon Co.op được vinh danh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích nhất

(VTC News) -

Tối 29/11, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự và trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp có sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích.

2 sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op xuất sắc đạt vị trí cao của chương trình:

Gạo ST25 lúa tôm sinh thái Co.op Finest: đạt top 1

Mật ong Hoa Sao Dầu Co.op Select: đạt top 2.

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thay mặt đơn vị nhận giải thưởng, chị Lương Thị Kiều Lan Chi – Giám đốc khu vực miền Bắc - chia sẻ: “Thực tế cho thấy, sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op thắng giải của những năm trước đã có sức bật mạnh mẽ, trở thành sản phẩm nổi bật trên kệ hàng của Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, đóng góp cao vào tỷ lệ tăng trưởng ngành hàng nhãn riêng nói chung của Saigon Co.op”.

Công tác tổ chức được triển khai bài bản, ứng dụng nhiều công nghệ mới, đặc biệt là các giải pháp AI hỗ trợ kiểm soát bình chọn, chống gian lận và mở rộng tương tác trên môi trường số.

Đại diện SGC thay mặt đơn vị nhận giải thưởng Top 1 dành cho mặt hàng gạo ST 25.

Theo Ban tổ chức, sau 3 tháng triển khai, chương trình tiếp nhận 124 doanh nghiệp với 241 sản phẩm, dịch vụ, tổng lượt bình chọn trực tiếp và trực tuyến đạt 548.326, tăng 2,4% so với năm 2024. Căn cứ đánh giá của Ban Giám khảo và bình chọn từ người tiêu dùng, Ban chỉ đạo đã công nhận 150 sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu năm 2025, gồm: top 1 với 25 sản phẩm, dịch vụ; top 2 với 35 sản phẩm, dịch vụ; top 3 với 40 sản phẩm, dịch vụ; top 4 với 50 sản phẩm, dịch vụ.

Sản phẩm mật ong.

Đây là lần thứ 3 Saigon Co.op tham gia chương trình. Năm 2019 và 2020, sản phẩm dầu ăn Co.op Select và nước giặt Co.op Happy lần lượt được vinh danh. Được coi là thế mạnh cạnh tranh của Saigon Co.op, tính đến nay, hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đã phát triển hơn 2.000 mã hàng, hợp tác với hơn 100 nhà sản xuất trong nước.

Các sản phẩm không chỉ phong phú mà còn đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, thể hiện cam kết kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Nhờ đó, từ chỗ chỉ là giải pháp thay thế, hàng nhãn riêng nay đã trở thành lựa chọn chủ lực trong giỏ hàng của hàng triệu gia đình Việt.

Sản phẩm Gạo Lúa Tôm.

Không dừng ở lợi thế về giá, hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đang bước sang giai đoạn phát triển mới, nơi mỗi sản phẩm được “may đo” từ dữ liệu tiêu dùng. Theo đó, danh mục sản phẩm hiện được phân chia thành 3 dòng chính, gồm Co.op Happy (tiết kiệm), Co.op Select (phổ thông) và Co.op Finest (cao cấp), đáp ứng đa dạng nhu cầu và phong cách tiêu dùng của từng nhóm khách hàng.