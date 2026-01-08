Sai lầm khi pha cà phê khiến người đàn ông 50 tuổi suy thận

(VTC News) -

Thông tin ca bệnh được bác sĩ Hồng Vĩnh Tường – Chuyên khoa thận tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan) chia sẻ vào ngày 4/1 vừa qua. Câu chuyện như một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người về những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn từ thói quen ăn uống thiếu an toàn.

Nhiều người theo đuổi lối sống lành mạnh thường chọn cà phê đen như thức uống giúp tỉnh táo và thúc đẩy trao đổi chất. Người đàn ông ngoài 50 tuổi trong câu chuyện của bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cũng không ngoại lệ. Ông rất chú trọng dưỡng sinh, nói không với thuốc lá và rượu bia.

Uống cà phê là thói quen của nhiều người. (Ảnh: Sohu)

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi bất ngờ ngất xỉu trong lúc chạy bộ buổi sáng. Kết quả xét nghiệm cho thấy, chỉ số độ lọc cầu thận (eGFR) giảm xuống dưới 10. Do bệnh nhân không có tiền sử tiểu đường, cao huyết áp hay bệnh gout, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường đi sâu tìm hiểu thói quen sinh hoạt.

Bác sĩ phát hiện bệnh nhân thường có thói quen mua cà phê hạt số lượng lớn mỗi khi có đợt khuyến mại để tích trữ. Ông bảo quản chúng trong thời gian dài, ngay cả khi hạt cà phê đã đổi màu, xuất hiện nấm mốc, ông vẫn tiếc rẻ sử dụng mà không nỡ vứt bỏ. Do thời gian dài tiêu thụ cà phê bị ẩm mốc, biến chất, trong cơ thể ông tích tụ một lượng lớn độc tố ochratoxin, từ đó dẫn đến tổn thương chức năng thận mà bản thân không hề hay biết.

Bệnh nhân nghĩ rằng chỉ cần pha cà phê bằng nước sôi 100 độ C là có thể tiêu diệt được mọi vi khuẩn. Tuy nhiên, ochratoxin chỉ bị phân hủy khi nhiệt độ trên 280°C. Nước sôi 100°C hoàn toàn không có tác dụng với loại độc tố này.

Ochratoxin khi vào cơ thể, chúng tập trung tấn công và làm tổn hại thận thông qua 3 cơ chế: kích hoạt các phản ứng viêm dẫn đến hoại tử tế bào, làm tê liệt quá trình chuyển hóa của ống thận và gây xơ hóa mô thận mãn tính.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân rằng, ochratoxin cực kỳ ưa thích môi trường nóng ẩm (nhiệt độ khoảng 25°C, độ ẩm trên 18,5%). Đây là điều kiện lý tưởng để nấm mốc phát triển. Việc tiếc rẻ thực phẩm hỏng không chỉ không tiết kiệm mà còn đánh đổi bằng sức khỏe của mình.