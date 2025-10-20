Sắc vóc người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất 2025

Miss Earth - Hoa hậu Trái đất là một trong bốn đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và lan tỏa những giá trị nhân văn vì môi trường.
Một số đại diện Việt Nam từng đạt các thành tích cao, trong đó của Nguyễn Phương Khánh là người đẹp đầu tiên đăng quang năm 2018. Trịnh Mỹ Anh được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành công đó.
Miss Earth 2025 sẽ diễn ra tại Philippines với sự tham gia của gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/11/2025.
Ngọc Thanh
