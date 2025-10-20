Sắc vóc người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất 2025

Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh được công bố sẽ đại diện nước nhà tranh tài tại Miss Earth 2025.

Thời gian qua, nàng hậu không ngừng nỗ lực từng ngày trau dồi, rèn luyện và hoàn thiện mình để sẵn sàng cho hành trình sắp tới.

Nói lý do chọn Mỹ Anh tham dự cuộc thi năm nay, ông Phạm Duy Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Hội người mẫu Việt Nam khẳng định: “Trịnh Mỹ Anh là cô gái bản lĩnh và chủ động. Chính việc cô ấy tự xin đi thi làm chúng tôi thấy rõ sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của một đại diện Việt Nam xứng đáng”.

Sinh năm 2003 tại Hà Nội, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025. Người đẹp sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1m75.

Cô đang là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Đến với Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh mang theo khát vọng lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, mong muốn dùng tiếng nói, hành động và niềm tin của mình để khơi dậy ý thức cộng đồng cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh - sạch - bền vững cho hôm nay và mai sau.

Về dự án bảo vệ môi trường sẽ giới thiệu tại đấu trường quốc tế, Trịnh Mỹ Anh bật mí đây là dự án khá mới, chưa được khai thác nhiều - chính là tập trung tái chế rác thải điện tử.

Sau khi đăng quang Á hậu, Trịnh Mỹ Anh cũng góp sức trong các chiến dịch dọn dẹp, chung tay khôi phục vẻ đẹp thiên nhiên và chia sẻ thông điệp này với cộng đồng. Cô cho rằng những bước đi nhỏ, khi được thực hiện cùng nhau, có thể tạo ra một làn sóng thay đổi mạnh mẽ.

Miss Earth - Hoa hậu Trái đất là một trong bốn đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và lan tỏa những giá trị nhân văn vì môi trường.

Một số đại diện Việt Nam từng đạt các thành tích cao, trong đó của Nguyễn Phương Khánh là người đẹp đầu tiên đăng quang năm 2018. Trịnh Mỹ Anh được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành công đó.

Miss Earth 2025 sẽ diễn ra tại Philippines với sự tham gia của gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/11/2025.