Rùng mình lời khai của chủ vựa ngâm 3.000 tấn thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 27/1 cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan công an, Huỳnh Văn Trường thừa nhận tổ chức ngâm thịt ốc bươu bằng hóa chất công nghiệp natri silicate liên tục từ năm 2021 đến khi bị phát hiện.

Trường khai mua hóa chất natri silicate, hay còn gọi là "thủy tinh lỏng" tại chợ Kim Biên với giá 6.000 đồng/kg.

DĐã có 3.000 tấn thịt ốc bươu ngâm hóa chất natri silicate được bán ra thị trường trong nhiều năm. (Ảnh: CACC)

Người bán cũng biết mục đích Trường mua là để ngâm thịt ốc. Trường cũng biết hóa chất này không được sử dụng để chế biến thực phẩm.

Về quy trình, liều lượng pha chế, Trường nói là 5 kg hóa chất natri silicate được pha nước ngâm cho 150 kg thịt ốc. Mỗi lượt ngâm là 4 tiếng đồng hồ mới vớt ra rửa rồi bán. Trường trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo nhân viên làm.

"Tôi dùng hóa chất ngâm cho ốc bóng đẹp chứ không làm nở ốc hay tăng trọng lượng. Tôi biết hóa chất này độc hại, không được sử dụng trong chế biến thực phẩm nhưng vì cuộc sống khó khăn mới làm như vậy", Trường nói.

Huỳnh Văn Trường khai nhận hành vi với cơ quan công an. (Ảnh cắt từ clip)

Trường còn nói bản thân không biết chữ, các giao dịch chuyển tiền mua hóa chất này là nhờ người thân.

Cũng theo lời khai của bị can này, ốc bươu tại cơ sở được thu mua từ nhiều đầu mối ở các tỉnh miền Tây. Sau khi ngâm hóa chất tại cơ sở ở TP.HCM, thịt ốc được đưa ra chợ đầu mối hoặc bán sỉ để tiêu thụ.

Trường còn có một sạp hàng riêng chuyên bán loại ốc này, để cung cấp cho các quán bún ốc, quán cơm và nhà hàng trên khắp địa bàn TP.HCM.

Huỳnh Văn Trường (giữa) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. (Ảnh: CACC)

Trưa 27/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp với quy mô đặc biệt lớn.

Từ kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu ở số 60 Rạch Cát Bến Lức (phường Bình Đông), công an phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế. Toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất natri silicate, thường gọi là “thủy tinh lỏng”.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định, tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa natri silicate. Đây là hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, hơn 3 tấn thịt ốc bươu bị phát hiện đã ngâm trong dung dịch hóa chất natri silicate. (Ảnh: CACC)

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất natri silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm thịt ốc.

Đại diện cơ sở này là Huỳnh Văn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo đó, từ 2021 đến thời điểm bị phát hiện, khoảng 500 tấn hóa chất natri silicate đã được sử dụng để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.

Natri silicate là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.