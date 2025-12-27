(VTC News) -

Nhiều gia đình có thói quen ngâm rau trong nước muối thật lâu với suy nghĩ càng ngâm lâu thì rau càng sạch và an toàn hơn. Thậm chí có người để rau ngâm hàng chục phút, thậm chí cả giờ, trước khi chế biến. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo rằng việc ngâm rau quá lâu trong nước muối không những không làm rau sạch hơn mà còn có thể làm mất chất dinh dưỡng và ảnh hưởng đến hương vị tự nhiên của rau.

Ngâm rau trong nước muối có tác dụng gì?

Tại nhiều gia đình Việt, rửa rau không đơn thuần là xả nước cho sạch đất cát mà còn kèm theo bước ngâm nước muối. Cách làm này xuất phát từ mong muốn loại bỏ vi khuẩn, trứng giun sán và dư lượng thuốc trừ sâu bám trên rau.

Nước muối có tác dụng gì khi rửa rau? Muối khi hòa tan trong nước tạo ra môi trường có áp suất thẩm thấu cao hơn nước thường. Nhờ đó, nước muối có thể:

- Hỗ trợ làm bong bụi bẩn, trứng côn trùng bám trên bề mặt rau

- Ức chế một phần vi khuẩn thông thường

- Giúp côn trùng nhỏ nếu còn sót lại dễ bị loại bỏ.

Hiện nay, nhiều người sử dụng các dung dịch rửa rau chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu rau có nguồn gốc rõ ràng, nước sạch kết hợp ngâm muối loãng đúng thời gian vẫn là phương pháp đơn giản, tiết kiệm và an toàn. Tuy nhiên, nước muối không phải “thần dược” làm sạch rau tuyệt đối, không có khả năng loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu hóa học, đặc biệt là các loại thuốc đã thấm sâu vào mô rau. Vì vậy, việc ngâm rau quá lâu với hy vọng “khử sạch độc tố” là quan niệm sai lầm.

Ngâm rau trong nước muối bao lâu là hợp lý? (Ảnh: Reddit)

Rửa rau ngâm muối bao lâu là vừa?

Thời gian ngâm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngâm quá nhanh có thể chưa đạt hiệu quả, nhưng ngâm quá lâu lại gây phản tác dụng.Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia an toàn thực phẩm, thời gian ngâm rau với nước muối loãng lý tưởng chỉ từ 5–10 phút. Đây là khoảng thời gian đủ để:

- Làm sạch bề mặt rau

- Giảm bớt vi sinh vật thông thường

- Không làm rau bị mềm, dập hay mất chất.

Nồng độ muối nên ở mức loãng, tương đương khoảng 1–2 thìa cà phê muối cho 1–2 lít nước. Nước muối quá mặn không làm rau sạch hơn mà còn khiến rau nhanh héo, giảm độ giòn và mất vitamin.

Không phải tất cả các loại rau đều cần hoặc nên ngâm nước muối theo cùng một cách. Rau lá xanh (rau muống, cải, xà lách…) chỉ nên ngâm nước muối loãng 5–10 phút, sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước sạch.

Rau ăn củ (cà rốt, củ cải, khoai tây…) chủ yếu cần rửa kỹ dưới vòi nước chảy; có thể gọt vỏ, không nhất thiết phải ngâm muối.

Rau gia vị (rau mùi, hành lá, thì là…) rất dễ mất mùi thơm nếu ngâm lâu, chỉ nên rửa nhanh, hạn chế ngâm muối.

Rau hữu cơ, rau sạch không cần ngâm muối quá lâu, rửa kỹ nhiều lần bằng nước sạch là đủ.

Ngâm rau trong nước muối quá lâu hại gì?

Nhiều người cho rằng ngâm rau càng lâu càng an toàn. Trên thực tế, điều này tiềm ẩn nhiều tác hại:

- Mất chất dinh dưỡng: Các vitamin tan trong nước như vitamin C, vitamin nhóm B rất dễ hòa tan và thất thoát khi rau bị ngâm lâu. Đặc biệt với rau lá xanh, thời gian ngâm dài khiến giá trị dinh dưỡng giảm đáng kể.

- Rau dễ bị mềm, úng: Muối làm thay đổi áp suất thẩm thấu, khiến nước trong tế bào rau bị rút ra ngoài. Nếu ngâm quá lâu, rau sẽ mất độ giòn, dễ dập nát khi chế biến, kém hấp dẫn về màu sắc.

Trình tự rửa rau đúng cách

Để rau vừa sạch vừa giữ được dinh dưỡng, bạn có thể áp dụng các bước sau:

- Nhặt bỏ lá úa, sâu trước khi rửa

- Rửa sơ rau dưới vòi nước chảy để loại bỏ đất cát

- Ngâm rau trong nước muối loãng 5–10 phút

- Rửa lại ít nhất 2–3 lần bằng nước sạch

- Để ráo nước trước khi chế biến

Bước rửa lại bằng nước sạch sau khi ngâm muối là rất quan trọng, giúp loại bỏ lượng muối dư và các tạp chất đã bong ra. Quan trọng nhất vẫn là chọn rau tươi, rõ nguồn gốc, rửa đúng cách, không lạm dụng bất kỳ phương pháp làm sạch nào.

Để rau sạch mà vẫn giữ chất, bạn nên nhặt bỏ lá úa, rễ bẩn; rửa sơ dưới vòi nước chảy để trôi đất cát; ngâm nước muối loãng 10–15 phút (nếu cần); rửa lại nhiều lần bằng nước sạch; để ráo rồi mới chế biến. Thao tác đơn giản nhưng đúng cách này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc ngâm rau thật lâu trong nước muối.