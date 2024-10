Rhyder, Anh Tú khiến hàng nghìn khán giả Thủ đô phát cuồng

(VTC News) -

Rhyder Quang Anh, Voi Bản Đôn Anh Tú và Mỹ Mỹ, ba ca sĩ tham gia chương trình đều sở hữu lượng fan hùng hậu và là những nghệ sĩ đại diện cho thế hệ trẻ đầy năng lượng, dám bứt phá để đạt được thành tựu rực rỡ.

Là gương mặt mở đầu đêm nhạc, Anh Tú (Voi Bản Đôn) đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khi thì da diết, đậm màu sắc trữ tình với Duyên do trời phận tại ta lúc lại sôi động với Yêu 5.

Không chỉ khoe giọng hát truyền cảm, nam ca sĩ còn thể hiện vũ đạo đẹp mắt, khiến hàng nghìn khán giả nhún nhảy không ngừng. Ca khúc Ngày mai người ta lấy chồng thu hút hàng triệu view trên YouTube được Anh Tú thể hiện ấn tượng.

Anh Tú chia sẻ nhiều kỉ niệm tại Prime’s Night Concert.

Trong đêm nhạc Prime’s Night Concert – Bứt phá từ hôm nay, Anh Tú nhìn lại hành trình làm nghề và nhắn gửi đến các khán giả trẻ bài học mà mình tâm đắc nhất sau 7 năm thăng trầm với nghệ thuật: "Khi ngã ở đâu, hãy bước lên ở đấy.

Chính mình mới có thể tự dựng mình dậy chứ không phải ai khác. Vì vậy hãy yêu bản thân và cố gắng hết mình. Các bạn hãy kiên trì và cố gắng vì đam mê, chỉ cần vậy thôi".

Mỹ Mỹ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tươi mới.

Mỹ Mỹ là nữ ca sĩ duy nhất góp mặt trong chương trình. Với cá tính mạnh mẽ, vô cùng sáng tạo và không ngừng bứt phá trong các sản phẩm âm nhạc, Mỹ Mỹ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tươi mới khi vừa hát vừa nhảy trong các tiết mục: Anh chẳng thoát được đâu, Em chỉ muốn được chill và Không ai khác ngoài em.

Lần đầu tiên biểu diễn ở phố đi bộ Hồ Gươm, nữ ca sĩ thăng hoa khi hàng nghìn khán giả hòa theo từng bước nhảy và câu hát của mình.

Là cái tên được mong chờ nhất, Rhyder khiến hàng nghìn fan reo hò không ngớt khi xuất hiện cuối chương trình trong bộ đồ bụi phủi, những động tác vũ đạo điêu luyện và âm nhạc sôi động.

Không khí tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mỗi lúc một nóng hơn khi Rhyder mang đến các tiết mục Intro, Anh quen với cô đơn, Dân chơi sao phải khóc và cuối cùng là Chịu cách mình nói thua.

RHYDER khiến hàng nghìn fan reo hò không ngớt khi xuất hiện.

Đã lâu mới trở lại Hà Nội biểu diễn, Rhyder không giấu nổi niềm hạnh phúc khi hàng nghìn người hô vang tên mình, nhún nhảy theo từng nốt nhạc và gần như phát cuồng mỗi khi anh nhảy.

Mặt đầm đìa mồ hôi, lưng áo ướt đẫm nhưng nam ca sĩ vẫn nhiệt tình giao lưu đến gần khán giả. Không khí càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi Rhyder bỏ kính, tâm sự với fan về niềm hạnh phúc của mình.

Từ một cậu nhóc được phát hiện ở The Voice Kids 2013, Quang Anh giờ đã trở thành một nghệ sĩ đa năng, không chỉ hát mà còn sáng tác, sản xuất âm nhạc và trở thành cái tên bứt phá ngoạn mục ở Anh trai say hi. Suốt cuộc thi, anh giữ phong độ ổn định và góp phần không nhỏ trong thành công của các tiết mục lọt top trending như Hào quang, I'm Thinking About You, Chân thành, Bảnh.

Sự xuất hiện của anh ở Prime’s Night Concert – Bứt phá từ hôm nay như minh chứng cho biểu tượng của sự bứt phá trong giới cũng như nỗ lực vượt thách thức để tìm lại hào quang, từ đó truyền cảm hứng sống cho các bạn trẻ.

Prime’s Night concert nằm trong Lễ Khai mạc giải chạy VPIM 2024, thu hút hàng nghìn khán giả.

Chương trình dự kiến kết thúc bằng bài hát Chịu cách mình nói thua của Rhyder. Tuy nhiên, sau khi nam ca sĩ hát hoàn thành tiết mục cuối cùng theo kịch bản, hàng nghìn khán giả vẫn không chịu tạm biệt và hô vang tên anh cũng như VPBank.

Nam ca sĩ quyến luyến, không muốn rời sân khấu nên hát chay một đoạn trong ca khúc Anh biết rồi dành tặng mọi người. Sau khi các nghệ sĩ đều lui vào hậu trường, hàng nghìn khán giả vẫn nán lại vì tiếc nuối.

Đêm nhạc Prime’s Night Concert – Bứt phá từ hôm nay thuộc khuôn khổ giải chạy VPBank Hanoi International Marathon đồng thời mừng sinh nhật ba tuổi của VPBank Prime, như một lời tri ân tất cả các khách hàng đồng hành với thương hiệu suốt ba năm qua.

Đêm nhạc tôn vinh tinh thần bứt phá bền bỉ, vươn lên tiến đến những khát khao thịnh vượng – đó cũng là sứ mệnh mà VPBank Prime kiên trì theo đuổi. Đêm nhạc nằm trong Lễ khai mạc giải chạy VPIM 2024 được tổ chức sáng 13/10 của VPBank.

Hàng nghìn khán giả phiêu cùng RHYDER.

Bạn Ánh Ngọc (Học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) bày tỏ niềm xúc động khi được hoà mình vào đêm nhạc trẻ trung, sôi động với phần trình diễn cuốn hút đã để lại ấn tượng sâu sắc với người yêu nhạc Thủ đô, đặc biệt là các khán giả trẻ.

Ánh Ngọc bày tỏ: ‘’Em hâm mộ anh Anh Tú (Voi Bản Đôn) và Rhyder từ lâu, nghe nhạc hai ca sĩ hàng ngày nhưng đây là lần đầu tiên được nghe và nhìn thấy họ biểu diễn live ở sân khấu ngoài trời thật sự thấy đã tai, đã mắt.

Cảm ơn chương trình vì đã tổ chức một đêm nhạc tuyệt vời để thông qua âm nhạc truyền cảm hứng bứt phá tới thế hệ Gen Z, trong đó có em'’.