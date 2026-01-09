Nga tập kích Oreshnik vào Ukraine để trả đũa vụ tấn công dinh thự ông Putin

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm 8/1 nhắm vào các cơ sở trọng yếu của Ukraine để đáp trả vụ tấn công trước đó của Kiev vào dinh thự của Tổng thống Nga Putin.

Trước đó vào ngày 29/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Ukraine đã tập kích đêm vào dinh thự Tổng thống Nga ở tỉnh Novgorod bằng 91 máy bay không người lái (UAV).

Lực lượng Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga nã pháo phản lực BM-21 Grad vào vị trí quân Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Lần này Nga tấn công tổng hợp để trả đũa, có sử dụng tên lửa Oreshnik.

“Đêm nay, để đáp trả vụ tấn công của Kiev vào dinh thự của Tổng thống Nga ở tỉnh Novgorod, diễn ra vào đêm 29/12/2025, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng vũ khí tầm xa, độ chính xác cao được phóng từ các bệ phóng trên bộ và trên biển, bao gồm hệ thống tên lửa di động tầm xa Oreshnik”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Bộ này nói rõ thêm về các mục tiêu vừa bị họ tấn công, đó là “các cơ sở sản xuất máy bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công 'khủng bố', cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine”. Các mục tiêu của cuộc tấn công quy mô lớn này đã đạt được. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào tương tự của Ukraine trong thời gian tới.

Với sự xác nhận lần này của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã có 2 lần công kích lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik.

Trước đó, đài RT đã đăng tải video ghi lại cảnh những vật thể lao xuống tỉnh Lviv của Ukraine.