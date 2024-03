Rác thải tràn ngập, bốc mùi thối nồng nặc ở cảng cá An Lương

"Ngoài ra, một lượng lớn rác thải tập kết tại cảng cá An Lương là do người dân địa phương vứt bỏ vô tội vạ. Nước thải từ chợ cá ngay sát cảng cá thải ra cũng chính là tác nhân khiến môi trường nơi đây ô nhiễm trầm trọng. Không ít du khách từ Hội An đạp xe qua đây đã phải nín thở vì mùi hôi nồng nặc" - ông Lân nói.