Rắc một nắm baking soda vào ấm đun nước có tác dụng gì?

(VTC News) -

Ấm đun nước sau một thời gian dài sử dụng có thể đóng cặn bẩn, nếu không vệ sinh kịp thời sẽ giảm hiệu quả và có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đây là lúc bạn có thể tận dụng hiệu quả của baking soda, nguyên liệu nhà bếp mà hầu như gia đình nào cũng có.

Việc rắc một nắm bột trắng vào ấm đun nước có nhiều tác dụng. (Ảnh: Cleanquiker)

Mẹo hay rắc baking soda vào ấm đun nước

Bột baking soda (natri bicacbonat) là một chất tẩy rửa tự nhiên, dễ tìm, giá khá rẻ, không độc hại, lại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Việc rắc một nắm bột baking soda vào ấm đun nước sẽ đem lại những tác dụng tuyệt vời dưới đây:

Làm sạch vỏ ấm đun nước và loại bỏ cặn vôi

Một trong những tác dụng nổi bật nhất của việc rắc bột baking soda vào ấm đun nước là làm sạch ấm và loại bỏ cặn vôi. Sau một thời gian dài, vôi trong nước sẽ bám dính vào đáy và thành ấm. Những vết cặn vôi này không chỉ làm ấm đun nước trở nên mất thẩm mỹ mà còn khiến cho hiệu suất đun nước bị giảm, nước lâu sôi hơn. Trong một số trường hợp, chúng còn có thể làm hỏng thiết bị.

Baking soda phản ứng với canxi trong vôi, làm mềm cặn vôi và giúp chúng dễ dàng được loại bỏ. Sau khi rắc một nắm bột trắng vào ấm và đun sôi, bạn sẽ thấy các cặn vôi bong ra và dễ dàng lau sạch.

Khử mùi hôi và diệt khuẩn trong ấm đun nước

Trong quá trình sử dụng, ấm đun nước có thể bị ám mùi hôi do nước lâu ngày không được thay hoặc do vi khuẩn phát triển trong môi trường ẩm ướt. Điều này khiến cho nước đun ra có mùi khó chịu và không an toàn cho sức khỏe.

Việc rắc một nắm bột baking soda vào ấm đun nước và đun sôi sẽ giúp khử mùi hôi và diệt khuẩn. Đặc biệt, baking soda có khả năng khử mùi hiệu quả nhờ tính kiềm của nó. Khi được đun trong môi trường nước nóng, baking soda sẽ giúp loại bỏ các mùi hôi khó chịu do vi khuẩn hoặc nấm mốc gây ra.

Bên cạnh đó, baking soda còn có tính kháng khuẩn, giúp làm sạch ấm đun nước và bảo vệ sức khỏe của người sử dụng.

Rắc một nắm bột baking sda vào ấm đun nước giúp làm sạch ấm đun nước, loại bỏ cặn vôi, khử mùi hôi và giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng. (Ảnh: Swain.ces)

Làm mới ấm đun nước

Ấm đun nước được sử dụng lâu dài có thể bị xỉn màu hoặc có những vết bẩn cứng đầu. Bột baking soda có khả năng làm sáng và đem lại vẻ ngoài như mới cho ấm. Khi kết hợp với nước nóng, bột sẽ làm sạch các vết bẩn, trả lại độ sáng bóng cho vỏ ấm mà không cần phải sử dụng các chất tẩy rửa mạnh.

Làm sạch ấm đun nước bằng baking soda là phương pháp tiết kiệm và an toàn. Thay vì mua các hóa chất tẩy rửa đắt tiền và có thể gây hại sức khỏe nếu không sử dụng đúng cách, bột baking soda vừa có chi phí thấp và không gây hại sức khỏe.

Cách dùng bột baking soda làm sạch ấm đun nước

Trước tiên, bạn đổ nước vào ấm đun nước, sau đó cho khoảng 1-2 muỗng cà phê bột baking soda vào (tuỳ vào kích cỡ của ấm). Bật bếp đun sôi nước trong ấm với bột baking soda hòa tan.

Sau khi nước sôi, bạn tắt bếp và để nước nguội bớt rồi dùng miếng vải hoặc bàn chải mềm để lau sạch phần cặn vôi bám trên thành ấm.

Rửa lại ấm với nước sạch và để khô. Bạn sẽ thấy ấm đun nước sạch sẽ và sáng bóng hơn.

Mặc dù bột baking soda là một lựa chọn tuyệt vời để làm sạch ấm đun nước, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau:

- Làm sạch kỹ ấm đun nước sau mỗi lần sử dụng bột baking soda để tránh ảnh hưởng đến hương vị của nước.

- Không nên áp dụng quá thường xuyên vì lâu ngày sẽ làm giảm độ bền của ấm nếu sử dụng sai cách.