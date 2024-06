Ra mắt xe địa hình hạng sang Lexus GX 2024 hoàn toàn mới

(VTC News) -

Lexus GX 2024 theo đuổi triết lý thiết kế thời thượng và kinh điển với lưới tản nhiệt hình con suốt được thể hiện dưới dạng hình khối mới, cụm đèn trước và sau được tinh chỉnh để tối ưu tầm nhìn người lái, cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn kéo dài từ hàng ghế trước tới hàng ghế thứ 2 có chức năng làm mờ và bậc lên xuống tự động, thiết kế mâm xe với các lưới nan thẳng sắc nét,...

Tất cả góp phần kiến tạo dáng vẻ bề thế, tối ưu trải nghiệm khách hàng, xứng tầm dòng SUV việt dã hạng sang kinh điển.

Lấy cảm hứng từ triết lý Tazuna, GX 550 là sự kết hợp giữa không gian khoáng đạt đầy cảm xúc cùng công nghệ vượt bậc với chi tiết ốp gỗ Tsuyasumi và da tổng hợp, chức năng mát-xa ghế và điều chỉnh đa hướng ở hàng ghế trước, chức năng sưởi ở hàng ghế 2.

Cùng với đó, màn hình trung tâm cảm ứng 14-inch, bảng đồng hồ với giao diện đồ họa kỹ thuật số 12,3-inch tích hợp ba màn hình đa thông tin tùy chỉnh, hệ thống Mark Levinson 21 loa mang đến chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh sẽ đưa khách hàng bước vào không gian của sự xa hoa và đẳng cấp.

Để nâng tầm trải nghiệm lái của khách hàng trên mọi dải địa hình, GX 550 được trang bị khung xe GA-F cứng và nhẹ hơn so với thế hệ cũ, động cơ tăng áp kép V6 mới, chế độ khởi động ở số 2 ECT 2nd, hệ thống treo thích ứng AVS và hệ thống lái trợ lực điện EPS.

Bên cạnh đó, gói công nghệ an toàn chủ động LSS+ 3.0 gồm: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA),… cho những hành trình off-road an tâm hơn.

GX 2024 được phân phối tại Việt Nam với 7 lựa chọn màu ngoại thất cùng 2 phiên bản: GX 550M (cửa sổ trời đơn) có giá dự kiến là 6,2 tỷ đồng và GX 550 (cửa sổ trời toàn cảnh) giá 6,25 tỷ đồng.