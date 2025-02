Ra mắt The Aura – tuyệt tác 'biệt thự nghỉ dưỡng tầng không' cho giới thượng lưu

(VTC News) -

Ngày 19/2, Vinhomes chính thức cho ra mắt The Aura – tòa tháp căn hộ cao cấp tại phân khu The Paris (Vinhomes Ocean Park 1, Ocean City). Thông tin hé lộ trước đó về dự án đã khiến thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội “dậy sóng”. Không chỉ giải “cơn khát” của giới đầu tư, The Aura còn hấp dẫn khách hàng khi sở hữu tiện ích xanh, tầm nhìn độc bản, kiến tạo phong cách sống sang trọng, đẳng cấp.

Tiêu chí “kim cương” thể hiện chất sống sang

Ngày nay, một trong những tiêu chuẩn quan trọng thể hiện đẳng cấp mới của cư dân thượng lưu là tầm nhìn hướng thủy cùng yếu tố xanh trong không gian sống. Tiêu chuẩn này khiến họ sẵn sàng chi khoản tiền lớn để sở hữu được ngôi nhà mong ước. Không chỉ tạo nên không gian sống thư thái theo xu hướng wellness, tầm view hướng thủy cùng các tiện ích xanh còn có ý nghĩa phong thủy, mang lại sự hưng thịnh, vận thế tốt lành cho gia chủ.

Ban công rộng mở hướng ra hồ San Hô của các căn hộ The Aura.

Tuy nhiên, thực tế trên thị trường không có nhiều sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe trên của giới thượng lưu. Điều này khiến dòng căn hộ cao cấp view hồ trở thành hàng hiếm được săn đón với giá bán nhỉnh hơn các sản phẩm thông thường khoảng 20-30%.

Cũng chính đặc điểm khan hiếm và tiềm năng tăng trưởng cao giúp căn hộ view hồ không chỉ là nơi an cư đẳng cấp mà còn là sản phẩm đầu tư dài hạn cho khách hàng. Tại khu Đông Thủ đô, The Aura thuộc phân khu The Paris (Vinhomes Ocean Park 1) đang là cái tên “gây sốt” khi chính thức ra mắt, mang lại không gian sống đẳng cấp cho giới tinh hoa.

Mang tới giỏ hàng căn hộ cao cấp, The Aura được dự đoán sẽ khiến thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội “dậy sóng”.

The Aura - điểm đến “hợp gu” giới thượng lưu

The Aura là dự án thoả mãn nhiều tiêu chí về không gian sống sang của giới tinh hoa. Đặc biệt, tòa tháp căn hộ nằm ngay trên trục đường Ánh Dương, có hướng nhìn thẳng ra Hồ San Hô xanh mát, mang đến không gian sống thư thái giữa lòng đô thị.

Thiết kế sang trọng của The Aura hài hòa với không gian xanh.

Các căn hộ cao cấp tại The Aura đều sở hữu tầm view đắt giá, gồm mặt hướng hồ San Hô hoặc hướng nội khu với loạt cảnh quan mang dấu ấn kiến trúc, biểu tượng Pháp. Nhờ đó, gia chủ có thể thư giãn, hít thở không khí trong lành, thu về nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày từ không gian xanh của mặt nước và chuỗi công viên liên hoàn kéo dài 1,3km.

Tầm view “triệu đô” này còn giúp mỗi căn hộ tại The Aura như biệt thự nghỉ dưỡng tầng không, định hình phong cách sống thượng lưu. Sự xuất hiện của yếu tố nước trong không gian sống đồng thời mang lại sự hưng thịnh cho gia chủ. Yếu tố này giúp nâng tầm giá trị của The Aura, biến mỗi căn hộ trở thành tài sản xa xỉ cho giới tinh hoa.

Cảnh quan nội khu với nhiều tiểu cảnh, tiện ích mang tính nghệ thuật của The Aura.

Không những vậy, chủ đầu tư cũng rất tâm huyết với thiết kế cảnh quan nội khu đầy tinh tế, sang trọng ngay dưới chân tòa tháp, đáp ứng xu hướng sống thông minh và bền vững. Các chủ dân tinh hoa có thể trải nghiệm hồ bơi vô cực, quảng trường hoa lệ, khu vườn nghệ thuật theo phong cách châu Âu hay các không gian thư giãn ngay ngưỡng cửa.

Đặc biệt, toạ lạc ở vị trí cửa ngõ đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, trong lòng phân khu phong cách Pháp - The Paris, cư dân The Aura dễ dàng tiếp cận với chuỗi tiện ích đẳng cấp như hệ thống giáo dục danh tiếng Brighton College, Vinschool, Dewey, hay đại học VinUni. Chuỗi tiện ích về mua sắm, vui chơi, giải trí được đáp ứng bởi Quảng trường San hô, công viên Gym, công viên BBQ ngay kế cận.

Cùng với đó là hệ sinh thái dịch vụ all-in-one “họ Vin” với quy mô đồ sộ chưa từng có tại Ocean City, gồm 2 TTTM Vincom Mega Mall, Bệnh viện an dưỡng 5 sao Vinmec Medical Resort, Phòng khám quốc tế Vinmec, Trung tâm Y tế Hàn Quốc, bộ đôi “kỳ quan biển” VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park, vũ trụ giải trí Grand World, tháp văn phòng TechnoPark, hệ thống buýt điện VinBus…

Có thể nói, The Aura không chỉ là chốn an cư đẳng cấp mà còn là tuyên ngôn đích thực về phong cách sống thượng lưu, góp phần định hình chất sống sang cho giới thượng lưu. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng giúp cộng đồng tinh hoa thỏa mãn mong ước về một không gian sống xanh, tầm nhìn độc bản, sang trọng và giàu trải nghiệm.