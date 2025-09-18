Ra mắt phân khu Hoàng Giang - trái tim thương mại tại dự án Quy Nhơn Iconic

(VTC News) -

Trái tim thương mại của một đô thị kiểu mẫu

Quy Nhơn đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi không gian đô thị liên tục mở rộng về dọc trục Quốc lộ 19 mới và ven sông Hà Thanh. Đây là bước đi chiến lược nhằm phân bổ lại mật độ dân cư, đồng thời tạo dư địa phát triển cho các dự án quy mô lớn.

Trong dòng chảy ấy, Quy Nhơn Iconic (dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh) nổi bật với quy mô 43 ha, nằm trọn ven sông Hà Thanh, được quy hoạch bài bản với 50 tiện ích hiện đại và bốn phân khu: Lam Giang, Hoàng Giang, Ngọc Giang và Hải Giang. Dự án hướng đến mô hình đô thị kiểu mẫu tại Quy Nhơn vừa mang giá trị an cư, vừa dẫn dắt xu hướng đầu tư.

Dự án Quy Nhơn Iconic với tổng diện tích 43 ha trải dài ven sông Hà Thanh, là đô thị kiểu mẫu được quy hoạch bài bản với 4 phân khu độc đáo.

Giữ vị trí trung tâm trong tổng thể này là phân khu Hoàng Giang – nơi tập trung thương mại – dịch vụ, được ví như “trái tim thịnh vượng” của toàn dự án. Đặc biệt, ngày 21/9/2025, sự kiện “Đầu tư chân sóng – Mở lối thành công” sẽ chính thức công bố chính sách và giỏ hàng đợt ra mắt đầu tiên, đánh dấu bước ra mắt của Hoàng Giang trên thị trường.

Cận cảnh phân khu Hoàng Giang, mặt tiền Quốc lộ 19, đầy đủ tiện ích: công viên, trường học, tuyến phố thương mại sầm uất…

Hoàng Giang sở hữu lợi thế kép khi vừa bao gồm trục Đại lộ Iconic – tuyến đường huyết mạch nội khu, vừa có mặt tiền Quốc lộ 19 – cửa ngõ giao thương trọng yếu của Gia Lai. Vị trí này giúp phân khu trở thành điểm hội tụ hạ tầng, nơi giao thoa giữa giao thương, sinh hoạt và tiện ích cộng đồng.

Bao quanh Hoàng Giang là hệ thống công viên, trường học, dãy shophouse và cụm biệt thự ven sông, tạo nên nguồn khách tự nhiên ổn định, đồng thời đón cả nhu cầu chi tiêu cao từ các nhóm cư dân cao cấp.

Shophouse Hoàng Giang – tâm điểm kinh doanh, nhịp sống sôi động giữa lòng Quy Nhơn Iconic.

Cơ cấu sản phẩm của Hoàng Giang cũng được thiết kế đa dạng, bao gồm đất nền nhà phố liền kế, đất nền shophouse và dãy shophouse xây sẵn trên trục chính. Đây chính là tiền đề hình thành tuyến phố thương mại sầm uất, nơi quy tụ chuỗi bán lẻ, ngân hàng, F&B, showroom và các thương hiệu dịch vụ hiện đại. Chính nhờ vai trò hạt nhân này, Hoàng Giang không chỉ là phân khu trong một dự án, mà còn có thể xem như trung tâm vận hành thương mại của toàn đô thị Quy Nhơn Iconic.

Đầu tư trung tâm, sinh lời vượt trội

Ngay từ giai đoạn mở bán đầu tiên, dự án Quy Nhơn Iconic đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường, đặc biệt là các nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản ven sông có pháp lý minh bạch và quy hoạch hạ tầng bài bản.

Tiếp nối đà quan tâm đó, phân khu Hoàng Giang ra mắt với nhiều chính sách được thiết kế linh hoạt, hướng đến cả nhà đầu tư lẫn khách mua để ở. Khách hàng có thể thanh toán giãn tiến độ trong vòng 12–18 tháng, hưởng chiết khấu đến 18% khi thanh toán sớm, nhận voucher ưu đãi lên đến 120 triệu đồng khi giao dịch, đồng thời có cơ hội sở hữu xe điện VinFast VF9 hoặc xe máy điện VinFast thông qua chương trình bốc thăm may mắn.

Đây là sự kết hợp hiếm thấy giữa giá bán hợp lý, pháp lý rõ ràng và hỗ trợ tài chính đa dạng giúp phân khu Hoàng Giang - dự án Quy Nhơn Iconic trở thành tâm điểm đầu tư bất động sản tại khu vực miền Trung nửa cuối năm.

Phân khu Hoàng Giang mang đến giá trị kép vừa an cư bền vững, vừa khai thác thương mại ngay trung tâm đô thị ven sông.

Khác với nhiều dự án mở bán theo hướng “chạy theo giao dịch ngắn hạn”, Hoàng Giang cho thấy định hướng rõ ràng: Hình thành một cộng đồng cư dân – nhà đầu tư gắn bó lâu dài, tận dụng tối đa lợi thế trung tâm để tạo nên nhịp sống sôi động cho toàn bộ đô thị Quy Nhơn Iconic.

Không chỉ là một phân khu trong dự án, Hoàng Giang đóng vai trò hạt nhân vận hành thương mại, góp phần định hình nhịp sống sôi động và diện mạo thương mại mới của Quy Nhơn Iconic. Với vị trí trung tâm, sản phẩm đa dạng và chính sách hấp dẫn, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Ngày 21/9/2025, sự kiện “Đầu tư chân sóng – Mở lối thành công” sẽ chính thức ra mắt phân khu Hoàng Giang, kèm nhiều ưu đãi tài chính và quà tặng giá trị cho khách hàng.