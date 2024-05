Ra mắt ca khúc mới tại Việt Nam và Trung Quốc, Chi Pu thấy 'bình yên đến khó tả'

(VTC News) -

Mới đây, Chi Pu đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Finding you. Ca khúc nhanh chóng đạt vị trí top 1 trending music trên Youtube sau 5 ngày ra mắt.

Chi Pu hài lòng vì sản phẩm âm nhạc mới không ra mắt cùng những tranh cãi.

Trước thành công này, Chi Pu đã có những chia sẻ về màn tái xuất này. Nữ ca sĩ cho biết cô biết ơn và trân trọng đóng góp của ê-kíp: "Mình hài lòng vì dự án này mình được hợp tác với những cộng sự mà mình tin tưởng nhất, làm nên một sản phẩm mà tất cả chúng ta đều cảm thấy vui vẻ.

Finding you ra mắt ở cả thị trường Việt và Trung, chúng mình đối mặt với vô vàn thử thách và áp lực, tuy nhiên tôi cảm nhận được tâm huyết của từng cá nhân đã đặt vào dự án này. Biết ơn và trân trọng rất nhiều những đóng góp tuyệt vời của mọi người".

Chi Pu cho biết cô hài lòng vì sản phẩm âm nhạc mới không ra mắt cùng những tranh cãi. "Khán giả đơn thuần replay ca khúc vì thấy nó hợp gu. Lần tái xuất này đem lại cảm giác bình yên khó tả… mình tự đánh giá có lẽ đây là dấu hiệu của sự trưởng thành trong sự nghiệp chăng?".

So với những sản phẩm âm nhạc trước đó, lần trở lại này của Chi Pu được đánh giá là khá an toàn, chưa có sự bùng nổ mạnh mẽ. MV Finding you nữ ca sĩ quay cùng Phàn Trị Hân, nam diễn viên triển vọng chung công ty với Jackson Wang, thu hút nhiều sự chú ý của công chúng ngay khi ra mắt.

Chi Pu đóng MV cùng nam diễn viên Phàn Trị Hân.

Bên cạnh phiên bản tiếng Việt, Chi Pu cũng đã phát hành song song phiên bản tiếng Trung cho thị trường tỷ dân để đáp lại tình cảm của người hâm mộ trong suốt một năm vừa qua.

Màn tái xuất của Chi Pu nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao Trung Quốc như Huỳnh Hiểu Minh, Thái Thiếu Phân, Jessica, Lưu Nhã Sắt, Cung Lâm Na,...

Chi Pu là cái tên gặt hái được nhiều thành công không chỉ trong nước mà còn ở thị trường quốc tế. Khép lại hành trình Đạp gió 2023, nữ ca sĩ liên tục có cơ hội biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn, hoành tráng tại Trung Quốc.

Chia sẻ về hoạt động của Chi Pu, quản lý của nữ ca sĩ cho biết: “Chi Pu vẫn sẽ hoạt động song song ở cả hai thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Dù ở đâu, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình và nắm bắt từng cơ hội để phát triển sự nghiệp của Chi Pu ở mọi lĩnh vực, cũng như mang đến cho khán giả những dự án đầu tư, tâm huyết mà qua đó có thể giới thiệu mạnh mẽ hơn nữa về hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế".

Chi Pu biểu diễn tại sân khấu Trung Quốc.