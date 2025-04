Quyền Linh gửi đơn cầu cứu, Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị Bộ Công an vào cuộc

(VTC News) -

Hội Điện ảnh Việt Nam vừa ký văn bản gửi Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) (đều thuộc Bộ Công an) về vụ việc liên quan đến nghệ sĩ Quyền Linh.

Theo đó, Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp nhận đơn đề nghị từ ông Mai Huyền Linh (nghệ sĩ Quyền Linh) - Phó Chủ tịch Hội, phản ánh việc ông và gia đình bị một số cá nhân sử dụng mạng xã hội công kích, vu khống.

Những nội dung sai lệch này được phát tán trên không gian mạng, có dấu hiệu vi phạm các quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật An ninh mạng, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình ông.

Trên cơ sở đó, Hội Điện ảnh Việt Nam - với tư cách là tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương - đã có văn bản khẩn gửi Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL, cùng các cơ quan chức năng của Bộ Công an gồm Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Nghệ sĩ Quyền Linh mang đơn kiến nghị tới Hội điện ảnh Việt Nam.

Hội kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nêu trong đơn thư, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông cẩn trọng, không vô tình tiếp tay cho việc lan truyền những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Hội Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh, đây là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo đúng điều lệ Hội, đồng thời góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và giữ gìn môi trường mạng trong sạch, lành mạnh.

Theo trình bày nghệ sĩ Quyền Linh, một số người cắt ghép hình ảnh cũ cá nhân anh để tạo sự liên quan của nghệ sĩ với việc quảng cáo sữa giả trong vụ việc đang dậy sóng dư luận hiện nay và phát tán trên mạng xã hội.

"Lợi dụng vụ việc một số công ty sản xuất, buôn bán các loại sữa giả bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý trong thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức đã cố tình lồng ghép, sử dụng hình ảnh của tôi và gia đình nhằm mục đích bôi nhọ, hạ thấp uy tín và xúc phạm danh dự cá nhân.

Điều này đã gây tổn thương sâu sắc cho toàn thể gia đình tôi, đặc biệt là 2 con gái đang trong độ tuổi nhạy cảm tâm lý. Gia đình tôi đang phải chịu đựng khủng hoảng tâm lý nặng nề từ hàng loạt hành vi có tính bôi nhọ, vu khống chúng tôi", anh viết trong đơn.

Quyền Linh cũng cho biết một số trang thông tin, trang cá nhân đăng tải các bài viết, video và hình ảnh trên mạng xã hội, trang tin điện tử cố ý gán ghép hình ảnh cá nhân anh với các vụ việc liên quan đến sữa giả, có những lời lẽ xúc phạm, cay nghiệt, gây hiểu lầm nghiêm trọng.

Nghệ sĩ nói việc phát tán thông tin không đầy đủ, sai lệch, gây hiểu nhầm, làm phát sinh dư luận xã hội và dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của anh.

Cuối đơn, Quyền Linh nói việc gì sai anh xin nhận nhưng khẳng định không liên quan tới loại sữa giả 573 mà cơ quan chức năng công bố những ngày gần đây.