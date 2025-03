Quy định mới nhất về phạt nguội vi phạm giao thông

(VTC News) -

Hiện nay, hệ thống camera giám sát giao thông được đầu tư nâng cấp, tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động phát hiện các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chạy quá tốc độ… Thông tin vi phạm sẽ được gửi trực tiếp tới trung tâm xử lý trong thời gian ngắn nhất để thực hiện xử lý.

Ngoài ra, dữ liệu từ hệ thống GPS trên các phương tiện giao thông cũng được tận dụng để phát hiện và xử lý các vi phạm về tốc độ. Các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh của lực lượng cảnh sát giao thông cũng được sử dụng để cập nhật nhanh chóng, chính xác thông tin vi phạm.

Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định cụ thể trình tự xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm.

Bước 1: Xác định thông tin phương tiện, người vi phạm

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính thực hiện như sau:

Xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Bước 2: Xác định thẩm quyền xử phạt

Nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm (khi được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thức điện tử).

Những quy định mới về phạt nguội vi phạm giao thông không chỉ là bài toán quản lý hiệu quả mà còn là nền tảng cho một nền giao thông an toàn, hiện đại trong tương lai. (Ảnh: Đào Đạt - Viên Minh)

Bước 3: Gửi thông báo đến chủ phương tiện, người vi phạm

Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Bước 4: Người vi phạm đến cơ quan công an để giải quyết

Khi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến cơ quan Công an để giải quyết vụ việc vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hoặc Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, Trưởng Công an cấp huyện tiến hành giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.

Việc ban hành các quy định mới về phạt nguội không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân mà còn giảm tải áp lực cho lực lượng CSGT trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa công nghệ và quy trình minh bạch, công bằng sẽ tạo nên một hệ thống giao thông an toàn, văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại, phát triển bền vững.

Những quy định mới về phạt nguội vi phạm giao thông không chỉ là bài toán quản lý hiệu quả mà còn là nền tảng cho một nền giao thông an toàn, hiện đại trong tương lai. Người tham gia giao thông cần nhận thức và chấp hành nghiêm túc để bảo vệ chính mình và cộng đồng.