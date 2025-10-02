Quốc Trường nói gì khi đóng cảnh tình cảm cùng đàn chị hơn 7 tuổi?

(VTC News) -

Trong phim điện ảnh Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh, Lê Khánh vào vai Thương - phụ nữ giàu có, đang trong mối quan hệ tình cảm với bác sĩ Trường (Quốc Trường đóng). Ngoài đời, Quốc Trường kém Lê Khánh 7 tuổi.

Quốc Trường đóng cặp cùng Lê Khánh trong "Chị ngã em nâng".

Quốc Trường thừa nhận anh xúc động khi theo dõi mạch cảm xúc, tuyến tình cảm của nhân vật trong phim.

“Ngoài đời chắc hiếm lắm mới có người đàn ông vừa có ngoại hình, học vấn, vừa yêu mãnh liệt và bi lụy như bác sĩ Trường. Nhân vật này gần như hoàn hảo. Để tin vào vai diễn, tôi phải tự xây dựng quá khứ, nội tâm cho anh ta trước khi bấm máy”, Quốc Trường chia sẻ.

Bên cạnh việc nghiên cứu tâm lý nhân vật, Quốc Trường còn dành thời gian gắn kết với Lê Khánh thông qua các hoạt động ngoài phim trường như những bữa ăn chung, hát hò đến trò chuyện thường ngày. Khi vào set quay, cả hai trở nên tự nhiên hơn. Cả hai có những cảnh tình tứ, giận hờn, thủ thỉ...

Trong phim, cặp đôi có nhiều cảnh tình tứ nồng nhiệt. Nói về việc này, Quốc Trường khẳng định: "Lê Khánh mang đến cho tôi cảm giác rất thân thiết, gần gũi, nên khi đóng những phân đoạn có hai người đã khiến tôi tin đây là người con gái cần sự che chở. Tôi không thấy đây là Lê Khánh, mà luôn thấy đây là nhân vật Thương".

Cả hai vẫn rất đẹp đôi dù chênh lệch 7 tuổi.

Về phía Lê Khánh, cô thừa nhận ban đầu cô vẫn lo lắng khi sánh đôi cùng bạn diễn trẻ hơn. Tuy nhiên, nhờ sự khích lệ từ đạo diễn và sự chủ động của Quốc Trường, khoảng cách giữa hai diễn viên nhanh chóng được rút ngắn.

Bản thân Lê Khánh mở lòng nhờ sự ủng hộ từ ông xã Tuấn Khải. Nam diễn viên thường xuyên đến phim trường, quan sát và góp ý để các cảnh quay tình cảm được mượt mà hơn. Thỉnh thoảng anh đùa giả vờ ghen với Quốc Trường để bầu không khí thoải mái cho cả đoàn.

Trở lại điện ảnh sau bộ phim Hai Muối thu hơn 40 tỷ đồng, Vũ Thành Vinh nói anh nghiêm túc tiếp thu đánh giá của tác giả để khắc phục hạn chế kịch bản. Lần này, đạo diễn mang đến câu chuyện mang tinh thần gắn kết gia đình.

Nói về cảnh nóng trong phim, đạo diễn Vũ Thành Vinh cho rằng những cảnh quay này không phải gây sốc, chỉ là cách thể hiện chân thực tình yêu của tuổi trẻ.

“Nếu bỏ đi cảnh Hải Âu (Uyển Ân) và Lực (Thuận Nguyễn) hay Thương (Lê Khánh) và Trường (Quốc Trường) yêu nhau thì nhân vật sẽ thiếu sức sống. Tình yêu của người trẻ vốn mãnh liệt, nồng cháy.

Khi biến cố xảy đến, khán giả mới cảm nhận rõ nỗi đau mất mát. Với tôi, nụ hôn hay cảnh gần gũi trong phim là vẻ đẹp nguyên thủy của tình yêu. Đó là ca ngợi sức sống, khát vọng và sự chân thành khi hai con người đến với nhau”, anh khẳng định.

Chị ngã em nâng là phim thuộc thể loại tình cảm gia đình, quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường, NSƯT Hoài Linh... Phim bắt đầu khởi chiếu từ ngày 3/10 trên toàn quốc.