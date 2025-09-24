(VTC News) -

Sáng 24/9, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Thắng)

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Thắng)

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tiếp đó, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội, trong đó có 41 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá", Đại hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung: Tổng kết hoạt động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Quốc hội; Tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Phạm Thắng)

Trong sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị.

Tai phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; trình bày các tham luận của Đại hội và thông báo chia tổ thảo luận.