Quốc hội thông qua 51 luật để kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới

(VTC News) -

Sau 40 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và họp phiên bế mạc vào chiều 11/12.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật.

"Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ. Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với công tác lập pháp, giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng.

Đặc biệt, kỳ họp này, Quốc hội tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, hiến kế cho sự phát triển của đất nước hướng đến mục tiêu năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Quốc hội vui mừng khi đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, Quốc hội phải họp trực tuyến trong điều kiện giãn cách, nhiều đại biểu Quốc hội phải cách ly, đeo khẩu trang dự họp", Chủ tịch Quốc hội nhắc lại.

Bên cạnh đó, trong thời gian cuối nhiệm kỳ, trên khắp cả nước, liên tiếp hứng chịu thiên tai, bão lũ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân; đất nước lại phải đối mặt trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới.

Trước bối cảnh đó, cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt và hành động quyết liệt, giữ vững đoàn kết và đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động ngoại giao nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội về những đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút, để thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc; lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cũng như những vấn đề nóng của thực tiễn để phản ánh, đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, đặt lợi ích của Nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn.

"Có những thời điểm nội dung nhiều, khó, chưa có tiền lệ, tài liệu gửi chậm, thời gian gấp, nhưng các vị đại biểu Quốc hội sẵn sàng chia sẻ, cảm thông. Tôi mong rằng, tinh thần đó sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, dù ở cương vị nào, các vị đại biểu luôn đồng hành cùng với sự nghiệp phát triển của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nói.

Sau kỳ họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026-2030; chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược.

"Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì Nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.