Quốc hội đồng ý hỗ trợ 100% mức lương hệ số cho cán bộ lập pháp

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 17/5, với 416/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường bấm nút thông qua Nghị quyết. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo Nghị quyết của Quốc hội, người trực tiếp, thường xuyên làm công tác tham mưu nghiên cứu chiến lược, chính sách, xây dựng pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).

Nhóm này gồm: đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; đại biểu HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách; lãnh đạo, công chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết tranh chấp quốc tế, nghiên cứu viên thuộc cơ quan, đơn vị theo quy định.

Đối tượng khác thuộc khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định; đối tượng khác thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương do Chính phủ quy định; đối tượng không thuộc các điểm trên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cũng là nhóm được hưởng hỗ trợ hằng tháng.

Theo Nghị quyết, quy định đối tượng khác được hỗ trợ hàng tháng phải bảo đảm đúng đối tượng là người trực tiếp, thường xuyên làm công tác tham mưu nghiên cứu chiến lược, chính sách, xây dựng pháp luật, phù hợp với các nguyên tắc quy định.

Chế độ trên không áp dụng đối với người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo từ Thứ trưởng và tương đương trở lên (trừ Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và Đại biểu HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách). Khoản hỗ trợ hằng tháng được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Thu nhập từ công tác xây dựng pháp luật theo quy định tại Nghị quyết này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. (Ảnh: quochoi.vn)

Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% hệ số lương hiện hưởng là đại biểu HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách và lãnh đạo, công chức trực tiếp giúp việc thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.

Về vấn đề này, Chính phủ tiếp thu, bổ sung đối tượng hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% hệ số lương hiện hưởng là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách.

Theo lý giải của ông Nguyễn Hải Ninh, đây là nhóm cán bộ cơ bản bảo đảm tiêu chí "trực tiếp, thường xuyên làm công tác tham mưu chính sách, xây dựng pháp luật" quy định tại Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và được nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tư pháp nêu rõ, chưa xem xét, bổ sung ngay một số đối tượng khác do đại biểu đề nghị vì đây là những đối tượng đã được đưa ra thảo luận trong quá trình xây dựng Nghị quyết nhưng chưa đạt được sự thống nhất cao của các cơ quan.

"Do vậy, dự thảo Nghị quyết hoàn thiện theo hướng giao cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung sau trên cơ sở bảo đảm đúng đối tượng theo quy định", ông Nguyễn Hải Ninh nói.