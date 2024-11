Quốc hội chốt tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội thêm 1-5 năm

(VTC News) -

Cụ thể, đối với sĩ quan cấp úy, tuổi phục vụ sẽ là 50, tăng 4 tuổi so với quy định hiện hành. Các cấp bậc khác cũng có sự điều chỉnh: Thiếu tá 52 (tăng 4 tuổi), trung tá 54 (tăng 3 tuổi), thượng tá 56 (tăng 2 tuổi) và đại tá 58 (tăng 1 tuổi đối với nam và 3 tuổi đối với nữ). Cấp tướng vẫn giữ nguyên tuổi phục vụ là 60 đối với nam và tăng 5 tuổi lên 60 đối với nữ.

Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan dự bị cũng được điều chỉnh tăng lên. Cụ thể, cấp úy sĩ quan dự bị tuổi nghỉ hưu tăng từ 51 lên 53 tuổi, thiếu tá từ 53 lên 55, trung tá từ 56 lên 57, thượng tá từ 57 lên 59, và đại tá từ 60 lên 61. Cấp tướng vẫn giữ nguyên mức tuổi nghỉ hưu là 63.

Đối với chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, hạn tuổi phục vụ sẽ được quy định theo Bộ luật Lao động.

Các đại biểu Quốc hội họp phiên sáng nay (28/11).

Một điểm quan trọng trong Luật sửa đổi là quy định sĩ quan có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm nếu có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe và tự nguyện. Trong một số trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể quyết định kéo dài thời gian phục vụ hơn 5 năm.

Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, một số ý kiến đề nghị quy định tuổi của sĩ quan quân đội thống nhất theo Bộ luật Lao động và Luật Công an Nhân dân; đề nghị quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp cho từng quân, binh chủng, phù hợp với tính chất, môi trường, địa bàn công tác. Giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về độ tuổi nghỉ hưu ở một số chức danh chỉ huy, quản lý nhưng không cao hơn độ tuổi theo cấp bậc quân hàm.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, do cơ cấu, tổ chức, tính chất, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến của quân đội và công an khác nhau. Nếu tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội bằng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan Công an Nhân dân hoặc bằng tuổi của người lao động theo Bộ luật Lao động sẽ không bảo đảm cho sĩ quan, nhất là sĩ quan ở các đơn vị sẵn sàng chiến đấu có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Hằng năm, quân đội vẫn phải tuyển sinh quân sự để sắp xếp và trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp phân đội, nếu tăng thêm tuổi so với dự thảo luật sẽ gây dôi dư, ùn tắc trong đội ngũ sĩ quan.

Việc tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan như dự thảo luật vừa giữ gìn được đội ngũ sĩ quan được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm, sức khỏe trong chỉ huy, quản lý, nghiên cứu, tham mưu và số cán bộ có chuyên môn trình độ cao để có nhiều thời gian phục vụ quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại; bảo đảm sĩ quan cơ bản có đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu mức tối đa 75%.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ như dự thảo luật.

Ngoài ra, Luật cũng cho phép bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội dành cho sĩ quan quân đội. Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan chủ quản, quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư để triển khai các dự án nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu của lực lượng quân đội.

Đây là một trong những chính sách quan trọng nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài phục vụ trong quân đội, đồng thời giảm bớt khó khăn về nhà ở cho quân nhân. Chính sách này cũng cụ thể hóa chỉ thị của Ban Bí thư về việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và lực lượng vũ trang nhân dân. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh để lập kế hoạch phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2024.