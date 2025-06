Quẩy cực sung, săn deal cực đã với 'Anh trai vượt ngàn chông gai' tại Ocean City

(VTC News) -

Di chuyển nhàn tênh với combo ưu đãi từ Xanh SM, GF và VinBus

Để các “Gai con” có một hành trình suôn sẻ và đầy phong cách đến Ocean City, Xanh SM, GF và VinBus đã “dọn sẵn đường”, tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Trong hai ngày diễn ra concert, Xanh SM tặng mã khuyến mại giảm 15% (tối đa 50.000 đồng) cho các chuyến đi đặt qua ứng dụng Xanh SM, chỉ cần điểm đến là concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” tại Vinhomes Ocean Park 3.

GF - thương hiệu cho thuê xe đang được giới trẻ yêu thích - cũng nhập cuộc khi tung ra 50 mã giảm 100.000 đồng dành cho khách hàng thuê xe VF 6 theo ngày. Nếu muốn chụp ảnh sống ảo với dàn xe điện chất như nước cất, các “Gai con” đừng quên ghé gian hàng GF tại sự kiện để check-in và nhận những phần quà độc quyền siêu xinh.

Còn với những bạn trẻ thích sự tiện lợi và vẫn siêu tiết kiệm, VinBus chính là lựa chọn không thể hợp lý hơn. Trong dịp concert, VinBus gia tăng tần suất tuyến xe miễn phí từ nội thành Hà Nội đến Ocean City, chỉ 10 phút là có một chuyến, và đặc biệt hoạt động kéo dài tới 3h sáng thay vì 0h như thường lệ. Dù quẩy hết mình đến tận phút cuối, du khách vẫn có chuyến xe chất lượng, tiện lợi đưa về tận nơi.

Đặt cọc xe xịn, nhận deal khủng tới 25 triệu đồng ngay tại concert

Nếu từng trộm nghĩ: “Đi concert mà cũng mua được xe à?” thì câu trả lời là CÓ - và không những thế, còn lời to! Không chỉ đến để vui, các fan còn có cơ hội “rinh” ưu đãi khủng từ thương hiệu xe điện top 1 thị trường - VinFast.

Ngay tại concert, khách hàng đặt cọc mua xe sẽ nhận được quà tặng trị giá lên tới 25 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho mọi dòng xe điện của VinFast, từ chiếc VF 3 nhỏ gọn cực hợp gu giới trẻ, VF 7 mạnh mẽ, sang trọng, VF 9 đúng chuẩn “con nhà giàu”...

Đặc biệt, các khách hàng mua xe trong thời điểm này còn được tham gia chương trình ưu đãi “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần thứ 3, với ưu đãi toàn dân 4% trên tất cả các mẫu xe. Đây là thời điểm vàng để các tín đồ yêu công nghệ và môi trường sở hữu một chiếc xe điện chuẩn “chất chơi”.

Gian hàng VinFast ngay trong khuôn viên sự kiện còn có hàng loạt hoạt động thú vị như check-in nhận túi tote VinFast sành điệu, giao lưu cùng các đại diện thương hiệu và tìm hiểu thêm về xu hướng xe điện tương lai. Vừa vui, vừa lời - đúng chuẩn concert của thế hệ Gen Z.

Vui chơi thỏa thích, hạ nhiệt mùa hè với VinWonders

Nếu cần một điểm dừng chân để “giải nhiệt” sau khi quẩy sung hết mình dưới sân khấu, thì VinWonders chính là nơi lý tưởng. Các “Gai con” có vé concert sau khi đổi vòng tay có thể đến quầy VinWonders để nhận voucher giảm giá 20% khi mua vé vào cổng VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park. Ưu đãi này có hiệu lực từ ngày 14 đến 22/6/2025 - tha hồ cho các fan của Anh trai lên kế hoạch vui chơi sau concert mà không lo ví xẹp.

Không chỉ mang tới thiên đường trò chơi bùng nổ và thế giới nước mát rượi, gian hàng VinWonders tại sự kiện cũng là một trạm dừng chân thú vị với loạt hoạt động dễ thương, như workshop trồng cây, tô tượng, làm đồ handmade... cùng quầy bán nông sản sạch, sản phẩm lưu niệm và merchandise độc quyền của VinWonders. Đây chính là một không gian lý tưởng để thư giãn, mua sắm và “chill” đúng nghĩa trước khi quay lại vòng xoáy âm nhạc cuồng nhiệt.

Ăn uống thả ga, mua sắm đã đời cùng Vincom

“Gai con” cũng đừng quên lấp đầy dạ dày để có sức quẩy banh nóc cùng dàn Anh trai, hoặc nạp lại năng lượng sau khi đã cháy hết mình cùng các phần trình diễn bom tấn. Dịp này, các khu phố thương mại tại Ocean City, như The Venice, K-Town, Little Shanghai, Little Hongkong hay Làng Sake - nơi quy tụ hàng trăm nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng thời trang - cũng đồng loạt tung ưu đãi để chiều lòng các “Gai con”.

Các khu phố thương mại tại Ocean City sẵn sàng đón hàng chục nghìn người hâm mộ đến vui chơi, trải nghiệm, giao lưu cùng nghệ sĩ.

Ngay tại trung tâm sự kiện, Vincom bố trí “Trạm tiếp sức Ocean City” với đầy đủ tiện nghi: Gian điều hòa mát lạnh, quạt cầm tay, sạc pin miễn phí... giúp du khách thư giãn giữa những giờ “quẩy”.

Người hâm mộ đừng quên ghé qua Trạm tiếp sức để nạp năng lượng trước giờ quẩy.

Chưa hết, hàng loạt combo ưu đãi cũng đang chờ du khách “unbox”. Với hóa đơn từ 500.000 đồng, du khách sẽ được tặng quạt, mũ, nước mát. Với hóa đơn ăn uống từ 500.000 đồng, thực khách sẽ được tặng thêm một món ngon theo bàn. Đặc biệt, khi đặt bàn trước, khách còn được giảm giá lên đến 20% tại nhiều nhà hàng, quán ăn trong khu vực.

Đi nhóm 5 người trở lên, thực khách sẽ được tặng nguyên một tháp bia hoặc món khai vị “sang chảnh” trước giờ diễn. Bộ phụ kiện “quẩy” gồm quạt, khăn, sticker... cũng được giảm tới 50%. Thậm chí, một số combo dịch vụ đặc biệt còn tặng thêm suất miễn phí hoặc giảm giá tới 70% nếu bạn đi theo cặp - càng đi đông, càng lời to.

Với quy mô tổ chức hoành tráng hơn cả 2 đêm diễn trước, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” tại Ocean City lần này hứa hẹn mang đến sân khấu rực lửa và ngập tràn cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, concert chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của Ocean City trong vai trò siêu điểm đến của những sự kiện giải trí đỉnh cao. Với không gian hiện đại, kết nối thuận tiện, dịch vụ trọn gói và chuỗi trải nghiệm đa dạng, Ocean City đang vươn mình trở thành biểu tượng sống động cho phong cách sống trẻ trung, thời thượng và đẳng cấp của thế hệ mới.