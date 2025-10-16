Quạt thông minh Kosmen Eco - bước tiến mới nâng tầm cuộc sống cho gia đình Việt

(VTC News) -

Giao tiếp bằng giọng nói: Sự thay đổi nhỏ cho bước tiến lớn

Công nghệ điều khiển bằng giọng nói đang dần thay đổi cách con người tương tác với các thiết bị điện gia dụng. Nắm bắt xu hướng đó, Kosmen đã nghiên cứu và cho ra mắt thương hiệu Kosmen Eco nổi bật với dòng sản phẩm quạt thông minh F40AI-W và F40AI-B ứng dụng công nghệ AI tiên tiến, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người sử dụng.

Với Kosmen Eco, bạn chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói đơn giản như "bật quạt", "quay trái", "quay phải", thiết bị sẽ nhận lệnh chuẩn xác mà không cần chạm tay hay sử dụng remote, giúp việc điều khiển quạt trở nên tiện lợi hơn.

Công nghệ điều khiển bằng giọng nói.

Bên cạnh đó, khả năng nhận diện tiếng Việt chính xác và linh hoạt, giúp thiết bị dễ dàng tiếp nhận các câu lệnh từ cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ. Nhờ cải tiến này, trong những tình huống thường ngày như nấu ăn, bế con hay nghỉ ngơi thư giãn, người dùng điều không cần phải di chuyển hay thao tác phức tạp chỉ cần ra lệnh mọi yêu cầu sẽ được thực hiện nhanh chóng.

Quạt thông minh Kosmen Eco không đơn thuần là tiện nghi, mà còn là công nghệ “nghe và hiểu” giúp mở ra tương lai nơi công nghệ hòa quyện với cuộc sống, phục vụ con người theo cách gần gũi và tự nhiên nhất.

Thiết kế tối giản: Phù hợp mọi không gian sống hiện đại

Không chỉ nổi bật nhờ công nghệ, Kosmen Eco còn gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch. Với 2 gam màu trung tính: Kosmen Eco F40Al-W (Màu trắng) mang đến sự tinh tế phù hợp cho không gian nhẹ nhàng hiện đại thì Kosmen Eco F40AI-B (Màu đen) lại mang cảm giác huyền bí và sang trọng. Sản phẩm quạt thông minh với kiểu dáng nhỏ gọn, không chiếm diện tích giúp sản phẩm dễ bố trí ở các không gian khác nhau như phòng khách, phòng ngủ, hay phòng làm việc.

Bên cạnh thiết kế tinh tế, sang trọng, quạt Kosmen Eco còn vận hành vô cùng êm ái với độ ồn chỉ từ 36dB, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay giấc ngủ của các thành viên trong gia đình. Sản phẩm được tích hợp chế độ đèn ngủ tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng di chuyển vào ban đêm mà không cần bật đèn lớn.

Thiết kế hiện đại, phù hợp mọi không gian sống.

Ngoài ra, Kosmen Eco còn trang bị 12 cấp độ gió cùng 4 chế độ gió ngủ gồm: Gió tự nhiên, gió ngủ, gió thông minh và gió trẻ em đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trong từng hoàn cảnh. Màn hình LED hiển thị rõ ràng trạng thái hoạt động, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh các chế độ phù hợp một cách linh hoạt, thuận tiện cho mọi thành viên trong gia đình.

Hiệu năng bền bỉ, tiết kiệm điện năng tối đa

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Kosmen Eco luôn giữ vững cam kết phát triển sản phẩm theo định hướng bền vững, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường. Nhờ ứng dụng công nghệ đối lưu không khí 4 chiều (lên - xuống - trái - phải), Kosmen Eco giúp luân chuyển và phân bổ luồng gió mát đều khắp không gian, tăng hiệu quả làm mát nhanh và sâu hơn.

Động cơ AC không chổi than.

Đặc biệt, Kosmen Eco còn hỗ trợ tối ưu hiệu suất làm mát khi kết hợp cùng điều hòa, giúp không khí luôn được lưu thông liên tục, hạn chế cảm giác bí bách, mang lại không gian sống trong lành, dễ chịu. Nhờ khả năng luân chuyển không khí hiệu quả, sản phẩm giúp tiết kiệm từ 20–30% điện năng tiêu thụ, góp phần giảm đáng kể chi phí sinh hoạt hàng tháng. Kosmen Eco chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi lối sống xanh, tối giản, hướng tới hiệu quả bền vững lâu dài.

Tiện nghi mỗi ngày: Khi công nghệ trở thành thói quen dễ chịu

Không đơn thuần là thiết bị làm mát, Kosmen Eco hướng đến mục tiêu mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, bền vững. Trong năm 2025 này, nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị làm mát vừa hiện đại, tiện nghi, vừa thân thiện và dễ sử dụng cho mọi thành viên trong gia đình, thì quạt thông minh Kosmen Eco chính là lựa chọn lý tưởng. Hãy để Kosmen Eco mang đến sự thoải mái, tiện nghi và công nghệ đỉnh cao vào không gian sống của bạn.

